Bauzá: la crisis de la AUF, el rol de los jugadores y las amenazas que recibió

Por Ignacio Chans y Martín Natalevich

A Sebastián Bauzá le sobre adrenalina. Eso es lo que le dice a su familia cuando llega de noche luego de la jornada de trabajo en el Lion d'Or. El partido de fútbol que juega con amigos los martes y el que va a ver los fines de semana cuando su Bella Vista compite en la divisional C no son suficientes para gastar ese excedente de adrenalina. Está lleno de ideas y se entusiasma cuando habla de lo que el fútbol podría hacer por la sociedad uruguaya. A pesar de que está lejos de todo hace cuatro años, cuando se vio obligado a salir de forma abrupta de la presidencia de la Asociación Uruguaya Fútbol, aún conserva las ganas de hacer cosas por el fútbol y también por el país. Pero rápidamente advierte que para que ello suceda se deben dar las condiciones apropiadas. Es que Bauzá ya se decepcionó y sufrió una vez y no piensa en pasar por lo mismo. De lo que le genera ver a sus antiguos colegas tras las rejas, de la actual crisis de la AUF, la injerencia de FIFA, el rol de los jugadores y Tenfield y las amenazas que alguna vez recibió conversó con El Observador en esta entrevista.

¿Cómo vio la salida de Valdez de la AUF?

Fue muy triste por el Ejecutivo y por la AUF. Es lamentable que la salida se haya dado por los audios, que trajo aparejada la crisis institucional y la comisión normalizadora. Creo que si no hubiera pasado el tema audios se podría haber llegado a elección y a lo mejor llegábamos a la fecha de setiembre: se levantaba el cuarto intermedio y se votaban estatutos diferentes a lo que se va a votar ahora. En aquel momento no estaban incluidos en la asamblea los jugadores, los DT ni los jueces. Ahora es difícil que no estén. Sin meterme en la profundidad del tema, los dirigentes perdieron terreno.

¿Era más negocio para ellos el estatuto anterior?

Sin duda. Ahora tendrán que repartir poder, y pienso que está bien. Antes pasaban de 17 a 31 integrantes de la asamblea. Ahora veremos en qué termina. Pero más allá de esto, con los audios el Ejecutivo perdió mucho políticamente. Veíamos la relación fluida que tenía con FIFA pero llegó el momento y FIFA y Conmebol mandaron la comisión y se acabaron las relaciones. Quedamos afuera de organizar las finales de la Libertadores y Sudamericana. Vemos los diarios y para el Mundial del 2030 aparecen pescados grandes como España. Ese lobby se está perdiendo. Hemos perdido pisada.

¿Ve alguna similitud entre la forma que usted se va y la forma que se termina yendo Valdez?

Son casos diferentes. Nosotros comenzamos una lucha a nivel institucional. Por primera vez contratamos una consultora para comenzar la negociación de los derechos de televisión, un tema tabú en el fútbol porque nadie sabía ni quiera cuánto valían. Y los resultados estuvieron a la vista porque pasamos de US$1,5 millón a US$12,5 millones. Por otro lado nos enfrentamos para que vuelvan a la AUF los sponsors, la camiseta celeste y los amistosos. Eso se concretó en el gobierno de Valdez pero las negociaciones las comenzamos nosotros. En ese momento no tuvimos respaldo de los jugadores. No lo recrimino. Cuando comenzamos en 2009 veníamos de Uruguay sin clasificar a un mundial. Teníamos cero espalda desde el punto de vista deportivo. Luego los resultados se dieron y la espalda creció y los jugadores se acercaron. Más allá de eso la relación con Lugano y Godín fue muy buena y se mantuvo después que me fui.

¿En ese momento le pidió apoyo a los jugadores?

Cuando se negociaban los premios les decíamos claramente que más no podíamos dar: no teníamos los amistosos, ni la camiseta ni los sponsors. Hasta que no lográramos mayores ingresos no podíamos darles más plata y había que defender a los clubes que son los verdaderos formadores de los jugadores. Y en ese equilibrio los jugadores no estaban ayudando a tener nuevos ingresos, como sí ayudaron después.

¿Qué opina de la gestión del Ejecutivo que se fue?

Hubo un antes y un después de la negociación Puma-Nike. Ahí los jugadores tuvieron un papel importante. Se decía que ya estaba arreglado con Puma pero se tuvo que abrir la negociación. Los futbolistas jugaron un partido y embretaron al Ejecutivo que tuvo que tomar otra posición. Sobre esto hay dos teorías: ¿estuvieron bien en cerrar o se debería haber hecho una licitación, como Palma siempre insistía? ¿Cómo sabemos que Adidas o Umbro no se enteraron o no vinieron porque nadie los invitó a participar? Lo seguro es que después de estas experiencias hay un punto de inflexión: antes de firmar cualquier contrato hay que abrir el abanico porque se demostró que el fútbol uruguayo vale. A partir de ahí, el Ejecutivo no se pudo bajar más de ese tren. Se olvidaron de alguna manera cómo llegaron a la asociación, con el respaldo de los clubes. Y jugaron un partido, que me parece bien, a favor de la asociación: buscar nuevos ingresos y nueva gente que pueda presentar negocios. El final, con el tema de los audios, lo complicó muchísimo.

¿Conocía a Walter Alcántara de su tiempo como presidente?

Nunca tuve trato con Alcántara.

¿Era común que se acercaran empresarios ofreciendo negocios y comisiones?

Después que Uruguay salió candidato al Mundial 2030 se acercaron empresas a presentar proyectos. Siempre los recibimos en la AUF con integrantes del Ejecutivo y de la administración. Siempre se manejaron dentro de la AUF.

Lea también: Walter Alcántara, el hombre que implosionó la AUF

¿Qué opina de la intervención?

En los últimos cuatro años vinieron varias delegaciones de la FIFA para reformar los estatutos. Uno de los elementos más importantes es la elección del presidente. Solo pasa en Uruguay que al presidente lo votan 16 clubes de A y un voto de la B. Como expresidente de la AUF es muy doloroso que venga la FIFA e intervenga. Se viene la Copa América y no sabemos si Tabárez va a aceptar firmar con esta comisión. El proceso de la selección es lo único que se mantuvo a los diferentes Ejecutivos y lo que los uruguayos estamos de acuerdo que debe perdurar.

¿Le ofrecieron formar parte de la comisión interventora?

Me llamaron pero lo rechacé. No acepté ni ir a las reuniones porque tenía bien claro que no me interesaba y menos en estas condiciones.

¿Era por la forma?

No estoy de acuerdo que un expresidente de una asociación intervenga en una comisión normalizadora y no tenía ni tiempo ni las ganas de agarrar. Acá se necesita una negociación. Saco una fotografía a lo que fue mi salida hace cuatro años y hay muchos agentes que siguen estando. Iba a ser muy difícil negociar una buena salida para la asociación.

Lea también: La FIFA terminó recurriendo a la política para solucionar la crisis de la AUF

¿Está hablando de Tenfield?

Creo que hay dos polos de poder económicos muy importantes. Tenfield es uno. Como cualquier empresa quiere ganar dinero y es entendible. Pero hoy por hoy está el polo de los jugadores de la selección que también tiene poderes económicos. Y acá todo tiene que ver. En este momento se está discutiendo en el Parlamento un proyecto de ley sobre el derecho de imagen que es muy importante. Sin ir al fondo de pensar si el 10% es mucho para los jugadores o si el 5% es mucho para los jueces, se generan algunos problemas. Por ejemplo, los jueces son funcionarios de la AUF y en poco tiempo van a ser patrones porque van a estar dentro de la asamblea. ¿Van a formar parte de la asamblea pero van a cobrar un porcentaje? Esos temas no se han visto con la debida seriedad. La plata será la misma pero se va a repartir la torta diferente: ¿van a perder los clubes o va a pagar más la empresa que tiene los derechos de televisión?

¿Si los jugadores no hubiesen aparecido el desbalance de poder hubiera continuado?

Creo que no porque de los derechos de imagen ya se hablaba. El primero que vino a la asociación con un reclamo de derechos de imagen fue Diego Forlán. Él me decía que en el mundo no existe que aparezcan cartucheras o cuadernos con su imagen y que él no cobrara un peso. El derecho es personal, tarde o temprano iba a llegar. La empresa lo sabía. Los jugadores preguntaban cuánto se le pagaba a la Mutual por ese derecho. Y contestábamos que no le pagábamos nada. La Mutual arreglaba directo con la empresa y no sabíamos cuánta plata le daba.

¿Cómo se destranca la situación?

Le va a costar muchísimo a esta comisión porque hay temas importantes en la vuelta y todos están relacionados. Lo que se está votando en el Parlamento tiene muchísimo que ver con los polos de poder. Hay un contrato vigente con la tv hasta 2025 pero sin la firma de los jugadores no se va a poder porque hay derechos de imagen. Se tienen que sentar todos y mirar para adelante. Es claro que se debe respetar el contrato vigente hasta 2025 pero a partir de ahora la torta se tiene que repartir y ser más grande. Y para eso la AUF tiene que ser dueña de los partidos o y a lo mejor tener una productora, que puede ser la que tiene los derechos, pero con un porcentaje.

Hay reclamos de los árbitros en la justicia, y no sé si también ahora van a ir los jugadores. Se ha judicializado el fútbol de forma brutal. Tienen que bajar los decibeles. Si no bajamos el perfil, si no se sientan todos y piensan en salvar el producto que es el fútbol va a ser complicado.

Los jugadores merecen su derecho de imagen pero los clubes son las fábricas y formadores de los jugadores y ya no dan para más. Y lo digo con propiedad. Bella Vista salió campeón uruguayo, jugamos seis Libertadores, hicimos un complejo deportivo, teníamos una sede y el Nasazzi pero llegó un momento que las deudas eran tan grandes que no podíamos competir. Nos convencimos que no estamos preparados para ser profesionales. ¿Y están preparados 16 equipos de primera división para ser profesionales? Bajar a la B o a la C son dramas institucionales. Lo que aumentó el costo en estos años por la violencia, las cámaras o decirle que sí a todas las exigencias del gobierno es brutal. Hoy conviene no jugar, conviene más ser visitante que local. Mi viejo –que fue 25 años dirigente- siempre decía: “no importa que ganemos, lo importante es que no llueva y pagamos medio presupuesto con Peñarol y Nacional”. Hoy pierden. River lleva a los grandes al Saroldi para perder menos plata. Acá solo Sud América no tiene licencia profesional. ¿Cómo hay equipos que no juegan y tienen licencias? ¿Han presentado sus balances en la AUF? Leí que no todos tienen cuentas bancarias y tienen licencias profesionales. ¿Quién controla eso? Esas licencias tal vez deban hacer ese decantado.

Los clubes dicen que no quieren que OFI o el fútbol infantil voten sus derechos de televisión.

En el mundo existen las ligas y las federaciones. ¿Cuáles son los grandes temas de una asociación? Votar al presidente y el presupuesto. Eso lo tiene que votar todo el fútbol porque está definiendo una política. Pero el contrato me parece perfecto que lo voten solo los clubes profesionales.

¿Está preso el fútbol de una lógica Tenfield-anti Tenfield?

A mí muchas veces me dijeron que era anti Tenfield y no es así. Tenfield es una empresa que invirtió mucho en el fútbol uruguayo y tuvo la inteligencia de ser el primero en llegar cuando a nadie le interesaba. Hoy sabemos lo que valen las cosas y por eso creo que hay que hacer un llamado muy amplio y no ir a negociar con determinada empresa. Después del FIFA Gate se repartió mucho los derechos. Cambiaron los actores, la tecnología, la forma de venta.

Es ilógico negociar a largo plazo

En el famoso contrato de 1998 la AUF no solo le entregó a Tenfield los derechos sino la tecnología que iba a venir. Lo planteamos en la comisión de competencia que era un disparate. Por eso ya nadie hace contratos a largo plazo. En este Mundial vimos los partidos por celular, eso en el Mundial de Sudáfrica no existía.

En una entrevista en El País dijo que nunca le ofrecieron sobornos pero que le habían venido a tocar la puerta. ¿Quién tocó?

No son los pescados grandes los que tocan la puerta sino que te van midiendo el aceite. Cuando me preguntaban de Conmebol a dónde transferían el dinero que le correspondía a la asociación yo contestaba que ellos ya tenían el número de cuenta de la AUF. Entonces vas marcando cuál es el camino. Y esas cosas no se pueden perder, más en este mundo que hay tanto dinero. No solo transparentar sino tener mucho cuidado con los llamados. Yo lo hablé con Palma cuando lo de Puma y Nike: “¿por qué hiciste esto?” (Nota de Redacción: Palma votó a favor de la propuesta de Puma que Tenfield defendía). Porque Palma siempre fue un tipo que estuvo enfrentado. Y él me dio una respuesta que me hizo pensar: “¿Por qué no hay otras empresas? ¿Por qué no llamamos a una licitación?” ¿Y ahora qué pasa? ¿Hasta cuándo Tenfield tiene el contrato con Puma? ¿Y después quien va a vestir a la selección? Porque la AUF acordó con Tenfield, no con Puma. Son todos problemas que hay que hacerlos transparentes, y no con negociación directa.

¿Está preparado el fútbol uruguayo para ese cambio cultural?

Desde el Ejecutivo de Corbo se han ido ganando batallas. Y ojalá que este camino lleve a la independencia del fútbol uruguayo. Pero no es contra nadie. Se tienen que presentar las mismas empresas que hasta ahora y ver cuál es la mejor oferta.

¿Qué le genera ver que la mayoría de las dirigentes que coincidieron con usted empiezan en prisión a raíz del FIFA Gate?

Es un sentimiento de que se haga justicia por ese dinero lo perdieron las asociaciones y los clubes por estos actos de corrupción. Había una generación –los Grondona, Figueredo, Texeira, Leoz- que manejaban la Conmebol como un boliche. Después apareció una generación que querían el cambio pero desgraciadamente se enroscó y terminó igual. Al principio hablábamos con Harold Mayne-Nicholls (expresidente de la federación chilena) y estábamos entusiasmados con los cambios, no solo los derechos de TV sino por la llegada de los Tribunales de Disciplina. Antes se resolvían las sanciones en una mesa. Era un paso adelante. Pero después yo pedía los contratos de tv y no me los daban, se fue Mayne-Nicholls, me quedé solo y perdía 9-1 las votaciones, o pedía los balances y no me los daban. Empecé a darme cuenta que estaba solo. Me acuerdo una reunión en Buenos Aires en la que Tenfield presentó una propuesta que era muy superior a la que había (de Fox y Globo) y entonces pedí que antes de renovar estudiáramos la propuesta. Me decían que no, que la empresa que tenían siempre había cumplido. Y yo insistía que la oferta nueva era mejor. Y perdí 9 a 1. Me dolió mucho porque pensaba que esa generación actuaría de otra manera.

Hay quienes creen salir impoluto lo convierte en una buena opción política. ¿Le interesa?

Todos de alguna manera hacemos política. Tengo una empresa y me preocupan los mismos temas –inseguridad, trabajo- que al resto de los uruguayos. El problema es que tengo una empresa que es mi medio de vida y me sirvió tanto en el fútbol como ahora para no tener que depender de nadie. Por supuesto que me gustaría ayudar a cambiar esta sociedad. Se han perdido muchos valores. Que he estado reunido con algunos dirigentes, sí. Pero les he dicho: yo no quiero ser diputado. Si puedo ayudar en otras cosas a cambiar el país lo haría. Y creo que trabajar con el fútbol puede ayudar mucho a lograr cambios. Hay una parte de la política que no solo tienen que recibir a la selección cuando ganan la copa, sino que hay que trabajar en políticas sociales como el proyecto un Gol al Futuro que daba algo y pedía cosas a cambio. Ese es el tipo de política social que sirve.

¿Le interesaría algo vinculado al deporte?

Claro. Tengo una excelente relación con Fernando Cáceres y hablamos de los temas que podría ayudar a solucionar el fútbol. Tendría que servir para unirnos. Estar por encima de partidos políticos. Muchas veces el fútbol fue utilizado en este país, utilizado mal. Desde los contratos de tv hasta esperarlos a las tres de la mañana para sacar una foto y después cuando había que respaldarlo…lo que nos está saliendo a los clubes los espectáculos deportivos es imposible de bancarlo.

¿Al fútbol volvería?

El fútbol es un bicho que uno tiene adentro y es difícil de dejarlo. Pero me gustaría que cambiara y que todos nos diéramos cuenta del valor que tiene. Todo el mundo tira de la piolita pero llega un momento que el fútbol no da para más. El gobierno se tiene que dar cuenta que es muy importante para el país. Si puedo poner mi grano de arena para estas cosas lo voy a hacer, porque hablamos de políticas sociales.

Se nota que tiene ganas de hacer cosas

Me sobra adrenalina pero cualquier cosa que haga debe ser con condiciones para ello. Por algo me fui dos meses antes del Mundial de Brasil y tampoco me interesó presentarme de nuevo. Había perdido gobernabilidad. Quedarme por quedarme no.

¿Si las condiciones se dan, analizaría volver?

Si pudiera ayudar a mantener un modelo de cambio, sí, aunque no en la primera línea. Quiero demasiado al fútbol. Pensando en la función social del fútbol todos deberíamos ayudar de alguna manera. Pero se necesitan condiciones y eso es un llamado a la realidad.

¿Cómo se dio esa charla en la que denunció recibir una amenaza de Casal?

Sigo con la misma posición: prefiero no hablar. Caballero no tiene memoria dicen por ahí (se ríe). Siempre digo lo mismo: no soy un tipo rencoroso pero tengo memoria. Recuerdo las cosas que pasaron porque no solo las sufrí yo sino a nivel familiar y no me gustaría que pasaran de nuevo. Son las cosas que hay que cambiar. Hay que abrir la cabeza. Los negocios tienen que ser buenos para los dos lados y cuando uno se presenta a una licitación puede perder, y no por eso amenazar al que llama a la licitación. Te la pueden ganar por mejor producto o mejor precio. Ese es el mundo de los negocios y con el que tenemos que convivir.

¿Se la tomó en serio la amenaza?

Son maneras de negociar que uno no está de acuerdo. En el mundo del fútbol hay códigos y eso hay que desterrarlo.