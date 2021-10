Bill Gates cumple años: sus mejores frases, escándalos y por qué dejó de ser el más rico del mundo

El fundador de Microsoft, Bill Gates, cumple este jueves 66 años y con el tiempo, a su título de empresario le sumó el de filántropo a raíz de las obras realizadas por la fundación que lleva su nombre y el de su exesposa Melinda French.

En la actualidad, Gates dedica su tiempo a invertir a través de la Fundación Bill y Melinda Gates y a la filantropía; y continúa posicionándose como el cuarto hombre más rico a escala mundial, según el ranking de Forbes, a pesar de estar alejado de Microsoft.

Sin embargo, desde el anuncio de su divorcio, varios detalles de su vida privada volvieron a ser noticia. Una tercera en discordia, Ann Winblad, con quien pasaba fines de semana enteros y fiestas alocadas con strippers y mucho alcohol son algunos de ellos.

En los años 90 el periodista James Wallace escribió dos libros sobre la vida de Gates. En ellos, el autor descubrió que antes de su matrimonio el empresario vivió una vida con ciertos excesos, varios mientras vivía con la fraternidad universitaria.

En una entrevista publicada por el diario británico Daily Mail, Wallace aseguró que antes de casarse con el fundador de Microsoft "no era un santurrón". Por el contrario, era común que los empleados de Microsoft organizaran fiestas con strippers en la casa de Gates.

También era común que fuera el anfitrión de salvajes despedidas de soltero en su casa de Seattle.

Para organizarlas, el empresario visitaba completamente desnudo uno de los clubes nocturnos de la ciudad y contrataba a las "lap dancers" para que fueran a su casa. Además, nadaban desnudos junto con sus amigos en la pileta cubierta de su casa y estas "pool parties" estaban regadas de una cantidad no despreciable de alcohol.

Más allá de sus escándalos, Gates a sus 66 años continúa siendo activo en redes sociales y una figura pública con prestigio. Por esta razón, los inversores y fanáticos leen sus libros favoritos, miran y consideran sus inversiones y también leen sus predicciones.

Cuáles son los tres libros favoritos de 2021 de Bill Gates

"Estos libros me dieron algo en qué pensar. Espero que te hagan sentir lo mismo", escribió Bill Gates, el fundador de Microsoft en un artículo de LinkedIn publicado en junio de este año.

A través de la red social, el filántropo estadounidense publicó sus libros favoritos y aseguró que la lista de lectura de este año tiene que ver con "lo que sucede cuando las personas entran en conflicto con el mundo que los rodea".

1. La caída de General Electric de Thomas Gryta y Ted Mann

En inglés, el libro se llama "Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric" y Gates considera que "los autores le dan una mirada inquebrantable a los errores y pasos en falso cometidos por el liderazgo de GE".

2. Bajo un cielo blanco de Elizabeth Kolbert

La autora estadounidense Kolbert es conocida por haber ganado un premio Pulitzer por su libro "La sexta extinción" y este es uno de sus últimos libros.

"Ella escribe sobre varias de las formas en que las personas están interviniendo con la naturaleza, incluyendo la unidad genética y la geoingeniería, dos temas que me interesan particularmente", describe Gates. Además, lo consideró como "una lectura agradable".

3. El clamor de los bosques de Richard Powers

Para Gates, esta es una novela "inusual" y es una de las más extrañas que leyó en su vida.

Se trata de la historia de nueve personas y el autor describe su conexión y su relación con los árboles.

"A pesar de que el libro tiene una visión bastante extrema hacia la necesidad de proteger los bosques, me conmovió la pasión de cada personaje por su causa y terminé el libro ansioso por aprender más sobre los árboles", contó el magnate sobre el libro en LinkedIn.

¿En qué invierte Bill Gates?

En la actualidad, el magnate tiene acciones en Apple, Amazon, Twitter y Alphabet (Google), pero la mayor parte de su portfolio está compuesto por compañías más seguras y estables.

Por ejemplo, tiene acciones en Coca-Cola Femsa; en Crown Castle International Corp, una compañía de bienes raíces; en United Parcel Service (UPS) y FEDEX, las empresas de transporte más grandes a escala mundial; Caterpillar, el fabricante de maquinaria; Waste Management, una empresa del sector de la limpieza de basura y servicios medioambientales; Walmart; la compañía de químicos Ecolab; y la sociedad tenedora de los Estados Unidos Berkshire Hathaway.

En 1999, Gates escribió un libro llamado "Business @ the Speed of Thought" que en español se traduciría a "Negocios a la velocidad del pensamiento".

En el ejemplar, escribió 15 predicciones que para ese entonces parecían muy lejanas pero se volvieron realidad.

A continuación, las cinco predicciones más sorprendentes que realizó Gates 22 años atrás.

1. Páginas para comparar precios

Bill Gates escribió: "Serán desarrollados servicios de comparación automática de precios para que las personas vean los precios de múltiples sitios web, haciendo que puedan encontrar sin esfuerzo el producto más barato de cualquier industria".

Existen empresas como Mercado Libre, Amazon y Despegar que cuentan con inmensos catálogos donde es posible encontrar distintos precios para un mismo producto.

2. Pagos instantáneos, financiamiento online y telemedicina

"La gente pagará sus facturas, manejará sus finanzas y se comunicará con sus médicos por internet", escribió.

Esto ya es una realidad: las personas utilizan billeteras digitales para efectuar pagos y por la pandemia, comenzó a acostumbrarse a los servicios de telemedicina.

3. Redes sociales

Gates planteó que habría "sitios web privados para los amigos y la familia que permitirán chatear y planificar eventos" y la frase resultó ser una excelente descripción de Facebook que recientemente alcanzó los 2.000 millones de usuarios. También están Snapchat, Instagram, WhatsApp y otras redes sociales le dan la razón.

4. Publicidad inteligente

"Los dispositivos tendrán publicidad inteligente. Sabrán tus hábitos de compra y mostrarán anuncios según tus preferencias", le contaba Gates al lector en 1999.

Esta tecnología ahora es moneda corriente para Google y Facebook. Todos los anunciantes pueden dirigirse a los usuarios basándose en sus intereses, historial y hábitos de compra.

5. Fotos de discusión online

Las redes sociales son una de las principales herramientas de los movimientos sociales. El creador de Windows entendió que con el paso de los años "los ciudadanos podrán tener discusiones online sobre los temas que los afectan" y ahora gran parte de los debates políticos tienen lugar en internet.

El Cronista