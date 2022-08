Blancos discuten juicio político o investigadora contra Charles Carrera

El senador Raúl Lozano (Cabildo Abierto) se fue este miércoles del Parlamento con una duda: saber si existe respuesta sobre la motivación que pudo haber tenido su colega frenteamplista Charles Carrera para, por un lado, auxiliar desde su cargo en el Ministerio del Interior a un joven que resultó parapléjico por una bala perdida en 2012 y, por otro ,“tapujear” lo que sucedió esa noche en la vecina casa de un subcomisario policial sospechada de haber sido el lugar de origen del disparo.

Lo que el senador cabildante dijo no comprender es si Carrera incurrió en todas las irregularidades que se le denunciaron para “proteger” a algún funcionario policial. “Alguna razón tuvo que haber tenido, porque no parece una conducta normal”, reflexionó. Lejos de ser personales, las dudas de Lozano –expresadas en la Comisión de Seguridad y Convivencia luego de recibir un informe del Ministerio del Interior sobre tema– son comunes a otros integrantes de la coalición.

Más allá de las supuestas irregularidades que el senador frenteamplista cometió para brindarle “ayuda humanitaria” –como él mismo lo definió– a la víctima del disparo a través de la internación en el Hospital Policial –pese a ser civil– y un subsidio en tickets de alimentación, la principal interrogante gira en torno a por qué lo hizo.

Y también sobre qué pasó en 2012 en la casa del subcomisario de Policía de La Paloma, desde donde, según el damnificado, partió la bala que lo dejó en silla de ruedas de por vida. Para aclararlo hay sobre la mesa un menú de varias opciones, que comenzarán a ser analizadas este lunes por la bancada del Partido Nacional.

Como alternativas más viables, los blancos evalúan someter a Carrera a un juicio político, o ir por la formación de una comisión investigadora parlamentaria. Así se lo dijo a El Observador el senador Jorge Gandini, aunque aclaró que la definición será tomada por toda la coalición de gobierno.

“Los hechos son muy graves”, señaló Gandini el miércoles, en presencia del ministro Luis Alberto Heber en la comisión parlamentaria. Las presuntas irregularidades denunciadas por el Ministerio del Interior incluyen la internación del damnificado en el Hospital Policial por tres años y medio al margen de la normativa, así como el pago de tickets de alimentación utilizando una partida del ministerio que estaba destinada al rubro canastas de fin de año. Heber estimó en US$ 260 mil el perjuicio al Estado por este concepto, y anunció que se irá contra el patrimonio del senador para recuperar ese dinero.

Entre otros beneficios, el ministro denunció una “llamativa” operación de ojos a la víctima en ese hospital. El subsecretario Guillermo Maciel señaló que el damnificado recibió una intervención en cada ojo, en octubre y en diciembre de 2013. “Ambas totalmente ajenas al episodio de su herida de bala”, remarcó Maciel. El hospital también le proporcionó férulas antiequino y un almohadón neumático.

La punta del iceberg

Gandini enumeró otros hechos que permanecen “en la oscuridad”: por ejemplo, de dónde partió la bala y quién la tiró. También la responsabilidad por las pericias mal hechas y por el hecho de que Carrera y demás autoridades de entonces no denunciaron este hecho. “La presunción más importante, que es la del encubrimiento, no está denunciada, y ese es otro delito”, afirmó el senador. Allí Gandini coincidió con la reflexión de Lozano. “Nadie entiende por qué se llegó hasta acá si no existió la intención de encubrir algo que no conocemos y que pasó esa noche. Si no fuera así, nadie podría entenderlo”, comentó.

“Con total objetividad, esto es la punta del iceberg”, señaló por su parte a El Observador la senadora nacionalista Graciela Bianchi. “Tan importante como lo que hizo Carrera es saber qué quisieron tapar”, afirmó. Más allá de aclarar que no está en contra de la expresión de “solidaridad” hacia el hombre afectado, Bianchi argumentó que para canalizar esa ayuda se debió recurrir a ASSE y al Ministerio de Desarrollo Social.

“Algo se quiso tapar, queremos saber qué pasó”, insistió Bianchi, y agregó que todas las opciones parlamentarias están sobre la mesa. “Obviamente, vamos a hacer algo”.

En Cabildo Abierto, Guillermo Domenech coincidió en que el hecho más grave es que el disparo que hirió a Hernández podría provenir de una finca propiedad del Ministerio del Interior, en la que se alojaban funcionarios. “Se ha dicho que a esa reunión concurrían personas con antecedentes policiales y penales, incluso hasta vinculadas con el narcotráfico”, señaló el senador. “Nos da la impresión de que corresponde que todo quede muy claro”.

“¿Se pretendía que nosotros tapáramos esto?”

En el oficialismo se lamentó a su vez la decisión del Frente Amplio de ausentarse deliberadamente de la sesión a la que concurrió Heber a informar del caso. Para Gandini, se trató de un hecho “grave y desagradable” desde el punto de vista institucional. “Charles Carrera se perdió la oportunidad de explicar, aclarar y defenderse. Nadie de su partido estuvo tampoco para defenderlo”, dijo.

El nacionalista consideró además una “ofensa” la afirmación de la oposición de que todo esto constituye un “circo político”, si se tiene en cuenta que se trata de hechos que “comprometen la conducta y la investidura” de un senador de la República.

Gandini descartó a su vez cualquier tipo de intencionalidad política en las acciones contra Carrera, tal como denunció el Frente Amplio. El senador recordó que Hernández y su hermano “declararon haber sido activos militantes del MPP”, el sector al que pertenece el senador denunciado. También señaló que Heber se enteró del caso a través del alcalde de la Paloma, otro integrante de ese grupo político.

“Habría sido interesante escuchar la posición del partido que tenía responsabilidad de gobierno cuando sucedieron los hechos”, apuntó el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

“¿Acaso se pretendía que yo ocultara esto?”, se preguntó pro su parte el miércoles el ministro Heber ante la Comisión de Seguridad y Convivencia, como argumento para descartar también intencionalidad política detrás de la denuncia contra Carrera. “¿Se pretendía que yo, como tengo una situación de enfrentamiento por otros asuntos y por otras decisiones en otros ministerios, lo mandara a archivar por cómo iba a ser tomado, sin ajustarme al derecho y a la ley?”

Heber remarcó que el ministerio simplemente cumplió con lo que recomendó su división jurídica, que concluyó que en el accionar del senador hubo hechos de apariencia delictiva.

“Es muy claro que yo le tenía que dar trámite, fuera el señor Carrera o cualquier senador o diputado”, insistió Heber, para quien lo contrario hubiera significado caer en un delito de ocultamiento.

La víctima, Víctor Hernández, afirma que ese día en la casa del subcomisario, ubicada en frente a la suya, había una fiesta de cumpleaños, desde donde se escucharon balazos momentos antes de resultar herido. El hombre debió ser asistido por una emergencia móvil, que llegó media hora después y nunca recibió ayuda ni de los policías que estaban en la fiesta ni de los que permanecían de guardia en la comisaría, a metros del lugar. En sede policial de esa localidad, además, desapareció sin rastros un fusil calibre 22, el mismo que la bala que hirió a Hernández.