Blancos y Cabildo Abierto proponen alternativa para proyecto de cuidados paliativos

Con el debate de la eutanasia y la discusión sobre la dignidad y la muerte de fondo, este martes se votará en Diputados el proyecto de ley de cuidados paliativos. Sin embargo, el Partido Nacional y Cabildo Abierto presentarán una alternativa porque entienden que el texto acordado “desvirtúa” y “no regula lo esencial” del tema.

En noviembre se aprobó en la Comisión de Salud un proyecto que sustituyó al presentado en 2020 por el diputado blanco Rodrigo Goñi, con el apoyo de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. La votación estaba prevista originalmente para el jueves 9, pero se postergó para la semana siguiente a pedido de Goñi, que en conjunto con Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto, presentó la nueva iniciativa.

El punto crítico de la discusión es un último capítulo del proyecto que la propuesta aprobada quitó y que el nuevo texto volvió a incluir, y tiene que ver con los cuidados específicos que se hacen sobre los pacientes en el tramo final de una enfermedad.

Goñi remarcó que el momento cúlmine de la vida “es el momento de mayor sufrimiento y vulnerabilidad” y que por tanto la ley “debe garantizar la adecuada asistencia, estableciendo con precisión los derechos del paciente y las obligaciones de las instituciones de salud”.

Para el diputado blanco, el tratamiento en esta circunstancia vital es “el corazón del proyecto” y no considerarlo “arriesga a corromper la esencia de los cuidados paliativos”. “Negar la posibilidad de una adecuada asistencia en el momento que el paciente más lo necesita, implica condenarlo a un sufrimiento cruel e innecesario”, dijo el legislador, que no está dispuesto a dar su voto si no se consideran las modificaciones.

El Partido Nacional no definió aún una postura en bloque y Goñi explicó que cómo votará la bancada se resolverá el mismo martes en la discusión parlamentaria. Cabildo Abierto ya decidió que no acompañará la iniciativa si no se incluyen las nuevas propuestas.

El nuevo texto al que accedió El Observador, establece que la asistencia cercana a la muerte es “parte integrante esencial” de los cuidados paliativos. En la redacción, además, se desarrollan nueve principios que se deben garantizar, entre ellos, la asistencia integral (en todas las dimensiones de la persona), el derecho del paciente a que se tomen medidas para evitar su sufrimiento, además del derecho a la sedación paliativa y a ser informado “de forma veraz y oportuna” sobre la enfermedad que la persona padece.

El diputado denunció que uno de los motivos por los que se eliminó el articulado que ahora pretende volver a incorporarse es por “intereses económicos” en tanto este es el momento donde se requiere de mayores recursos. “Es el período donde hay que estar más arriba del paciente”, expresó.

Además, subrayó que hay una “actitud deliberada” de algunos legisladores de limitar el desarrollo de los cuidados paliativos como forma de despejar el camino para una mayor utilización de la eutanasia, en caso de aprobarse el año que viene una ley que despenalice tal práctica. “No podemos permitirlo”, dijo el legislador.

Lo que está en juego en el debate es “qué vamos a hacer con las personas con enfermedades incurables: si las vamos a cuidar o las vamos a abandonar”, dijo Goñi.