Bolsonaro admite posible "error" en pagos atípicos del chófer de su hijo

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta por estas horas una investigación por "movimientos atípicos" en las cuentas de un exasesor que lo involucran.

Este jueves habló publicamente sobre el caso y afirmó que se deberá "pagar" por cualquier "error" que se compruebe en movimientos de dinero sin declarar en las cuentas del chófer de uno de sus hijos, el legislador regional Flávio Bolsonaro.

"Si hubiese algo errado, conmigo o con mi hijo, lo mejor es que paguemos la cuenta de ese error, porque no podemos comulgar con el error de nadie", dijo en una transmisión en Facebook el miércoles por la noche el dirigente de ultraderecha, que hizo de la lucha contra la corrupción una de las principales banderas de su campaña electoral.

El diario O Estado de Sao Paulo reveló la semana pasada que el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) detectó movimientos atípicos por 1,2 millones de reales (300.000 dólares) en las cuentas de Fabrício José de Queiroz, chófer de Flávio Bolsonaro, legislador de la Asamblea del Estado de Rio de Janeiro y senador federal electo.

Esas operaciones, que se realizaron entre enero de 2016 y enero de 2017, implican sumas incompatibles con los ingresos de Queiroz, miembro de la Policía Militar.

Un préstamo

Uno de los movimientos es un depósito de 24.000 reales en la cuenta de Michelle Bolsonaro, esposa del presidente electo. Bolsonaro explicó el lunes que se trataba del reembolso parcial de un préstamo que él mismo había otorgado al chófer de su hijo.

Flávio Bolsonaro emitió este jueves un comunicado en el que negó cualquier irregularidad y acusó a los medios de comunicación de estar "haciendo una fuerza descomunal para deconstruir" su reputación "y tratar de afectar a Jair Bolsonaro".

"No hice nada errado, soy el principal interesado en que todo se aclare, pero no me puedo pronunciar sobre algo que ignoro, que implica a mi exasesor", afirmó Flávio Bolsonaro, de 37 años.

Continuo com minha consciência tranquila, pois nada fiz de errado. Não sou investigado.

Agora, cabe ao meu ex-assessor prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários ao Ministério Público. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 8, 2018

Queiroz, que desde la publicación de esas informaciones no se ha manifestado, debe esclarecer próximamente esos puntos ante la justicia, dijo Jair Bolsonaro, que asumirá la presidencia el 1º de enero.

Las sospechas "duelen, porque nuestra intención más firme es combatir la corrupción suceda lo que suceda. Mientras yo sea presidente, vamos a combatir la corrupción con todas las armas del gobierno, incluso con el COAF", añadió el mandatario electo.

El 75% cree que va por buen camino

La mayoría de los brasileños consultados en una encuesta se muestra optimista respecto al futuro gobierno de Bolsonaro, según el estudio del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope), difundido este jueves.



El 75% de los brasileños cree que Bolsonaro y su gabinete están "en el camino correcto", mientras que el 14% afirma que va por el rumbo equivocado.



Las expectativas sobre el líder ultraderechista son positivas: el 64% de los consultados cree que el próximo gobierno será "óptimo" o "bueno".



El 18 por ciento afirma que será regular, el 14 por ciento pronostica una gestión "mala" o "pésima", y el cuatro por ciento no respondió.





