Brian Lozano tras su salida de Peñarol: "No fui ni una sombra de lo que puedo llegar a dar"

El delantero Brian Lozano seguirá su carrera en Atlas de México luego de jugar un pobrísimo semestre en Peñarol, club a donde llegó desde Santos Laguna con la intención de relanzar su carrera y poder dar pelea por un lugar en la lista para el Mundial de Qatar 2022. Antes de partir, el Huevo hizo una fuerte autocrítica de su pasaje por el aurinegro y confesó que la falta de apoyo de su familia radicada en Uruguay fue lo que motivó su retorno a tierras mexicanas.

"Es una decisión difícil que me tocó tomar, conjuntamente con mi familia, pero que puede ser lo mejor para mi persona. Vine a Uruguay porque no estaba bien de salud, porque no estaba disfrutando del fútbol, necesitaba rodearme de mi familia, para sentir ese apoyo, pero no sentí ese apoyo que realmente necesitaba para poder sentirme más útil en lo deportivo", expresó Lozano en declaraciones a Punto Penal que se emite por Canal 10.

"Los futbolístico y lo económico queda de lado. Al salir de Peñarol pierdo mucho dinero nuevamente; no estoy salvado para toda mi vida, pero he sido ordenado para tener mis cosas. Me tocó hablarlo con Nacho Ruglio, contarle lo que me estaba pasando y por el bien del club lo mejor era que yo me fuera. Si sigo en la misma rosca de no estar bien, de estar preocupado por mucha gente y no sentir el apoyo que necesito, es normal que adentro de la cancha no vaya a rendir", agregó.

Foto: Leonardo Carreño.

Lozano expresó su deseo de volver en un futuro a Peñarol

"Me duele demasiado irme del club con el que soñé toda mi vida jugar, más allá que en lo colectivo me fue muy mal y en lo individual estuve lejísimos de lo que puedo dar. He pasado por momentos malos, pero no se comparan con lo que viví en Peñarol, que no pude destacar en nada, es la realidad. Tomé la decisión para hacerle un bien al club, para sentirme bien yo, voy a tratar de buscar esa ayuda profesional con mi familia y poder volver a rendir en el fútbol", manifestó Lozano, de 28 años.

"Ojalá que el fútbol me dé esa revancha de volver (a Peñarol) estando bien de salud para poder desatacar dentro de la cancha", expresó a modo de deseo.

"En Peñarol siempre recibí el apoyo de los dos entrenadores que tuve. Leo (Ramos) me bancó siempre, pero llegó un momento que me tocó personalmente hablar con él y decirle: 'sacame, no estoy para jugar'. Tuve la valentía suficiente para decirle que me tenía que sacar. En lo futbolístico no fui ni una sombra de lo que puedo llegar a dar. La falta de apoyo ha sido familiar. Han habido errores que me molestaron. Soy una persona que me guardo muchas cosas, pero tuve que decirlas. Ese apoyo que necesitaba no lo sentí. Por eso esta decisión de irme. Me voy a encerrar en el círculo de mi esposa y mis hijos. A mis hermanos los quiero muchísimo, pero espero que en algún momento se puedan dar cuenta que las cosas no son fáciles, que hay que valorarlas y hoy me toca partir de nuevo", dijo.

"No tomo este retorno como una equivocación. Era lo que necesitaba, no recibí el apoyo que pensé que iba a tener, pero no siento que me haya equivocado. Todo sirve de experiencia. Voy a buscar ayuda para poder rendir adentro de la cancha y poder hacer bien mi trabajo", manifestó el ex Defensor Sporting y Nacional.

"Uno de mis fuertes son las pelotas quietas y no le pude sacar provecho ni a eso. Cuando no estás bien las cosas no van a salir bien en el trabajo", agregó.