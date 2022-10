Brian Lozano, el pase estelar de Peñarol que sigue en deuda y sin jugar a nada

Los chispazos que insinuó en alguno de sus primeros partidos se fueron apagando. Brian Lozano quiere asumir el liderazgo de Peñarol, pero la verdad de la cancha dice que no le sale nada. A pesar del triunfo ante Wanderers 2-0 en el Viera, el Huevo no pudo lucirse en lo personal ni incidir en el volumen de juego del equipo que ganó sin lucir.

Arrancó por izquierda. Cambió a la derecha. Se mostró, se desmarcó, intentó asociarse. Sin embargo, Lozano sigue siendo una contratación estelar con rendimiento terrenal.

Diego Battiste Leo Ramos, DT de Peñarol

Entonces, este Peñarol se tiene que apoyar en otras fortalezas para salir a flote del empantanado año en el que le tocó transitar.

Y para ganarle a Wanderers en el Viera recuperó la solidez defensiva que se había derrumbado en el cierre del partido ante City Torque en el Campeón del Siglo y que tambaleó en el cierre ante Boston River.

Yonatthan Rak volvió a aparecer en toda su dimensión y Agustín Da Silveira fue su complemento perfecto. Ramos terminó de encontrar la dupla.

En el mediocampo, Sebastián Cristóforo y Rodrigo Saravia le dieron despliegue y una sólida contención al mediocampo.

Wanderers, con el debut de Sergio Blanco como entrenador, fue incapaz de generarle una opción de gol a lo largo de 90 minutos. El bohemio volvió a ser más de lo mismo que en la era Daniel Carreño: un tibio cúmulo de buenas intenciones.

Peñarol generó más. En cuentagotas. Con la asistencia válida de la pelota quieta con la que abrió el camino del triunfo a través de otra precisa ejecución de Kevin Méndez y un cabezazo perfecto de Rak.

Diego Battiste

Yonattahn Rak hace los goles que no meten los de arriba

Si Lozano le genera poco y nada a sus compañeros de ofensiva, la falta de gol que tiene el aurinegro ya no tiene cura en este 2022. Hernán Rivero erró un gol hecho en el área chica. Lucas Viatri falló una clara al cierre del primer tiempo. Peñarol tiene nueves sin gol y para colmo Ruben Bentancourt se perderá por una periostitis tibial la recta final del Clausura.

Diego Battiste

Hernán Rivero no emboca una

Lo que no hizo Lozano en 62 minutos lo hizo Nicolás Rossi en 18'.

El juvenil ya lo había anunciado en el Torneo Intermedio cuando Mauricio Larriera se animó a darle cuerda en el primer equipo: tiene nivel de titular. Las llegadas de Lozano y Méndez lo postergaron al banco e hicieron que sus rendimientos tuvieran más oscilaciones.

Diego Battiste

Laquintana y Rossi, socios del gol

Sin embargo, lo que hizo ante Wanderers fue muy bueno. Condujo, enganchó, desestabilizó en el uno contra uno, remató al arco con peligro y asistió: a los 90' le puso un balón exquisito a Ignacio Laquintana que sentenció el juego de volea.

Diego Battiste

El festejo de Laquintana

Peñarol le debe a Rossi la titularidad a pesar de que las cosas puedan no salirle en alguna ocasión que arranque de titular. Es el único jugador distinto de mitad de cancha para adelante. El único al que el mal momento del equipo no lo amilana, no lo hace esconderse, no lo pone nervioso. Al contrario, lo hace asumir más protagonismo. Y eso, además de talento, es valentía.

El aurinegro se arrimó así a la Libertadores 2023 (por ahora a la complicada ronda 1 o 2), volvió al triunfo y ahora volverá a meterse en la Copa AUF Uruguay para intentar conseguir el único trofeo en el que sigue en carrera.

La ficha

Wanderers:

Fernando Laforia 6

Juan Acosta 5

Emiliano García 5

Juan Felipe Aguirre 5

Kevin Rolón 5

Emiliano Tellechea 4

Nicolás Fonseca 4

Christian Bravo 5

Nicolás Ferreira 4

Diego Hernández 6

Matías Castro 4

DT: Sergio Blanco

Peñarol:

Kevin Dawson 5

Matías Aguirregaray 5

Agustín Da Silveira 7

Yonatthan Rak 7

Juan Manuel Ramos 6

Sebastián Cristóforo 6

Rodrigo Saravia 6

Kevin Méndez 5

Brian Lozano 3

Lucas Viatri 3

Hernán Rivero 3

DT: Leonardo Ramos

Cambios en Peñarol: 45' Sergio Núñez (4) x H. Rivero, 62' Ignacio Laquintana (6) x B. Lozano, 72' Nicolás Rossi (7) x K. Méndez, 81' Agustín Álvarez Wallace x S. Cristóforo y Walter Gargano x L. Viatri

Cambios en Wanderers: 57' Facundo Milán (4) x M. Castro y Bruno Veglio (4) x N. Fonseca, 70' Nicolás Mana (4) x N. Ferreira y Luciano Cosentino (5) x D. Hernández y 82' Agustín Santurio x E. Tellechea

Cancha: Parque Viera

Jueces: Javier Feres, Andrés Nievas y Gustavo Márquez Lisboa. VAR: Jonathan Fuentes y Martín Soppi

Goles: 12' Y. Rak (P), 90' I. Laquintana (P)

Amarillas: 24' D. Hernández (W), 30' S. Cristóforo (P) y M. Castro (W), 34' K. Méndez (P), 50' E. García (W), 56' J. F. Aguirre (W), 63' A. Da Silveira (P), 69' K. Rolón (W), 78' J. Acosta (W), 87' A. Santurio (W), 90' S. Núñez (P), 90'+3' N. Mana (W) y Y. Rak (P)