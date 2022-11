Brian Lozano regresa a otro equipo de México tras su segundo regreso frustrado a Uruguay

Brian Lozano regresa al fútbol mexicano para jugar en el Atlas, de acuerdo a información de Mediotiempo, un sitio especializado en deportes. Antes de llegar a Peñarol defendió a Santos Laguna, el club dueño de su ficha.

De concretarse será el tercer equipo del Huevo Lozano en México, ya que también defendió al América.

Lozano volvió dos veces a Uruguay, pero no pudo destacarse. A mediados de 2016 dejó América para jugar en Nacional y este año se fue de Santos Laguna para firmar con Peñarol.

Durante su pasaje por Nacional

A Nacional llegó con la mochila de haber declarado meses antes que era hincha de Peñarol.

Su primer torneo con la tricolor fue el Uruguayo Especial 2016, dirigido por Martín Lasarte. Actuó en 9 partidos, cuatro de ellos como titular. No marcó goles.

En el Apertura 2017 disputó 13 encuentros y convirtió cuatro goles, tres de ellos a Liverpool (dos fueron de tiro libre) y uno a Defensor Sporting, el club que lo formó.

Además fue expulsado en el clásico contra Peñarol, apenas haber ingresado al campo.

También actuó 20 minutos en un partido de la Copa Libertadores, contra Chapecoense.

Se fue sin haber mostrado su mejor versión a jugar en Santos Laguna.

En Defensor se destacó y lo compró el América

Este año regresó para jugar en Peñarol, luego de declarar que estaba perdiendo pasión por el fútbol.

Debutó en 1° de agosto en la primera fecha del Clausura contra Fénix y tuvo un discreto partido.

A la segunda fecha no jugó contra Albion porque sufrió una contractura en el recto anterior de cuádriceps.

Disputó 13 partidos, marcó un gol contra Danubio y no pudo destacarse en un equipo que tuvo una temporada para olvidar: no definió ningún torneo, perdió el clásico del Clausura, no clasificó a la Copa Libertadores y La Luz lo eliminó en semifinales de la Copa AUF Uruguay.