Brote de covid-19 en torre de Punta del Este afecta al menos a 40 trabajadores de la construcción

Cuarenta trabajadores de la obra en la torre Fendi Château Residences en Punta del Este están cursando covid-19 mientras que otros 50 se encuentran aislados por la cuarentena preventiva, informaron medios locales este lunes.

Según dijo a El Observador el secretario de Organización del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Maldonado, Miguel Canto, este brote se dio porque empezaron a haber casos "autóctonos" dentro de la obra. Es decir, que diferentes trabajadores comenzaron a contagiarse a partir de "compañeros que iban a trabajar sin saber que estaban cursando la enfermedad".

En esa obra, el 20% de los trabajadores son hisopados los lunes. El lunes 3 de mayo, de 86 trabajadores hisopados, diez dieron positivo. Una semana antes habían sido detectados dos casos, mientras que este lunes 10 de mayo, dada la situación general del personal, la empresa constructora decidió hisopar al resto de los empleados y se detectaron cinco nuevos contagios de covid-19. "En 10 días cayeron alrededor de 20 compañeros", aseguró Canto y agregó que hicieron una asamblea para comunicar la situación y propusieron detener la obra y fumigar, moción que no fue aprobada.

Diego Battiste

El Sunca Maldonado está preocupado por los trabajadores afectados por el brote de covid-19

De un total de 400 trabajadores, 40 están cursando la enfermedad mientras que otros 50 están aislados. Canto aseguró que el Sunca le pidió a la empresa que hisopara a todo el personal, algo que no fue considerado. Pero, por otro lado, agregó que los tests no son obligatorios por lo que no tienen forma de saber si hay trabajadores que van a cumplir su labor cursando el covid-19 de forma asintomática.

Tanto el presidente como el secretario general del Sunca Maldonado están cursando la enfermedad, agregó Canto. Esto se debió, según el dirigente sindical, a que concurren a asambleas presenciales para tratar el incumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes en ciertas obras del departamento.