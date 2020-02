BROU aprobó gasto de US$ 1,5 millones en publicidad a días de recambio de autoridades

El Banco República (BROU) abrió por primera vez un llamado a licitación para la contratación de servicio de diseño, planificación y mantenimiento de publicidad y contenidos online el pasado 20 de mayo de 2019. Previamente, el 15 de mayo de 2018 había sido el llamado a “expresiones de interés en la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE)".

Según documentos a los que pudo acceder El Observador, la empresa seleccionada por la Comisión Asesora de la institución bancaria fue Futuric SA, con un contrato por dos años y un importe anual aprobado que puede ir hasta los $ 27.419.500 IVA incluido (US$ 717 mil al valor de hoy). Si se toman en cuenta los dos años que durará el contrato, el valor autorizado para la contratación puede ascender hasta casi US$ 1,5 millones.

No obstante, la oferta presupuestal de la empresa ganadora fue algo superior a los US$ 7 mil mensuales, lo que implicaría un costo anual apenas superior a los US$ 80 mil. La firma competidora final duplicaba ese importe, indicaron desde Futuric.

A su vez, culminado el plazo de dos años cabe la posibilidad que en el caso de que el servicio resulte satisfactorio para el banco, se renueve de forma automática por períodos sucesivos de 1 año, con un máximo de dos renovaciones, lo que llevaría a un plazo total máximo de cuatro años.

Futuric trabaja con muchas alianzas con distintas tecnologías de análisis de datos. La firma ya realiza informes mensuales sobre análisis de redes (particularmente Facebook) para la institución.

Sin embargo, la adjudicación todavía no ha sido efectiva, dado que primero se deberá contar con la resolución del Tribunal de Cuentas (TCR) que tiene en sus manos el expediente desde el 10 de enero de este año, pero que según pudo saber El Observador, ya habilitó el gasto.

Desde el BROU se informó que se evaluaron aspectos técnicos y económicos de la propuesta y el 5 de diciembre de 2019 el directorio de la institución dio el dictamen favorable para la adjudicación a esa empresa, después de contar con la evaluación correspondiente de la Comisión Asesora Especial de Adjudicaciones.

Sin embargo, la empresa Pimod SRL –actualmente maneja la estrategia digital del BROU- impugnó el 2 de octubre de 2019 la decisión del directorio en el entendido que “los precios cotizados, de acuerdo con el anexo 6 del pliego, contenían rangos y aclaraciones en base a lo informado por el BROU” .

Dicha firma fue descartada de entre las tres que se presentaron, dado que la forma en que se presentaron los precios no permitía realizar una adecuada comparación.

Desde el BROU se indicó al respecto que “en el marco de la gestión institucional, hay diversos servicios, por no decir todos, que sostienen la operativa continua del banco y que se desarrollan en forma permanente”.

“Al estar el banco inmerso en una situación de competencia, la publicidad institucional y asociada a los productos y a la gestión comercial, constituye un ejemplo de dicha situación. Asimismo, cabe señalar que decisiones vinculadas a la actividad central del banco, como la concesión de créditos, muchas veces consideran plazos como al concesión de créditos, muchas veces consideran plazos que superan largamente el período de una administración”, se justificó la decisión desde la institución bancaria.

En tanto, desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap), se informó a El Observador que en su rol de controlar que cuando se realicen este tipo de llamados se cumpla con los requisitos formales que establece el decreto 351 de 2007, aunque se cuestionó que no es lo ideal se llame a meses de un cambio de autoridades.

Desde la gremial sostuvieron que al asumir un directorio nuevo, ante determinadas estrategias puede haber cambio de proveedores o en lugar de usar una agencia de publicidad, utilizarse tres.

A pesar del cuestionamiento desde el punto de vista profesional de que los llamados sean sobre el límite del cambio de gobierno, las fuentes consultadas de todas formas aseguraron que la licitación del BROU fue correctamente llevada a cabo.

Llamados exprés

En tanto, según informó El País y confirmó El Observador sí hubo llamados para contrataciones por licitación abreviada de parte de la Dirección General Impositiva (DGI) y OSE que tuvieron muy poco tiempo para que las agencias presenten sus propuestas. La licitación abreviada pueden llevarse a cabo siempre y cuando esté por debajo de determinado monto: común hasta $ 9.416.000 y ampliada ampliada hasta $ 56.496.000.

En el caso de la DGI la campaña que se pretende llevar adelante está enfocada en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y es realizada todos los años de forma similar. El llamado fue hecho el 23 de enero de 2020 y hubo plazo para presentarse hasta el pasado domingo.

La campaña se desarrollará entre los meses de junio y agosto de 2020 y no podrá tener un costo mayor de $ 120 mil, se informó.

OSE, por su parte, según publicó el El País el llamado se trata de un “llamado relámpago” que tiene plazo para presentarse hasta este viernes. Se trata de un trabajo puntual para la “realización de charlas presenciales en centros educativos de todo el país con el objetivo de sensibilizar a niños y niñas acerca del uso responsable y la importancia del cuidado del agua”. Se trata de un plan piloto a realizarse en 2020 con la idea de lograr “un mayor alcance” entre jóvenes del interior del país.

También la semana pasada adjudicó después de una licitación que estuvo trancada aproximadamente un año, según expresaron fuentes de AUDAP, el manejo de la estrategia digital a la empresa IPG Mediabrands, la empresa que compitió por la licitación del BROU.

.