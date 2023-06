"Burro" y "bajame el tonito": la fuerte discusión de Marguery con Caggiani en Esta Boca es Mía de Canal 12

Tal como se ha hecho costumbre en las tardes de la televisión uruguaya, el panelista de Esta Boca es Mía, Fernando Marguery volvió a cruzarse con uno de los invitados en el piso. Esta vez, el invitado fue el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Caggiani.

El cruce se dio a raíz de que Caggiani fue invitado para explicar un proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral, presentado por la bancada del Frente Amplio. Tras explicarlo, la conductora Verónica Amorelli, que estaba suplantando a Victoria Rodríguez, abrió el juego a los panelistas.

Ahí fue cuando Marguery comenzó a cuestionar el proyecto y le preguntó a Caggiani si la reducción de la jornada tenía un estudio detrás. "Lo que a mi me gustaría saber es cuál es el estudio del impacto sobre las empresas, sobre la economía, cuándo se hizo, quiénes trabajaron", comenzó.

"¿Tienen estudiado si disminuye la productividad? ¿Tiene un mayor costo para las empresas? ¿Podemos mantener una producción con menos horas? Porque es posible que las empresas tengan que contratar más gente y así tener mayores costos", continuó preguntando.

Y, para finalizar, luego de hacer varias preguntas a cámara disparó contra Caggiani. "Me parece que es muy serio el tema como para presentar este proyectito de ley", dijo mientras lo mostraba a cámara. "Proyectito de ley de cinco artículos estableciendo una reducción de la jornada laboral. Me parece que amerita un trabajo más profundo", finalizó.

Ahí, Amorelli le preguntó a Caggiani si quería contestar ahora o podía esperar. "Esperamos desde 1915 para reducir la jornada laboral, no vamos a esperar cinco minutos", contestó irónicamente el legislador. Y se dirigió directamente a Marguery: " Los mismos que se oponían a la ley de ocho horas tenían los mismos argumentos, no hablaban de impactos, hablaban de que iba a ser un caos en el país. Y algo bien nos fue", aseguró.

Y a partir de ahí comenzó la discusión en el que uno interrumpía al otro constantemente. "No podemos seguir con la cabeza de 100 años atrás", empezó Marguery. "Estoy con la cabeza de ahora, usted está con la cabeza atrasada. Usted tiene los boletines atrasados", contestó Caggiani.

"Muéstreme el estudio", lo desafió Marguery. "Yo no le tengo que mostrar nada a usted. ¿Usted quién es para pedirme algo? Usted me puede preguntar, no me tiene que exigir nada, así que vamos a bajar un poquito el tonito", respondió Caggiani. Y el intercambio continuó cada vez más fuerte.

—No lo tiene (el estudio) —dijo Marguery.

—A mí usted no me exige nada, Yo vengo acá a hablar —contestó Caggiani.

—No lo tiene —replicó Marguery.

—Baje un poquito el tonito —pidió Caggiani.

—No lo tiene —insistió Marguery.

—Tenemos sí, pero a usted no se lo voy a dar —afirmó Caggiani.

—No lo tiene, no hizo nada, no hizo ningún estudio, si no le preguntó ni a las cámaras empresariales. No lo tiene —retrucó Marguery.

—Y usted no tiene argumentos por eso esa argumentación. Estudie la legislación de otros países —contestó Caggiani.

La conductora intentó mediar y bajar el tono de la conversación. Pero la discusión siguió. "¿Usted vio la exposición de motivos? Esta es la exposición de motivos que propone el MPP", dijo Marguery mostrando el proyecto a cámara.

"Sabe que es tan burro porque ni siquiera esto tiene estado parlamentario. No tiene exposición de motivos el proyecto, le pasaron mal los boletines", volvió a responder Caggiani. "Sea serio, quiero que presente algo serio y no lo tiene. La única defensa que tiene es meterme el peso", sostuvo Marguery.

"Yo no le metí el peso", se defendió Caggiani. "'Usted no me pide nada', yo le pido lo que quiero", le dijo Marguery.

"Usted sea más respetuoso con los invitados y con la gente", le contestó Caggiani. "La falta de respeto es suya", indicó el panelista de Esta Boca es Mía. "Bajame el tonito", le volvió a replicar Caggiani. "No lo bajamos nada, no va a ser usted el que me baje el tonito", respondió Marguery.

En ese momento, Verónica Amorelli dio por terminada la discusión y le permitió a Caggiani que, recién ahí, pudiera contestar la pregunta de Marguery.