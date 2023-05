La semana de furia de Marguery en Esta boca es mía: ahora explotó contra Santiago González y lo llamó "mentiroso clásico"

La semana de Fernando Marguery en Esta boca es mía ha estado marcada por cruces intensos con personalidades de la política uruguaya, con disculpas al aire intercaladas.

El lunes, por ejemplo, se cruzó con el director por el Frente Amplio de OSE, Edgardo Ortuño, y el martes pidió disculpas por sus exabruptos. La tranquilidad duró poco: este miércoles, el panelista del programa de Teledoce volvió a explotar contra una autoridad política, que en este caso no se encontraba en el lugar.

El objetivo de Marguery, esta vez, fue el director de convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, que en los últimos días quedó en medio de una polémica por la atención y medicación que recibió en el Hospital Policial. El debate del programa del miércoles giró en torno a ese hecho puntual.

"Santiago González es un mentiroso", comenzó el panelista, "porque me acaba de mentir hace media hora", dijo.

"¿A ti?", le preguntó la conductora Victoria Rodríguez. "Sí, por teléfono, hace media hora. Santiago González está hasta las manos. Y es un mentiroso clásico: primero oculta, no dice nada, después admite pero una partecita y se empieza a justificar. Después admite otra partecita, y se sigue justificando. Y después es mucho más grande el problema. Y sigue mintiendo, es una cosa increíble, se repiten los patrones. Tiene consultas con especialistas varias, no una dos o tres, varias. Por lo menos del año 2021. Por lo menos sacaba las consultas, los números los tiene", detalló Marguery.

Ladrones de gallinas y mentirosos.

Santiago González, uno más, igual que tantos en todos los gobiernos de todos los partidos.

El funcionamiento del Estado es el problema, porque los hombres ya sabemos de qué somos capaces.



Excelente @fmarguery en Esta Boca es Mía.@lacanariauy… pic.twitter.com/0oRykILMTo — 🇺🇾🇦🇷 Diego Ⓜ️oreira 🇺🇾 (@DMoreirauy) May 10, 2023

"Me acaba de mentir y me acaba de decir que no. Una o dos. Que casualmente fue a ver un policía y le dolía la espalda, y un médico que estaba ahí le dijo 'pero vení, como te va a doler la espalda', y le dio una inyección. Me acaba de mentir a cara de perro y lo conozco hace mucho. Qué bronca que me da. ¡Que no me atienda si no quiere! Pero que no me diga una mentira así, que no me venda una mentira alguien que conozco además. Otra vez. Estamos llenos de mentirosos", agregó.

Rodríguez volvió a preguntarle si no le daba al político "la chance de que esas consultas sean como los tickets de medicamentos".

"No. Todo el Estado es una reverenda joda. Estos son datitos, detallecitos, robos de gallina. Cualquiera que puede sacar una ventajita, la saca. Cualquiera. Un jerarca no debería nunca comprometer a todo su partido en una situación ridícula como esta y planteando denuncias en contra de otro partido. Debe estar avergonzado el partido nacional de tener un director como Santiago González", concluyó Marguery.