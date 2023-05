El "reto" de Victoria Rodríguez en Esta boca es mía que provocó la respuesta de Marguery: "Casi me levanto y me voy"

Este lunes, uno de los ya acostumbrados cruces entre panelistas e invitados de Esta boca es mía, el programa de debate conducido por Victoria Rodríguez en Teledoce, generó más rispideces de lo usual. El contrapunto entre Edgardo Ortuño, director por el Frente Amplio de OSE, y Fernando Marguery por la calidad del agua del país elevó la tensión hasta provocar que les silenciaran los micrófonos y mandaran una tanda de apuro.

Visiblemente contrariada, Rodríguez, que ya les había pedido a sus interlocutores en la previa que trataran el tema con calma, mandó la pausa con la frase: "Se llama bajar los micrófonos, entiendo que técnicamente se puede hacer".

Te cortan el micrófono y no te deja explicar. Siempre lo mismo, atrevidos es poco. pic.twitter.com/grmNiTU7zN — out of context UY (@out_uy) May 8, 2023

Este martes, Esta boca es mía volvió a abrir con una referencia indirecta de parte de su conductora a la discusión que se había generado el día anterior, y sin mencionar a nadie en especial "retó" a sus panelistas por no poder controlar la situación.

Quien se sintió aludido fue el propio Marguery, que al final del programa pidió disculpas a Rodríguez y la audiencia.

"En el comienzo del programa hiciste referencia al episodio de ayer", comenzó Marguery, a lo que la conductora le respondió: "Más o menos. Fue en general. No hablé a título personal".

"Me siento comprendido por tus afirmación sobre la agresividad, porque mucha gente me lo dice. Me siento interpelado por tus palabras. Casi me levanto y me voy. No corresponde que esté acá porque le estoy ensuciando el programa a Victoria (pensé). No lo voy a hacer mientras pueda decir estas cosas porque para mí la libertad de expresión es un valor superior", comenzó el panelistas.

Me sumo a las palabras de @fmarguery y lo apoyo al 100%, a mí también me han dicho de todo por subir videos de Marguery.

Se nota que hay mucha gente molesta porque no quiere que se diga la verdad.@amparomgsv @camboue @gbianchi404 @ana_grimbaum @lacanariauy @SJuana21 @orchala66… pic.twitter.com/TQrcYodGj1 — 🇺🇾🇦🇷 Diego Ⓜ️oreira 🇺🇾 (@DMoreirauy) May 9, 2023

"Hace tres años que estoy en el programa y jamás sentí la más mínima presión, ni condicionamiento a lo que dije. Nunca. Me podrá observar alguno: 'Che, te pasaste'. Pero nadie me dijo: 'Tenés que actuar de tal manera'. Esa es la libertad y yo la reivindico. El día que no la tenga y tenga que actuar para formar parte del programa, creo que daría un paso al costado, si es que no decide alguien que me vaya antes. Todo puede suceder.", siguió.

"Me han dicho agresivo, misógino, payaso, miserable, fascista, tengo una colección de cuarenta, cincuenta insultos y capaz un día los comparto porque algunos son muy creativos. No me importa. Díganme lo que quieran: con una agresividad que es el triple de lo que yo pueda decir acá. A mí, que me mientan en la cara, sea un diputado, sindicalista, empresario, sea el presidente de la república, que me mientan y dejarlo mentir, no lo voy a dejar pasar. Tengo la obligación de reaccionar en un programa como este donde se vuelca opinión. El único que puede terminar con mis opiniones acá es la empresa que me contrató", remató.

"Mientras tanto voy a seguir estando acá siempre y cuando mantenga mi libertad de expresión", terminó Marguery.