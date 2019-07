Café La Unidad: Cosse invitó a Villar a tomar algo y limar asperezas

Nada como un buen café para saldar diferencias y a eso se abocaron durante diez minutos Graciela Villar y Carolina Cosse. La sorpresiva candidata a vicepresidenta y la exprecandidata y aspirante a integrar la fórmula se reunieron en la noche del viernes en el Bar Facal, de 18 de julio y Yi, para limar las asperezas surgidas en torno a la elección de la compañera de Daniel Martínez.

Las declaraciones de Cosse a lo largo de la semana –la exministra realizó una ronda de entrevistas y reiteró en cada una el “dolor” que le causó no haber sido contemplada para integrar el binomio– no cayeron bien en el entorno de Martínez ni en la propia Villar, a quien la exministra de Industria dijo que tuvo que “googlear” para conocerle la cara. El miércoles, en una conversación con militantes de la Vertiente Artiguista, Villar aludió a las críticas de Cosse. “También sé, porque no soy tonta, que desacreditar a quien va a ser integrante de la fórmula puede debilitarla”, dijo la exedila. Fuentes allegadas a Cosse dijeron que fue suya la iniciativa de encontrarse cara a cara para bajar las tensiones. La reunión, que terminó con ambas sonrientes y yéndose en el mismo auto, duró poco más de diez minutos.

Mesa política cuestionó “errores” de Martínez

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolvió convocar al Plenario Nacional de la fuerza política para que el próximo jueves 18 ratifique la propuesta de la fórmula presidencial integrada por Martínez y Villar para las elecciones de octubre.

La forma en que Martínez eligió a Villar como su compañera de fórmula, lo que ocurrió tras una semana de reuniones con distintos dirigentes del oficialismo y con distintos nombres sobre la mesa que salieron a la opinión pública, fue uno de los temas de la reunión de este viernes.

Según supo El Observador, los delegados de Asamblea Uruguay y del Movimiento de Participación Popular expresaron su disconformidad con el proceso, en sintonía con lo que habían declarado Danilo Astori y Lucía Topolansky esta semana. El sector del ministro de Economía rechazó el proceso llevado adelante por el exintendente de Montevideo, mientras que los mujiquistas consideraron que aún no se habían expresado razones claras para descartar a Cosse.

El presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, entregó una carta a la que accedió El Observador en la que reconoce que con los resultados del 30 de junio a la vista “resulta evidente” que la fuerza política enfrenta “importantes desafíos”.

“Las elecciones las ganan la militancia, por eso es importante reconocer la tarea y manifestar el orgullo que se siente (…) es el momento de redoblar los esfuerzos, los modelos de país que están en juego deben quedar muy claros para que la victoria del FA sea lo que siempre ha buscado ser, una victoria del pueblo uruguayo”, señala el texto.

En conferencia de prensa, Miranda dijo que “hubo cosas que no se hicieron bien” en relación al proceso de elección que se llevó a cabo para definir la fórmula oficialista. “Creo que se cometieron errores que entiendo además que algunas personas puedan quedar afectadas o en desacuerdo. Es perfectamente entendible”, agregó.

Miranda explicó que “lo que importa en la campaña es la discusión programática”, y agregó que lo que quieren es “discutir los programas”. El oficialismo definió impulsar cuatro ejes de propuestas y recalcar que tiene un “programa único”, cocarda que la oposición aún no puede mostrar.

Los dirigentes también acordaron unificar los comandos de campaña y designaron a Jorge “Chileno” Rodríguez, coordinador de gabinete de la IM, como jefe.