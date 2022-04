Caja de Profesionales elevó plazo para financiar deudas y ofrece más cuotas

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) promovió la extensión por un año del plazo para ampararse al régimen de facilidades de pago por adeudos previsto en la Ley Nº 19.917 del 13 de noviembre de 2020.



Según se indica en el sitio web de la Cjppu, se incluyen las deudas iniciadas con anterioridad al 31 de marzo de 2021 inclusive. Bajo este régimen, las deudas podrán abonarse en más cuotas: antes eran hasta 72 y ahora pasarán a ser hasta en 120 cuotas mensuales, con una tasa de interés para la financiación del 4% efectiva anual.



Las obligaciones adeudadas se actualizarán por la variación del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN). Según explicaron desde la Caja, al cambiar la forma de actualización de los adeudos, en algunos casos el monto de las deudas puede llegar a disminuir. Desde la CJPPU, incentivan a los profesionales a que consulten su situación a través de la página web de la institución, para poder regularizar y volver a acceder a los beneficios de cobertura que brinda la Caja.



La normativa establece algunas condiciones: los períodos que se financien al amparo de la presente ley “no podrán ser incluidos en posteriores convenios de facilidades de pago, y deberán abonarse en su totalidad previo a la suscripción de un nuevo convenio por adeudos posteriores”.



A su vez, quienes se amparen al presente régimen y celebren convenio de pagos, no podrán entrar en goce de los beneficios que otorgue la Caja sin que medie previamente la cancelación de la totalidad de las cuotas así como toda otra obligación, quedando exceptuados los subsidios por incapacidad temporal y gravidez por incapacidad no definitiva.

Camilo dos Santos Crisis financiera El Directorio de la Cjppu continúa trabajando para abordar la crisis financiera que enfrenta el organismo y que significó cerrar 2021 con un déficit de $ 2.000 millones (US$ 49,9 millones). A su vez, los números rojos de la caja paraestatal para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones. Para abordar este déficit, la Cjppu está trabajando en medidas para enviar al Poder Ejecutivo. Mientras tanto, ya tomó dos decisiones. Por un lado, derogar las excepciones de los beneficios de salud, salvo a los beneficiarios que tengan una “sentencia judicial favorable” y aquellos que se encuentran vinculados con situaciones de discapacidad o disposiciones médicas. Por otro lado, revocar los aumentos adicionales en las pasividades de 2,5% y 3%. El pasado 8 de abril el Directorio también aprobó una rebaja salarial para los gerentes y funcionarios de la institución. Se acordó “aplicar el artículo 744 de la Ley 19.924 de fecha del 30 de diciembre de 2020, que topea los salarios que pueden percibir las personas que prestan servicios a organismos públicos no estatales, impidiendo que superen los “ingresos mensuales permanentes superiores” de un subsecretario de Estado. Esto con las excepciones autorizadas por Presidencia contenidas en el anexo 1 de la resolución E/618 de fecha 1° de abril de 2020. Los organismos podrán solicitar, en casos excepcionales y por razones fundadas en la notoria competencia o experiencia fehacientemente comprobada de la persona física, exceder el tope dispuesto para lo cual deberán contar con previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La nueva resolución ya esta vigente y establece que el salario del gerente general, hoy Miguel Sánchez, bajó de $ 626.694 a $ 413.191 nominal. El gerente de Informática pasa a cobrar $ 286.947, el gerente de Recaudación y Fiscalización $ 283.782, y el gerente de afiliados $ 274.899. Estos montos podrán ser incrementados si así lo fijan los Consejos de Salarios siempre que "no superen el porcentaje de aumento de los funcionarios públicos". A cuatro de ellos se les congela el salario hasta que alcancen la franja de lo que percibe un subsecretario de Estado. Así cobrarán $ 282.506 nominales los gerentes de Asesoría Técnica, de Planificación y Control de Gestión, de Asesoría Jurídica, el administrativo contable y el auditor interno. Estos salarios no cuentan "el sueldo anual complementario legal, la prima por antigüedad y los beneficios sociales", agrega la resolución, que da vigencia a las excepciones hasta el 31 de diciembre de 2022.