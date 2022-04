La Caja de Profesionales aprobó la rebaja de sueldos de gerentes pero aplicó excepciones para 2022 

El Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) aprobó una rebaja salarial para los gerentes y funcionarios de la institución.

Se acordó “aplicar el artículo 744 de la Ley 19.924 de fecha del 30 de diciembre de 2020, que topea los salarios que pueden percibir las personas que prestan servicios a organismos públicos no estatales, impidiendo que superen los “ingresos mensuales permanentes superiores” de un subsecretario de Estado.

Esto con las excepciones autorizadas por Presidencia contenidas en el anexo 1 de la resolución E/618 de fecha 1° de abril de 2020. Los organismos podrán solicitar, en casos excepcionales y por razones fundadas en la notoria competencia o experiencia fehacientemente comprobada de la persona física, exceder el tope dispuesto para lo cual deberán contar con previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La resolución tuvo cuatro votos afirmativos que fueron de la Presidenta del Directorio, Virginia Romero, del vicepresidente, Daniel Alza, y de los directores por el Poder Ejecutivo, Elzeario Boix y Luis González. En tanto los votos negativos fueron dos: el del director Fernando Rodríguez Sanguinetti y el del representante de los pasivos, Odel Abisab. El director secretario Blauco Rodríguez se abstuvo.

El Directorio, que asumió el pasado 14 de diciembre, difundió la mencionada resolución luego de trabajar sobre dos mociones en su reunión realizada en jornada de ayer jueves.

La primera moción, que fue votada en forma negativa por 4 votos a 3, fue apoyada por los directores Rodríguez Sanguinetti, Abisab y Rodríguez y proponía topear todos los sueldos de la Caja de Profesionales sin excepciones.

Camilo dos Santos

Se marca que los ocho gerentes podrán hacer uso de las excepciones si el Directorio lo permite, con sus respectivas bajas de salarios. El salario del gerente general, hoy Miguel Sánchez, bajó de $ 626.694 a $ 413.191 nominal. El gerente de Informática pasa a cobrar $ 286.947, el gerente de Recaudación y Fiscalización $ 283.782, y el gerente de afiliados $ 274.899. Estos montos podrán ser incrementados si así lo fijan los Consejos de Salarios siempre que "no superen el porcentaje de aumento de los funcionarios públicos".

A cuatro de ellos se les congela el salario hasta que alcancen la franja de lo que percibe un subsecretario de Estado. Así cobrarán $ 282.506 nominales los gerentes de Asesoría Técnica, de Planificación y Control de Gestión, de Asesoría Jurídica, el administrativo contable, y el auditor interno.

Estos salarios no cuentan "el sueldo anual complementario legal, la prima por antigüedad y los beneficios sociales", agrega la resolución, que da vigencia a las excepciones hasta el 31 de diciembre de 2022.

La rebaja de sueldos se enmarca entre las propuestas del Directorio para solventar la situación deficitaria de la caja. El déficit del organismo para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista, el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.