Caja de Profesionales: organizan marcha contra las medidas propuestas por la nueva Directiva

Un grupo de casi 4.500 profesionales universitarios prevén manifestarse en las próximas semanas en contra de las medidas propuestas por la nueva directiva de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) para bajar el déficit del organismo.

Las abogadas Paula Gutiérrez y Carolina Sotelo son las administradoras de un grupo de Facebook llamado Marcha a la Caja Profesional que ya tiene 4.463 miembros desde su creación hace dos semanas.

“Nos agrupamos para marchar y reclamar ante la Caja Profesional por las medidas a implementar a causa de la pésima gestión y su inoperancia, reclamamos rebaja de sueldos ya de los cargos gerenciales”, escriben en la información del grupo.

Los profesionales del grupo de Facebook ya han mantenido reuniones vía Zoom y se encuentran en este momento definiendo quién será el o la vocero/a del grupo ante la prensa, por lo que no han querido hacer más declaraciones.

Distintos profesionales se han manifestado en redes sociales tras conocerse las medidas que la Cjppu presentó al Poder Ejecutivo.

Piensan que pueden manejar a su antojo a todos los profesionales del país, pero no nos vamos a quedar callados. Ya somos 3.800 profesionales organizando marchar contra estas medidas. Dejo el link para los que quieran sumarse: https://t.co/BkhW9KzE9F https://t.co/VkeWPjQkeX — Paula Rodríguez (@paularomedal) March 12, 2022

Esto no puede prosperar. La viabilidad de la Caja Profesional no puede basarse en algo tan injusto. En cualquier momento la gente deja de recibirse para no ser rehén de esta institución. Huele muy muy mal. https://t.co/ED8bVWoMvn — Victoria Rosa (@Celestina773) March 11, 2022

Sin pies ni cabeza.

Entiendo como profesional dependiente que no ejerzo la profesión, estoy aportando montepío, porque debería pagar la Caja Profesional? https://t.co/ig3vve4Jof — Valentina (@valpfm) March 11, 2022

Las medidas polémicas

El nuevo Directorio de la Cjppu presentó al Poder Ejecutivo una batería de medidas urgentes para atender la crisis financiera del organismo entre las que destacan pedirle que aporten a los afiliados pasivos y a los profesionales que no ejercen unos $ 4 mil anuales.

En una entrevista con el semanario Búsqueda, la presidenta de la Cjppu, Virginia Romero, argumentó por qué se planteó esa medida y qué se busca. Según Romero, todavía no está claro si esa iniciativa va a prosperar o no. "Lo que sí creemos es que debemos fiscalizar mejor al que declara no ejercicio y podría estar ejerciendo. Entonces, si la persona tiene que venir a hacer una declaración jurada anual, bianual o trianual, es una forma de verificar que sigue manteniendo su condición de no ejercicio libre de la profesión", comentó.

Romero consideró que esos profesionales que no ejercen son una "fuente de ingresos" y generan un "costo administrativo para la Cjppu”. "Que sean $ 4 mil o $ 500 no lo sabemos. Pusimos un importe; quizás el monto sea menor. El motivo de por qué tenga que pagar no es que le cobramos por el no ejercicio, sino que venimos por el otro lado: por la fiscalización", argumentó.

La presidenta de la Caja de Profesionales admitió que puede haber casos de profesionales que declararon el no ejercicio que deban pagar por el hecho de ser egresados universitarios. En la entrevista con Búsqueda fue interrogada si esa medida la parecía justa.

"¿Y es justo que el activo deba pagar? Lo que decimos es que tenemos que fiscalizar a todo ese grupo. ¡Ninguna de las medidas tienen algo de justicia! Son medidas que en el muy corto necesitamos ponerlas. Si me dijeras tenés 10 años, todo iría de otra manera. Lo que hicimos fue costear esa medida. Si mañana el Poder Ejecutivo dicen "cobren $ 500", bueno da para tanto", respondió Romero, quien añadió que no está previsto que ese aporte genera algún tipo de beneficio para esos potenciales nuevos contribuyentes que se pretenden incluir para ayudar a reducir los números rojos del organismo.

"Sabemos que no son simpáticas las medidas, lo hemos dicho desde el primer día. Pero venimos a salvar la caja, que no se salva si no tenemos quien ponga el dinero", declaró la presidenta de la Cjppu.

El déficit

El déficit de la Caja de Profesionales para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista, el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.

Para activar varias de las medidas que que promueve el nuevo Directorio de la Caja de Profesionales para equilibrar sus números y evitar la quiebra, se deberá aprobar una ley en el Parlamento.