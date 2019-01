Calendario de campaña: fechas clave del primer semestre electoral

Las calles se empiezan a llenar de carteles, las paredes de grafitis y las columnas pasan a ser sostenes de pancartas. Formalmente, el año electoral tiene apenas cinco días pero la campaña se siente desde hace bastante más. Sin embargo, pese a que las recorridas y giras por el interior del país de los precandidatos son la regla desde hace varios meses, lo cierto es que con la llegada de 2019 los comandos de campaña de los sectores de todos los partidos empiezan a ajustar sus agendas y llenarlas de fechas que solamente miran al 30 de junio.

El Observador consultó a las agrupaciones de todos los partidos sobre el calendario que preparan de cara a las elecciones internas y cada caso es diferente (ver página 3). A nivel del Partido Nacional, por ejemplo, quien tiene una agenda más marcada es el líder de Todos, Luis Lacalle Pou, que hará su lanzamiento de campaña el 16 de marzo en el Parque Viera y en abril presentará su agenda de gobierno. A los demás precandidatos blancos todavía les resta tener reuniones de planificación, la mayoría previstas a partir de la segunda semana del año.

En el Frente Amplio aún no hay definiciones y todo parece indicar que la campaña propiamente dicha empezará a moverse más tirando a marzo. Algo similar ocurre con los colorados, especialmente en el sector Batllistas del dos veces presidente Julio María Sanguinetti, quien confirmará en el tercer mes del año si es el candidato de su sector.

¿Cuándo comienza, entonces, verdaderamente la campaña electoral si cada partido tiene su propio calendario? El diputado nacionalista Jorge Gandini lo definió en diferentes fases. En diálogo con El Observador dijo que por ahora se encuentran en una “fase uno”, en la que si bien hay recorridas y reuniones, la actividad no es muy intensa.

El diputado afirmó que a partir del 20 de enero, aproximadamente, se entra en la segunda fase en la que ya están todos los jugadores en la cancha. Ese período, dijo, termina en febrero y enseguida comienza otra que finaliza en la semana de Carnaval. Durante ese período “ya se procesaron todos los acuerdos” entre dirigentes. “Esa fase va hasta Semana Santa y después el que no se bajó no se puede bajar. Y termina Semana Santa y arranca la campaña con pasacalles”, afirmó Gandini.

Por último, 20 días antes de las elecciones se levanta la veda y comienza la publicidad en televisión junto con el reparto de listas, lo que convierte a cada esquina del país en un centro de reuniones políticas.

Para el consultor en comunicación política y sociólogo Federico Irazábal, si bien no existe un consenso general sobre cuándo comienza la campaña electoral, parece que fuera “permanente”. “Están todo el tiempo en campaña. Los que están en ejercicio del gobierno tienen que hacer campaña para mantenerse y los que no, no pueden desaparecer para la opinión pública. Los políticos tienen que mostrarse y hacer conocer sus propuestas, posicionarse en la agenda”, dijo a El Observador.

Por otro lado, Irazábal sostuvo que el hecho de que la mayoría de las precandidaturas estén definidas desde hace varios meses ayuda a calentar el ambiente y saber “quiénes son los jugadores”. En esa línea es que cree que la campaña propiamente dicha comenzó hace un tiempo y a algunos precandidatos eso les genera que se les haga cuesta arriba, especialmente por un tema de costos.

Hace un tiempo, cuando todavía faltaban dos meses para que iniciara el año electoral, el politólogo Adolfo Garcé definió a la campaña electoral como una “bola de nieve que gira y crece”. “Capaz que se está empezando a acelerar. No diría que es algo que comienza de un día para el otro, sino que va tomando forma y eso es lógico”, dijo al ser consultado por El Observador.

A poco más de cinco meses de las elecciones internas, esa bola de nieve electoral sigue creciendo y se cruza en su camino con diferentes mojones que marcan los propios precandidatos, de acuerdo a como quieren armar su calendario. Algunos con recorridas intensas por el interior del país, otros con reuniones de planificación que todavía no se concretaron y un tanto más con la intención de centrarse en que la gente vaya a votar en el único día en el que sufragar no es obligatorio.

Las agendas

Partido Nacional

Luis Lacalle Pou

El año electoral del líder de Todos, Luis Lacalle Pou, tendrá entre sus primeros eventos al tradicional acto en La Paloma (Rocha) que será el 26 de enero. Luego, entre febrero y el 15 de marzo, el precandidato recorrerá las 90 localidades más pequeñas de Uruguay, como La Tentación, Pueblo Fernández, Colonia La Paz, Pirarajá y Blanquillo, entre otras.

Una vez terminado ese recorrido por el interior profundo, Lacalle Pou volverá a Montevideo para hacer su lanzamiento oficial de campaña que será el 16 de marzo en el Parque Viera –estadio del club de fútbol Wanderers-.

En la agenda del precandidato está previsto dar tres vueltas enteras al país antes del 30 de junio y a partir de mediados de marzo hasta mitad de mayo recorrerá más de 100 pueblos y ciudadanos, junto con barrios de Montevideo y localidades de Canelones. A su vez, aproximadamente el 8 de abril tiene previsto presentar su agenda de gobierno y entre fines de mayo y junio hará los actos de cierre de campaña en las capitales del interior, Montevideo y Canelones.

Jorge Larrañaga

El líder y precandidato de Alianza Nacional está terminando su agenda de campaña junto a su equipo. La fecha clave en un primer momento fue la del 15 de diciembre, cuando anunció que superó la cantidad de firmas necesarias para impulsar el plebiscito de reforma constitucional en cuatro aspectos vinculados a la seguridad.

Verónica Alonso

Este lunes 7 la senadora y precandidata se reunirá con su equipo del sector Esperanza Nacional para definir la agenda. La senadora indicó a El Observador que el lanzamiento oficial de campaña será a mediados de marzo y entre fines de ese mes y principios de abril hará una presentación oficial de su equipo técnico.

Juan Sartori

El empresario millonario tiene agenda completa durante todo enero con la iniciativa “Juan Escucha” que implica reuniones con vecinos de diferentes localidades del país. A medidados de marzo, el nuevo precandidato hará su acto de lanzamiento de campaña. A su vez, tiene previsto un viaje al exterior aunque sus allegados no especificaron cuándo ni a dónde.

La Corte Electoral da plazo hasta el 15 de abril para poder inscribirse en el padrón cívico para votar en las elecciones nacionales, que son obligatorias, por primera vez. Para votar en las internas (no obligatorias) hay plazo hasta el 29 de marzo para poder sacar la credencial, que es el único documento que da derecho a votar.

Enrique Antía

Mejor País hizo su lanzamiento de campaña el 25 de noviembre en Durazno. Este 15 de enero se realizará una reunión de planificación del semestre.

Carlos Iafigliola

El 19 de enero tendrá una reunión en Atlántida con dirigentes para planificar los siguientes meses y a partir del 1° de febrero empezará una gira por todo el país.

Frente Amplio

Carolina Cosse

La ministra de Industria se encuentra de licencia, volverá unos días y retomará sus vacaciones a mediados de enero para luego, a fin de mes, renunciar a su cargo y poder dedicarse a su precandidatura. Su equipo no tiene previsto delinear su agenda de campaña electoral hasta que no presente la renuncia.

Daniel Martínez

El equipo del intendente de Montevideo todavía no delineó su agenda. Tiene previsto pedir licencia en la IMM en marzo para arrancar la campaña.

Ni Óscar Andrade ni Mario Bergara respondieron a los llamados y mensajes de El Observador

Las internas se realizan el último domingo de junio, que este año cae 30. La legislación establece que antes del 31 de julio todos los partidos políticos deben tener registrada ante la Corte Electoral a las fórmulas que candidatean, con presidente y vicepresidente. La primera vuelta es el domingo 27 de octubre (último del mes).

Partido Colorado

Ernesto Talvi

Entre fines de enero y febrero el sector Ciudadanos tendrá actividades enfocadas a la zona costera uruguaya por el verano. El dirigente Adrián Peña dijo a El Observador que habrá una reunión en los próximos meses con referentes para seguir planificando el semestre entrante de cara al 30 de junio.

Julio María Sanguinetti

Batllistas continúa con recorridas encabezadas por Julio María Sanguinetti y en marzo el expresidente anunciará si finalmente se presenta como precandidato. En su entorno apuestan a que lo será.

José Amorín Batlle

Entre la última semana de enero y la primera de febrero habrá una reunión de planificación con dirigentes de los 19 departamentos. En ese encuentro se planificarán las giras, que están previstas en dos etapas: una en marzo y otra en mayo y junio. La idea es recorrer el interior dos veces.

El año electoral no se termina con la primera vuelta ya que, según anticipan las encuestas, habrá balotaje. La segunda vuelta será el último domingo de noviembre (30) y el presidente electo asumirá el 1° de marzo de 2020. El 12 de mayo se disputarán las elecciones municipales en todo el país.

Partido Independiente - La Alternativa

Pablo Mieres

Como no habrá más de un candidato, Mieres hará un acto junto con Esteban Valenti y Fernando Amado - con quienes conforma La Alternativa- entre febrero y marzo para presentar la fórmula presidencial, con el candidato a vicepresidente. También presentarán el programa de gobierno a fines de marzo y un compromiso de ética y transparencia.

Partido de la Gente

El Observador no logró comunicarse con integrantes del equipo del precandidato para conocer la agenda para los próximos meses.