Canciller Bustillo observó a embajador en Argentina por dichos sobre inversores de ese país

El canciller Francisco Bustillo envió una nota observación al embajador en Argentina Carlos Enciso, luego de que él asegurara que “si cambia el signo” político en Uruguay los empresarios del país vecino podrían “replantearse” sus inversiones.

“Yo no dudo de que si cambia el signo, ojalá que no, hay gente que se puede estar replanteando. El que está no se va a ir por un cambio de gobierno de forma automática pero el que no está y puede venir por ahí orejea de otra forma y ve como son las reglas de juego", aseguró en entrevista con Quién es Quién de Diamante FM.

En el documento, Bustillo deja en claro que no comparte el “tenor” de las declaraciones del diplomático, según informó Montevideo Portal y confirmaron a El Observador fuentes cercanas al tema.

En tal sentido, desde el Frente Amplio se criticó las declaraciones del embajador; el primero en hacerlo fue el senador Daniel Caggiani, quien expresó: “Parece que en este gobierno hay embajadores que tienen coronita”, al tiempo que enfatizó que los diplomáticos “no pueden realizar actividades ni hacer declaraciones político/partidarias”.

Su colega Liliam Kechichian también repudió los dichos de Enciso. "No aceptan que la oposición opine y la tildan de poco uruguaya pero se callan ante tremenda violación de sus deberes cómo embajador del país", criticó la legisladora en Twitter.

Finalmente, también el senador Mario Bergara se refirió al tema. "Volver con el cuco que un gobierno del Frente Amplio ahuyenta inversiones es insólito”, arremetió, e hizo hincapié en que “durante los gobiernos frenteamplistas, la inversión extranjera fue, en promedio, cuatro veces más grande que la del medio siglo anterior".