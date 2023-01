Embajador uruguayo en Argentina: "Si cambia el signo" del gobierno uruguayo, empresarios argentinos "replantearían" inversiones en Uruguay

El embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, señaló que si hay un cambio de gobierno en Uruguay, los empresarios argentinos pueden "replantearse" las inversiones en Uruguay. " Yo no dudo de que si cambia el signo, ojalá que no, hay gente que se puede estar replanteando. El que está no se va a ir por un cambio de gobierno de forma automática pero el que no está y puede venir por ahí orejea de otra forma y ve como son las reglas de juego", aseguró en entrevista con Quién es Quién de Diamante FM.

Según Enciso, uno de los problemas de las gestiones de gobierno anteriores eran las ocupaciones de las empresas como extensión del derecho a huelga, algo que se eliminó con la Ley de Urgente Consideración. "Hubo empresas que se fueron. No necesariamente argentinas pero el argentino veía que mexicanas o brasileñas se estaban yendo por temas sindicales. Que no es el equilibrio normal que tiene que haber entre el trabajador y el capital. Era una cosa bastante hemipléjica para el otro lado. Eso hoy se equilibró y quedó firme", afirmó. Leé también Grupo empresarial argentino reabrirá el Frigorífico Florida Enciso señaló que los empresarios argentinos le dicen "que les gusta mucho el presidente y el gobierno" aunque, le aseguran que en los gobiernos anteriores tampoco "anduvieron mal en cuanto a que había certezas. "En la generalidad la actitud mas amplia y aperturista en muchos ámbitos gusta mas o cae mejor. Hay otros que no te hablan de comparación porque son nuevos, vieron el ambiente de negocios y están viniendo por primera vez", agregó. Leé también Embajador uruguayo en Argentina gastó casi US$ 9.000 en fiesta por Declaratoria de la Independencia "Evidentemente hay una atención de la sociedad y del empresariado a ver como va a evolucionar nuestro país", sentenció.