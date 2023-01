Dirigentes del Frente Amplio criticaron a Enciso por declaraciones sobre inversionistas argentinos: "Hay embajadores que tienen coronita"

Varios dirigentes del Frente Amplio criticaron las declaraciones del embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, en las que advirtió que si hay un cambio de gobierno en Uruguay los empresarios argentinos pueden "replantearse" las inversiones en Uruguay.

"Yo no dudo de que si cambia el signo, ojalá que no, hay gente que se puede estar replanteando. El que está no se va a ir por un cambio de gobierno de forma automática pero el que no está y puede venir por ahí orejea de otra forma y ve como son las reglas de juego", declaró el embajador en entrevista al programa Quien es Quien de Diamante FM.

La primera reacción desde la oposición llegó desde la cuenta de Twitter del senador Daniel Caggiani que –junto al video con las declaraciones– publicó: "Parece que en este gobierno hay embajadores que tienen coronita. Los diplomáticos no pueden realizar actividades ni hacer declaraciones político/partidarias. Incluso para hacer declaraciones propias de su función necesitan autorización expresa del ministro".



Parece que en este Gobierno hay embajadores que tienen coronita. Los Diplomáticos no pueden realizar actividades ni hacer declaraciones político/partidarias. Incluso para hacer declaraciones propias de su función necesitan autorización expresa del Ministro. pic.twitter.com/ptRDaddr8y — Daniel Caggiani (@DCaggiani) January 20, 2023



Pocas horas después la también senadora Lilliam Kechichian calificó por Twitter las declaraciones de Enciso como "totalmente improcedentes", e hizo otra alusión a la "coronita". "No aceptan que la oposición opine y la tildan de poco uruguaya pero se callan ante tremenda violación de sus deberes cómo embajador del país", criticó la legisladora.



Totalmente improcedentes las declaraciones del Embajador Carlos Enciso!.

Será que tiene coronita?. No aceptan que la oposición opine y la tildan de poco Uruguaya pero se callan ante tremenda violación de sus deberes cómo Embajador del País no de un partido! — Liliam Kechichian. Senadora (@likechichian) January 20, 2023



Su crítica hace referencia a las palabras de Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, quien aseguró en una rueda de prensa este jueves que "hay que ser más uruguayo" y apuntó que "a alguno le cuesta asumir las buenas noticias y decir que es buena independientemente del gobierno que la esté llevando a cabo".

Kechichian dijo en otro tuit que Delgado es un "constructor de grieta", y recordó una columna de opinión de 2011 de El Observador en la que se destacaba que el actual presidente Luis Lacalle Pou aconsejaba "no invertir en un gobierno de (José) Mujica".



Álvaro Delgado, que dice que hay que querer a Uruguay... Se olvidan de lo que hacían cuando eran oposición.

Constructor de grieta pic.twitter.com/DbD0IwvoGS — Liliam Kechichian. Senadora (@likechichian) January 20, 2023



"Con gobiernos del FA la inversión extranjera creció cómo no lo había hecha en los 20 años anteriores", agregó en otra publicación.

Otro dirigente que reaccionó a las palabras del embajador en Argentina fue el senador Mario Bergara, quien expresó –también en Twitter– que las palabras de Enciso son "inadmisibles", y remarcó que el embajador está "violando las normas, sin entender que representa al país en su rol y no a su partido". Además, pidió que Cancillería "tome cartas en el asunto".

"Volver con el cuco que un gobierno del Frente Amplio ahuyenta inversiones es insólito. Solo como dato, durante los gobiernos frenteamplistas, la inversión extranjera fue, en promedio, cuatro veces más grande que la del medio siglo anterior", afirmó el exministro de Economía.