Cartelera semanal de remates: vehículos, locales comerciales y casas

Martes 14

Derechos Posesorios en el Pinar. Sin base en US$. En puertas del juzgado de Ciudad de la Costa. Hora: 14. Pablo Fattorini- 099 669 431.

Miércoles 15

Camión Hyundai H78 y otros extrajudiciales. Sin base en US$. En Martin C. Martínez 2526. Hora: 15. Milton Berardi- 099 252 100.

Vehículos por infracción aduanera. Sin base en $. En Jorge Isaacs 3889 bis. Hora: 14. Pablo Barrientos- 099 626 682.

Casa con 538 m2 de terreno. Francisco Bonilla 5317. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Ramos Mastalli- 099 685 653.

Local Comercial, 2 casas y 2 garajes. En Río Branco. Sin base en US$. En puertas del juzgado de Río Branco. Hora: 14. Francisco Daleira - 099 853 900.

Jueves 16

2 locales y vivienda en un solo padrón. 20 de febrero 2552. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 15:30. Pablo Gonzalo Fattorini- 099 669 431.

Viernes 17

Apartamento en edificio Maracopa. Padrón 6399/205. En Punta del Este. En Centro Español. Hora: 14:30. Álvarez Alzugaray- 099 817 621.

Sábado 18

Remate oficial del BSE. Vehículos y repuestos. Sin base en US$. En Burgues 3821. Hora: 10. Administra ANRTCI- 2901 7366.

Lunes 20

Local comercial galería Caracol en Punta del Este. Sin base en $. Centro Español. Hora: 14. Álvarez-Alzugaray- 099 817 621

Semanales y otros

Castells (Galicia 1069). Consultar en página web. Los remates son online.

Bavastro e hijos. Consultar en página web. Remates online.

Jueves 16

Lucas Etcheverrito (Online) 18 horas. 70 cubiertas para camión desde US$ 265 a 270 de base.

Pablo Barrientos (Online) 19 horas. Restaurante-parrilla. Por cese de actividades.

Lunes 20

90 vehículos, camiones, autos, camionetas y más. En Camino Bassotti, km 7,5. Polígono Industrial Paysandú. Hora: 10:30. Bavastro e Hijos- 2915 5801.