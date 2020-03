Caso a caso: el motivo por el cual los productores rurales no pueden quedarse en casa

Los productores agropecuarios, si bien toman las precauciones correspondientes, no pueden quedarse en casa. Sucede que a la vaca hay que ordeñarla todos los días haya o no haya una pandemia. La soja hay que monitorearla en esta etapa del cultivo clave, a un mes de la cosecha. El novillo, cada vacuno y cada ovino, deben comer. En los invernáculos y en las quintas los granjeros deben cosechar a diario. Y es momento de trillar el arroz y hay que terminar la vendimia. Esos, incluso, no son todos los casos, hay otros.