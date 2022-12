Caso Astesiano: Presidencia ofreció los chats con Lacalle y Fossati dice que "nadie tiene coronita" en la investigación

La fiscal Gabriela Fossati informó este domingo que "la propia Presidencia" ofreció los chats del presidente Luis Lacalle Pou con su excustodio Alejandro Astesiano es decir que "voluntariamente se ponen a disposición los elementos y se va a tratar de recuperar lo que se pueda recuperar de esa comunicación".

La fiscal hizo saber esa información a través del vocero de la Fiscalía, Javier Benech y agregó que "nadie tiene coronita en esta investigación".

Ella misma había informado a El Observador el pasado 29 de noviembre, que en la carpeta de la investigación no tenía los chats entre el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, y el presidente. Según Fossati, los excluyó a partir de un "requisito desde Presidencia" para la entrega voluntaria del celular.

Sin embargo, este domingo la fiscal comunicó que el no uso de los chats entre el presidente de la República y Astesiano se debió a "una mala comunicación de los intermediarios, particularmente de personal de Inteligencia que estuvo en la noche de la detención (del ex custiodio)". Astesiano fue detenido en la residencia presidencial de Suárez tras regresar de un viaje del mandatario con sus hijos.

"Nadie tiene coronita"

"Nadie tiene coronita en la investigación", pidió transmitir Fossati al vocero de la Fiscalía.

La fiscal afirmó eso luego que desde el Frente Amplio se cuestionara su decisión. El senador Mario Bergara dijo a Informativo Carve que “el gobierno no está mostrando vocación de transparencia, sino más bien de ocultamiento” y dijo que “es una muy mala señal” que la fiscal haya aceptado no tener acceso a los chats entre Lacalle Pou y Astesiano. “El presidente tiene coronita y no va ser investigado, aunque de los chats hubiera surgido vaya a saber qué”, afirmó Bergara.

Espionaje sin fundamento

Luego de que en los chats del exjefe de la custodia presidencial apareciera que la empresa Vertical Skies le solicitó que armara "dos fichas" con información personal para "atar" a los legisladores Mario Bergara y Charles Carrera y evitar que llevaran a la Justicia la denuncia por la concesión del puerto a la empresa Katoen Natie, los legisladores presentaron la denuncia ante el fiscal de Corte por presunto espionaje.

Además, Carrera pidió que la investigación pueda ser llevada adelante por otro fiscal y no por Fossati. "Una fiscal no va a poder llevar adelante todo esto con las ramificaciones que ha tenido", dijo en la sesión extraordinaria del Senado de este miércoles.

A este respecto la fiscal aseveró que aún no se conoce la dimensión de los hechos. Fossati resaltó que ya citó a ambos legisladores y que, una vez que concurran, les "podrá transmitir la tranqulidad que exigen a través de los medios de comunicación".

Al mismo tiempo, en su cuenta de Twitter, recordó este domingo que los senadores fueron citados para concurrir en la mañana del jueves a Fiscalía. "Bergara canceló. Carrera la pospuso".

​​​La fiscal pidió prudencia, "sobre todo a aquellos que tienen impacto en la opinión pública". Escribió además que hablar de espionaje con la información recabada hasta el momento "carece de fundamento" y cerró: "Dejen trabajar a la Fiscalía a cargo del caso".

En un tuit posterior la fiscal profundizó su respuesta a las críticas y señaló: "Nada ni nadie se dejará de investigar. No están colaborando a que se alcance la verdad cuando se pretende imponer una verdad".