Caso Lola Chomnalez: la fiscal está convencida que El Cachila estuvo en la escena del crimen y prepara la apelación

La Fiscalía analiza apelar la decisión del juez Juan Giménez Vera de absolver a Ángel "Cachila" Moreira del cargo de encubrimiento en el caso del asesinato de Lola Chomnalez, confirmó a El Observador la fiscal del caso, Jessica Pereira.

La fiscal actuante remarcó que mantiene la postura de que "Cachila" estuvo presente al momento del asesinato de la adolescente argentina en Valizas, en diciembre de 2014, teoría que comparten con la familia de Chomnalez.

El organismo judicial acusó en dos ocasiones a Moreira por su participación en el caso, la primera en 2019 como coautor del homicidio, por el fiscal Jorge Vaz, y la segunda por encubrimiento, denunciado por Pereira.

Sin embargo, Giménez Vera determinó que no había pruebas suficientes para ninguna de estas acusaciones, ni algo que lo vincule con Leonardo Sena, el otro implicado investigado por la Justicia desde mayo, sospechoso de haber asesinado a Lola.

"No hay prueba que la vincule con Sena y además, si yo lo saco a Sena del lugar, no hay pruebas que digan qué fue lo que Moreira hizo para encubrir. No tengo testigos, ni pericias que digan que encubrió el homicidio de Lola. No hay", dijo Giménez Vera a El Observador.

La Fiscalía tiene tres días para analizar el dictamen del juez y anunciar si piden apelar. A pesar de que no están de acuerdo con la decisión "hay que estudiar la sentencia", que consta de más de 40 páginas, puntualizó Pereira.

El abogado de la familia de Chomnalez Juan Raúl Williman dijo este martes que espera que Fiscalía apele la decisión, y que el fallo se resuelva en un Tribunal de Apelaciones, en declaraciones al programa Punto de Encuentro de 970 Universal. Agregó que tanto la familia como la defensa tienen la "convicción" de que Moreira estuvo en el lugar de los hechos cuando Lola fue asesinada.