Abogado de la familia de Lola Chomnalez dice que hay "pruebas suficientes" de la participación del Cachila

Juan Raúl Williman, abogado de la familia de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada en Valizas en 2014, cuestionó la decisión del juez del caso, Juan Giménez Vera, de absolver a Ángel "Cachila" Moreira del cargo de encubrimiento por falta de pruebas este lunes. "Pese a que él se ubique ahí, y a un cúmulo probatorio que creemos es suficiente, para el juez no", indicó el letrado al programa Punto de encuentro de 970 Universal, y agregó que tanto la familia como la defensa tienen la "convicción" de que Moreira estuvo en el lugar de los hechos cuando Lola fue asesinada.

Para Williman la declaración del Cachila, a pesar de tener varias contradicciones, contiene "cuestiones muy personales difíciles de inventar, por más grado de alteración mental y psiquiátrica que pueda tener".

El abogado, que representa a la familia junto a Jorge Barrera, sostuvo que el hombre brinda detalles de la situación en la que fue encontrada Chomnalez, como una charla que tiene con ella y cómo la adolescente se cayó, en los que no entiende "cómo es capaz de imaginar eso sin información, porque eso no salió a la prensa".

Moreira fue procesado como coautor del homicidio de Lola por el fiscal Jorge Vaz, y luego fue acusado de encubrir su asesinato por la fiscal Jessica Pereira. Sin embargo, Giménez Vera entendió que no había pruebas suficientes para condenarlo.

La absolución del Cachila, implicado en el caso desde 2019, se da un mes después de que la Justicia encontrara a un segundo posible responsable, Leonardo Sena, cuyo ADN fue hallado en la mochila de Lola.

"No hay prueba que la vincule con Sena y además, si yo lo saco a Sena del lugar, no hay pruebas que digan qué fue lo que Moreira hizo para encubrir. No tengo testigos, ni pericias que digan que encubrió el homicidio de Lola. No hay", dijo Giménez Vera a El Observador.

"Las declaraciones que él hizo son erráticas. Van para atrás y para adelante. Las declaraciones no concuerdan. Los detalles que él tendría que haber dado para que le pueda creer tendrían que coincidir con lo que pasó. No dio ningún detalle que solo pudiera saber estando ahí", agregó el magistrado.

Williman expresó que "los fallos judiciales se respetan pero se pueden no compartir", y espera que la Fiscalía, con la que la familia concordó en las dos acusaciones al Cachila, apelen la decisión de Giménez Vera. De hecho, espera que el caso se resuelva en el Tribunal de Apelaciones.

Sobre la cantidad de implicados en la muerte de la adolescente, el abogado detalló que la postura tanto de la defensa como de la familia es que hubo más de un responsable. "Tenemos una teoría de lo que sucedió", afirmó Williman.