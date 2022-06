Juez del caso Lola, que absolvió al Cachila: "¿Para qué va a cambiar la versión, para hundirse?"

Estuvo preso tres años y medio por un crimen que, según el juez Juan Giménez Vera, no cometió. Ángel "El Cachila" Moreira se desdijo un sinfín de veces y fue acusado por la Fiscalía y procesado por la Justicia, en la última oportunidad, por el encubrimiento del crimen de la adolescente argentina Lola Chomnalez.

A un mes de la detención de Leonardo David Sena, el hombre cuyo ADN coincide con el hallado en la mochila de Lola, se resolvió la absolución de Moreira.

"No hay prueba que vincule la prueba (a Moreira) con Sena y además, si yo lo saco a Sena del lugar, no hay pruebas que digan qué fue lo que Moreira hizo para encubrir. No tengo testigos, ni pericias que digan que encubrió el homicidio de Lola. No hay", sostuvo el juez Giménez Vera a El Observador.

"Las declaraciones que él hizo son erráticas. Van para atrás y para adelante. Las declaraciones no concuerdan. Los detalles que él tendría que haber dado para que yo le pueda creer tendrían que coincidir con lo que pasó no los dio. No dio ningún detalle que solo pudiera saber estando ahí", aseguró el magistrado y ejemplificó: "Moreira dijo que ella tenía novio y ella no tenía. Moreira dijo que ella estudiaba en el liceo, y si, ¿dónde va a estar? Normalmente en el liceo. Moreira dijo que la mochila era negra y la mochila en realidad era rosada. Moreira dijo que Lola la invitó con un cigarrillo y Lola no fumaba. Moreira dijo que el cigarrillo era Coronado o Nevada, pero esos son uruguayos. No hay en Argentina. El cigarrillo argentino era tres veces más barato, no iba a comprar en Uruguay".

"Él dijo que Lola estaba vestida como en la foto que conocemos todos de ella bajándose del ómnibus de Rutas del Sol, pero ella salió a caminar de short de jean corto. Cuando se le muestra la foto del cuerpo de Lola, cambia la versión. ¿Para qué va a cambiar la versión? ¿para hundirse?", continuó.

El único presente –confirmado– junto a Lola, es Sena, quien frente al juez afirmó que no conocía a El Cachila. "Yo le mostré una galería de personas, ocho o diez fotos (...) de personas parecidas al Cachila. No se tiene que poder ver ni la estatura, ni el número de prontuario, porque va con la fecha. La Policía me mandó 10 o 12 fotos, no me mandó la que yo les dije, me mandó más. Entre las que estaba El Cachila (...) Yo le mostré la foto sin ningún otro dato y Sena dijo que no conocía a nadie (...) También le pregunté si conocía a alguien que lo apodaran El Cachila y me dijo que no. Dijo que escuchó hablar y que lo vio en la televisión, pero que no lo conocía", contó.

¿Hay otro involucrado aparte de Sena?

Según Giménez Vera, la teoría de que hubo otra persona que colaboró con el crimen surge del análisis de uno de los cuatro médicos forenses que analizaron el cuerpo de Lola. Esa pericia señaló que las heridas que presentaba el cuerpo podrían haber sido realizadas por dos armas blancas diferentes, porque estaban hechas con dos filos distintos.

"No tengo un indicio certero, aparte de este informe, de que hubiera una persona más. Es 50% y 50%. Yo no lo puedo descartar, porque si viene mañana Sena y declara que había otra persona más... (...) Con las cosas que hay sobre la mesa, está en la duda. Si me pongo en abogado del diablo puedo preguntarme si en vez de ser dos armas, podría haber sido un cuchillo con doble filo. Esos dos filos nunca se afilan iguales, ahí pueden ser los dos filos del que ella habla y el arma en realidad es una sola. Ella habla de distintos filos en heridas producidas en el cuello", valoró el magistrado.