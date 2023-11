Caso Marset: las tres contradicciones entre Bustillo y Ache

Las declaraciones en la Fiscalía de los jerarcas políticos de Cancillería a raíz de la tramitación del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset dejaron al descubierto el mal relacionamiento que tenían el excanciller Francisco Bustillo y la que era su dos, Carolina Ache, y como ese vínculo conflictivo se coló en el caso que desembocó en una grave crisis para el gobierno.

Al ser interrogado por el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, el exministro que se vio obligado a renunciar luego de que Ache entregara unas grabaciones en la que le sugería no entregar los chats con el subsecretario del Interior sobre Marset, dio su versión sobre los hechos. Bustillo negó que se hubiera intentado ocultar esos chats. Esa fue una de las tres contradicciones en las que Bustillo incurrió con respecto a lo que había declarado Ache, a la que calificó de "mentirosa", "insoportable" y que cometió "canalladas" y una "hijaputez" con sus declaraciones.

El ocultamiento de los whatsapp

Bustillo aseguro que no hubo una intención de ocultar los chats que intercambiaron Ache y Maciel. Reveló que en las dos reuniones que mantuvieron para preparar la interpelación con los jerarcas del Ministerio del Interior y el asesor presidencial Roberto Lafluf acordaron "hablar de comunicaciones" en la instancia parlamentaria y si les pedían detalles los darían a conocer "por una sencilla razón", que era que "nadie sabía qué tenía el Frente Amplio".

"La única persona a la que podía perjudicar dar a conocer el contenido de los mensajes era a Carolina Ache", dijo Bustillo y subrayó que sobre todo porque pese a saber que era un "narco peligroso" "no había habido intervención" de su parte. "Con el segundo (mensaje) debió haber hecho algo, era una alerta de alguna forma a Carolina Ache, entonces está mintiendo una vez más".

El miércoles Ache entregó a la Fiscalía tres audios que, según dijo, forman parte de una conversación telefónica que mantuvieron el 15 de noviembre, cuando la Justicia los había obligado a entregar esas conversaciones al Frente Amplio. En esa charla el entonces canciller le dijo que no entregara los chats y que iba a hablar con el director de Jurídica, Carlos Mata y con la investigadora para que no sea "muy incisiva con las preguntas", le sugirió que perdiera el celular y le dijo que Maciel no iba a entregar los mensajes. Ache dijo que su abogado Jorge Díaz le recomendó grabar las conversaciones con Bustillo y por eso lo hizo.

Según la versión de ella, en las reuniones previas a la interpelación "se conversó" de "no mencionar esos whatsapp". "Los whatsapp estaban arriba de la mesa, los tenía el subsecretario Maciel. Todos sabían de esos mensajes, además de esos mensajes se los había enviado previamente al ministro Bustillo".

Bustillo declaró que recién accedió a esos mensajes el domingo 22, día previo a la interpelación cuando luego de que hubieran hablado en la reunión del viernes 19 de "comunicaciones" él le pidió a Ache que se los enviara.

El fiscal le preguntó a Bustillo que hubiera hecho él si hubiera recibido el mensaje de Maciel con la advertencia sobre Marset. "Por de pronto hubiera hablado con el encargado del área de Inteligencia" y luego dijo que "hubiera ido naturalmente a la Dirección de Consulares a preguntar. ¿Señores, hay algo de un tal Marset acá? ¿Qué está pasando? Y me hubiera enterado. El pasaporte. Esa es la realidad. ¿Y además, qué hubiera hecho? Hubiera llamado a Heber. ¿Te has enterado de esto? ¿Qué está pasando?", dijo. Resaltó que en cambio ella "dejó pasar" la "alerta en ese segundo WhatsApp" y no hizo "nada".

Foto: Leonardo Carreño.

Bustillo declaró este viernes

Ache, por su parte dijo que una vez que le respondió a Maciel que el narco seguía detenido él no le pide "nada más" y ella da por "hecha la gestión". Además consideró que Heber, estaba enterado. "Si se hubiese querido darle importancia al tema, primero que nada el subsecretario tendría que haber usado los canales formales, abrir expediente, también teníamos un enlace de inteligencia que a su vez era jefe de gabinete del ministro o de ministro a ministro".

El relacionamiento entre Bustillo y Ache

Ache relató en Fiscalía que el vínculo con el ministro era muy malo al punto que llegó a presentarle la renuncia al presidente Lacalle Pou. "Desde que asume comienzan problemas en el sentido de que se me excluye de toda decisión que tiene que ver con Cancillería y también una serie de faltas de respeto de él hacia mi persona".

Sin embargo, él declaró este viernes que no había "ninguna animosidad". "Había momentos buenos y malos, teníamos diferencias. Es obvio que está intentando justificar su proceder que es no haber hecho nada con la alerta que le dio el señor Maciel y de alguna forma esta queriendo instalar que yo soy una especie de ogro, que no tenia diálogo conmigo y empecé a buscar y encontré, creo que tengo por acá me encuentro con declaraciones de ella en la prensa dónde dice que conmigo tenía buena relación".

"Actuamos con total profesionalismo y no hicimos nada que pudiera, en definitiva, afectar la función. E insisto y además había comunicación. Es como un cuadro de fútbol. Uno de los once... no los quiere a todos por igual. Algunos se quieren más, otros menos. Pero todos jugamos para el equipo y todos estamos jugando para el equipo. Incluido ella también", afirmó.

Ella relató que el mal vínculo tiene "un quiebre definitivo" el 8 de marzo de 2021, el día internacional de la Mujer, en el que 70 funcionarias diplomáticas, más o menos la mitad de las mujeres diplomáticas de la Cancillería, le presentan una denuncia como presidenta de la comisión de género (había sido designada por el entonces ministro Ernesto Talvi) por situaciones de acoso. Se lo informó al ministro y le pidió que iniciara una investigación administrativa, cosa que no ocurrió y según Ache, desde ese momento "hay una especie de bloqueo" de su persona dentro de la Cancillería. "Se me deja de dar información, hay una orden verbal conocida por todos los funcionarios de que a mí no se me puede dar información y esto yo, la situación era tan difícil en el trabajo, que yo se lo comunico al presidente de la República".

El 28 de abril de 2021 le envió un WhatsApp al presidente en el que le informa que la situación que ya le había planteado se agudizó y puso su cargo a disposición.

Al respecto Bustillo relató una serie de medidas que tomó para dotar de recursos a esta repartición de la que Ache "era la representante del ministerio". "Entonces no la aparté y al contrario, hice todo lo que no se había hecho antes y hasta el día de hoy siguen todas las semanas habiendo cursos de materia de género y de abuso y demás en la Cancillería. "Que no mienta más en esto y en todo, sino que al contrario, le di vida a una unidad, la doté de recursos y seguimos avanzando en el tema", sostuvo.

La entrega del pasaporte y la reunión con Balbi

Uno de los puntos por los que se cuestionó a Ache fue por no comunicar que se había reunido con el abogado defensor de Marset, Alejandro Balbi, a quién conocía por ser amigo de su tío (Eduardo Ache) y por verlo en el estadio, contó. En un encuentro que ocurrió el 24 o 25 de noviembre él le pidió si le podía averiguar cuando salía la valija diplomática para Emiratos Árabes. "Yo no lo sabía, le pido a mi secretaria si le podía averiguar la salida de la valija diplomática". Agregó que la reunión demoró dos minutos y que ella no le preguntó el motivo de la consulta.

Leonardo Carreño

Ache declaró este miércoles acompañada de su abogado Jorge Díaz

Bustillo dijo al respecto que pone "en tela de juicio" esa versión. "Hasta el día de hoy no sabemos qué habló". "Tampoco sabemos que hablaron por teléfono y tampoco sabremos nunca que hablaron personalmente. Lo que está claro que la primera vez que hizo referencia a eso, dijo que habían hablado durante diez minutos. La segunda vez, creo que habló de tres minutos. Creo que la última ya están dos minutos. Si la ponemos un poco más. ¿Nunca se reunió con Balbi?", afirmó.

El excanciller teorizó de que al informarle a Balbi, Ache miró el calendario del mes anterior y le dijo que salía el 26 y por eso la defensa intentó apurar la emisión del documento por parte del Ministerio del Interior para enviarlo pero la valija se había ido antes.

¿Y cómo es posible que ese pasaporte estuviese incluido en el Aerograma si todavía no había sido impreso para esa fecha?

Bustillo: Bueno, yo pregunté exactamente lo mismo porque no me terminaba de cerrar. Me dicen eso que lo que estaba, lo que estaba era cuando se recibe el pasaporte, la inscripción de que tenía que incorporarse en la valija y quedó lo que lo que hubo diferencias es cuando salía la valija. Ahí fue el tema, que ahí se equivocaron los Balbi a instancia no sé de quién. Yo tengo mi propia idea...

Yo creo que en esa primera conversación le dijo cuando salía la valija pero se equivocó. Y cuando va el 24 a verlo, descubre que en realidad la valija no salía a los dos días. Y por eso apuraron todo pensando que salía la valija.