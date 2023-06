Caso Penadés: Domenech dijo que no confía en la fiscalía y se niega a condenar al senador "sin pruebas"

El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo este miércoles en el debate sobre el desafuero de Gustavo Penadés que "se niega" a condenarlo "sin pruebas" y criticó a la fiscalía. El legislador del Partido Comunista, Óscar Andrade, dijo que no esperaba comentarios como los de su par cabildante, después de haber leído en Twitter a la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, destacar la tarea de Fiscalía.

"He sentido expresiones que toman por cierto expresiones que dicen el informe fiscal. Yo me niego, sin pruebas, a condenar a Penadés o a quien sea", indicó Domenech.

El legislador de Cabildo se refirió a declaración de las víctimas ante la fiscal Alicia Ghione, quien está llevando el caso. "Se hace hincapié a ocho declaraciones que no están agregadas en el expediente", indicó. Dijo que se formó la causa "sin haber compulsado una sola prueba".

"No se le puede pedir a este cuerpo, y a la Justicia, que dé por ciertas afirmaciones que no están respaldadas por pruebas porque no solo no se aportan los testimonios sino que tampoco se aprueba la declaración del senador Penadés. No se aportan las fotos que se dice están agregadas a la carpeta fiscal. Se hace la descripción psicológica de un pedófilo pero no se aporta un perfil psicológico del senador Penadés que diga que es un pedófilo. Yo me siento preocupado porque hay una tácita derogación de este principio de inocencia", agregó.

Para Domenech "no basta" condenar a Penadés solo con la declaración de las ocho víctimas. "Los dichos son poco creíbles en muchas ocasiones. Estamos condenando a un senador sin haber podido compulsar una sola prueba", agregó.

Y apuntó: "A mí la Fiscalía General de la Nación no me merece confianza".

En la Comisión de Constitución que aprobó con unanimidad el desafuero este martes para que se votara este miércoles en el plenario, Domenech manifestó su incomodidad en aprobar la petición del ministerio público y puso el grito en el cielo por la redacción en la declaración común para recomendar a la Cámara el desafuero.

De todas formas, Domenech votó a favor del desafuero en la comisión.

Domenech contra la versión de Romina Celeste

Este miércoles, Domenech recordó la denuncia de Romina Celeste a Penadés como un "antecedente peligroso".

"Estamos permitiendo que un senador de la República sea enjuiciado, sin poder descartar que esto no obedece a motivaciones políticas, porque esto nació en la política, cuando un personaje de dudosa reputación fue descartado como militante del PN por Penadés y esto generó las denuncias. Esto nació en la política", declaró.

Andrade: "No esperaba hoy encontrarme suspicacias sobre Fiscalía"

El senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, en su oratoria durante la sesión, dijo que no esperaba comentarios como los de su par cabildante, después de haber leído en Twitter a la senadora del PN, Graciela Bianchi, afirmar que el "funcionamiento independiente" de la Fiscalía "ratifica" la "calidad institucional" del país.

"No esperaba hoy encontrarme con que este debate abriera cauce a suspicacias sobre Fiscalía", sostuvo Andrade.

"Es más justo leía a la senadora Bianchi sobre el respaldo a Fiscalía y pensaba que no íbamos a tener hoy en el debate legisladores que en esta circunstancia, cuando existe acusación sobre este crimen, lo que intentaron hacer fue sembrar dudas sobre la actuación de Fiscalía", continuó el senador.

"Porque me parece que es demasiado contundente el expediente", concluyó.

¿Cómo sigue el caso Penadés?

La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores votó este miércoles por unanimidad el pasaje del pedido de desafuero contra el legislador blanco al plenario. Este miércoles, desde las 9.30, se debate en cámara su desafuero.

Al mismo tiempo, Penadés renunció este martes al Partido Nacional mientras es investigado.