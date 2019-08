Cayó el apoyo a Vivir sin miedo: por primera vez no alcanza el 50% de adhesión necesario

Si las elecciones nacionales fueran este domingo, la reforma constitucional promovida por el senador Jorge Larrañaga a través de la campaña Vivir sin Miedo no tendría respaldo suficiente. Para poder ser aprobado, el plebiscito tendría que ser apoyado por 50% de las personas habilitadas para votar. Sin embargo, el último relevamiento de la consultora Cifra indica que solo 45% de los electores piensa votar afirmativamente, mientras que 37% no acompañará la reforma y 18% no sabe qué posición tomará en octubre, cuando sea sometida a consulta popular obligatoria.

Esta es la primera vez en el año que el plebiscito no supera 50% de adhesión, según la encuesta de Cifra, que desde febrero de este año mide el apoyo a la reforma en materia de seguridad impulsada por el exprecandidato nacionalista.

Las mediciones mensuales muestran una caída sostenida del respaldo desde mayo, cuando 63% de los consultados dijeron que –si las elecciones fueran ese domingo– ensobrarían la papeleta de Vivir sin miedo. Por el contrario, quienes ese mes ya tenían definido que no votarían la reforma correspondían a 24% del electorado, es decir, 13 puntos porcentuales menos que en agosto.

Mientras que en Montevideo poco más de un tercio de los votantes está a favor (35%), la iniciativa de Larrañaga es apoyada por la mayoría absoluta (52%) de quienes viven en el interior del país. A su vez, Cifra registró que la reforma genera más adhesión en los sectores con menos ingresos: 56% de las personas con un nivel socioeconómico bajo, 35% de quienes tienen un nivel socioeconómico medio o alto.

Sin embargo, la mayor diferencia refiere al partido político que van a votar en esa misma elección. Los votantes de Cabildo Abierto son quienes más a favor están de la reforma (77%), seguidos por los nacionalistas (67%), los colorados (55%) y por último los frentistas (15%).

Ninguno de los once candidatos a la presidencia respalda de forma explícita la campaña de Larrañaga, e incluso algunos de ellos hablaron en contra. Si bien todas las listas del Partido Nacional tendrán a disposición las listas por el "sí", Lacalle Pou aclaró varias veces que no votará a favor y dio libertad de decisión a los demás dirigentes nacionalistas.

El presidenciable del Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo en mayo que en caso de ganar las elecciones, si también triunfa la reforma constitucional, no hará uso de la Guardia Nacional, una de las claves del proyecto.

El candidato colorado, Ernesto Talvi, sostuvo que para realizar ese tipo de cambios hay que utilizar los mecanismos parlamentarios, porque “a la constitución hay que tenerle respeto”, informó radio Universal. A su vez, el líder de Cabildo Abierto –Guido Manini Ríos– aseguró que no acompañará la propuesta porque entiende que las vocaciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas "son diferentes", según publicó TNU.

El 23 de julio, el movimiento Articulación Nacional No a la Reforma –integrado por distintos actores de la sociedad civil– presentó en una cadena nacional de radio y televisión sus argumentos en contra de la reforma constitucional. El colectivo afirmó durante la emisión que esta propuesta genera "más violencia", "más miedo" y "no resuelve nada del fondo de la problemática".

Exactamente una semana antes, Larrañaga hizo uso del mismo recurso en tele y radio para asegurar que la reforma "no limita ningún derecho" y no "impide" que se tomen otras medidas en materia de seguridad, como "mejorar la política de rehabilitación, las políticas sociales, las políticas penitenciarias y las políticas educativas".

Las cuatro propuestas de la reforma

1. Guardia Nacional

La reforma propone crear una Guardia Nacional formada por hasta 2000 militares que colaboren en determinadas tareas con la policía. De aprobarse esa reforma, será competencia de la Guardia Nacional “velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes”; “amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos individuales, susceptibles de ser vulnerados por conductas delictivas y “llevar a cabo todas las acciones necesarias para combatir el narcotráfico y todas las manifestaciones de crimen organizado”.

2. Cumplimiento efectivo de las penas

La reforma también propone comenzar a aplicar el “cumplimiento efectivo de las penas” para determinados delitos. Eso quiere decir que en casos de violación, abuso sexual, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio agravado, trata de personas o delitos de estupefacientes no se podrá aplicar la libertad anticipada. Quien haya cometido esos delitos tampoco podrá gozar de libertad vigilada y vigilada intensiva.

3. Cadena perpetua revisable

Con el plebiscito también se propone que para delitos de violación o abuso sexual y homicidio a menores, así como homicidio especialmente agravado a adultos, se establezca la reclusión permanente. Esa pena podrá ser revisada a los 30 años de condena si se comprueba que la persona está efectivamente rehabilitada.

4. Allanamientos nocturnos

El proyecto también pretende permitir que la legislación regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha "fundadamente" que se están cometiendo delitos. Actualmente, solo se pueden realizar allanamientos cuando todavía hay luz del sol.