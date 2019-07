Larrañaga y su reforma: "Las víctimas y los delincuentes no tienen ideología"

El senador Jorge Larrañaga defendió este martes a través de una cadena nacional la reforma constitucional en materia de seguridad que se plebiscitará en las próximas elecciones nacionales. El líder de Alianza Nacional, que impulsó la reforma en mayo de 2018, aseguró que la propuesta "no limita ningún derecho" y no "impide" que se tomen otras medidas en materia de seguridad.

"Si no se han hecho es porque quienes debían hacerlas no han sabido o no han querido hacerlas", aseguró Larrañaga en el mensaje. De esta manera, se refirió a otro tipo de medidas, como "mejorar la política de rehabilitación, las políticas sociales, las políticas penitenciarias y las políticas educativas".

Larrañaga defendió cada uno de los puntos que plantea la reforma, que recogió más de 405 mil adhesiones en el período de recolección de firmas. En concreto, la reforma constitucional prevé la creación de una Guardia Nacional dotada de 2 mil militares, la creación de la cadena perpetua revisable, el cumplimiento efectivo de las penas y la regulación de los allanamientos nocturnos.

En el mensaje también dejó claro que la aplicación de la reforma, de resultar aprobada en octubre, será "obligatoria y de aplicación inmediata". En las últimas semanas, el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, declaró que si la reforma se aprueba en octubre no hará uso de la Guardia Nacional, lo que generó críticas de Larrañaga, que le recordó que hasta la dictadura acató el "veredicto de las urnas" cuando fracasó el plebiscito para reformar la Constitución en 1980.

"Si se aprueba por mandato de la gente, se aplica o se aplica", afirmó el senador y recalcó que el ciudadano es el "dueño" de la reforma.

"Muchas de las críticas a esta propuesta obedecen exclusivamente a prejuicios ideológicos. Las víctimas y los delincuentes no tienen ideología. Las respuestas a esos problemas tampoco", afirmó el senador nacionalista.

Respecto a la Guardia Nacional, Larrañaga sostuvo que en 2011 el Poder Ejecutivo, bajo el gobierno de José Mujica, trasladó 300 militares al Ministerio del Interior. Además, repitió que en varios países de Europa funciona una guardia de este tipo y dijo que el gobierno no reglamentó la ley que prevé que las Fuerzas Armadas cumplan funciones policiales en la frontera porque termina dándole la razón a su propuesta.

"¿Alguien que está siendo apuntado con un arma por un delincuente tendrá reparos en que sea un militar el que lo proteja? Increíblemente, sí. Para algunos sí. Son los mismos que nos trajeron hasta acá, hasta la debacle que hoy padecemos", apuntó el líder wilsonista.

El argumento por el que Larrañaga entiende positivo crear la figura de la reclusión permanente revisable está vinculada con la rehabilitación de estas personas. "Suelen tener personalidades que hacen extremadamente difícil o imposible su recuperación", dijo en relación a la cadena perpetua revisable, que de aprobarse aplicaría para un elenco limitado de delitos graves. La Suprema Corte de Justicia (SCJ), además, sería la encargada de revisar la pena.

Según explicó el senador en la cadena, la prohibición de realizar allanamientos nocturnos es un "rezago" de la Constitución de 1830 y que esas horas son aprovechadas por los delincuentes para gestionar las bocas de drogas. También consideró que es "lógico" que quienes cometen delitos graves no puedan acceder a beneficios para salir antes de prisión.

La cadena nacional de este martes no estuvo exenta de polémica. En las semanas anteriores hubo un cruce entre el senador y el Poder Ejecutivo, que en un principio pretendió que la cadena se hiciera el 1 de julio.