/ Partido Nacional

Sector blanco DCentro advierte que el Partido Nacional debe pasar de ser "un partido de protesta a uno de propuesta"

La Agrupación de Gobierno del grupo nacionalista señaló que la colectividad debe tener "más ideas, más cercanía con la gente y más compromiso con los problemas reales".

24 de febrero 2026 - 18:06hs
Fachada de la sede nacionalista
Fachada de la sede nacionalista Ines Guimaraens

El grupo blanco DCentro advirtió que el Partido Nacional deber dar "un paso de calidad" y pasar de ser "un partido de protesta a un partido de propuesta" porque "la crítica es necesaria pero no suficiente" porque para crecer electoralmente se necesita "crecer en agenda y en sensibilidad".

La Agrupación de Gobierno Ampliada del grupo que, entre otros, reúne al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, al diputado Pablo Abdala y al director de la Junta de Transparencia, Luis Calabria, señaló este martes a través de una declaración que el Partido Nacional debe tener “más ideas, más cercanía con la gente y más compromiso con los problemas reales”.

“Uruguay enfrenta desafíos urgentes que no admiten distracciones. La seguridad pública continúa siendo una de las principales preocupaciones de las familias. La pobreza infantil hiere el presente y compromete el futuro. El empleo, especialmente en el interior del país y en los sectores más vulnerables, requiere dinamismo y nuevas oportunidades. El costo de vida presiona a trabajadores, jubilados y pequeños emprendedores. Discapacidad y salud mental, muchas veces invisibilizada, se ha transformado en una problemática estructural que exige políticas públicas integrales y sostenidas”, dice la declaración del grupo.

E insiste en que esos temas “deben ocupar el centro de la agenda y “no pueden quedar relegados por debates que interesan más a la política que a las personas”

“Es tiempo de dedicarnos a los problemas de la gente y no a los problemas de los políticos y la política. La ciudadanía espera soluciones, no controversias internas; propuestas, no disputas. DCentro entiende que el Partido Nacional debe dar un paso de calidad, y pasar de un Partido de protesta a un Partido de propuesta. La crítica es necesaria, pero no suficiente. Uruguay necesita ideas concretas, viables y responsables que mejoren la vida cotidiana de las familias. Necesita una agenda moderna, enfocada en resultados. Reivindicamos con firmeza el peso político del interior del país. Hay un país productivo, trabajador y profundamente arraigado en sus comunidades que muchas veces no siente que su voz tenga la incidencia necesaria en las decisiones nacionales", dicen desde este sector nacionalista.

Y proponen avanzar "hacia una nueva etapa de descentralización efectiva y federalizar cometidos, distribuir responsabilidades y fortalecer capacidades en el territorio para mejorar la respuesta del Estado en el interior. No se trata solo de desconcentrar oficinas, sino de otorgar competencias reales, recursos y herramientas para que las soluciones lleguen más rápido y con mayor cercanía a la gente. Una descentralización práctica, medible y orientada a resultados".

Crecer electoralmente implica también crecer en agenda, en propuestas y en sensibilidad. Implica ampliar la base social, escuchar más y mejor, interpretar las nuevas realidades y dar respuestas a los desafíos del presente. DCentro quiere ser un factor de crecimiento. Crecimiento en sensibilidad, en apertura, en propuestas y en vocación de encuentro. Más Partido Nacional para un mejor Uruguay. Más Partido Nacional para estar más cerca de la gente. Más Partido Nacional para que la política vuelva a centrarse -sin estridencias ni personalismos- en lo esencial, que es mejorar la vida de los uruguayos", finaliza la declaración.

Partido Nacional

