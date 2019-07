No a la reforma: "La inseguridad no se soluciona aumentando la capacidad represiva"

El movimiento Articulación Nacional No a la Reforma presentará este martes a las 20 horas en cadena nacional de radio y televisión sus argumentos en contra de la reforma constitucional sobre seguridad planteada por el senador nacionalista Jorge Larrañaga. La exposición pública llega una semana después de que el promotor de la iniciativa tuviera una emisión para convocar a la ciudadanía a votar en octubre, cuando la propuesta será plebiscitada en la misma instancia de las elecciones nacionales.

Diego Pereira, uno de los voceros del movimiento No a la Reforma, informó a El Observador que el equipo definió en los últimos días los detalles para la presentación pública de este martes.

"Cuando nosotros salimos a decir que queremos que esta reforma constitucional no salga adelante no estamos desconociendo la voluntad de las firmas, por el contrario, la estamos reconociendo, y entendemos que la sociedad uruguaya entra en un debate profundo sobre la discusión de su Constitución", señaló Pereira.

El vocero argumentó que no desconocen el problema de la inseguridad, que "es un problema real a atacar", sino que entienden que "no se va a poder resolver aumentando la capacidad represiva del Estado y teniendo a la gente en prisión la mayor cantidad de tiempo posible".

Como otro de los argumentos que defienden en contra del plebiscito, el vocero habló sobre el "aumento sistemático de personas privadas de libertad", lo que según afirmó ha llevado a Uruguay a "ser el segundo país de Latinoamérica con más presos per cápita". "Si hubiera una relación lineal entre la cantidad de personas privadas de libertad y la seguridad seríamos el segundo país más seguro de Latinoamérica, y no lo somos", argumentó.

La propuesta de Larrañaga promueve la creación de una Guardia Nacional de 2 mil militares, la creación de la cadena perpetua revisable, el cumplimiento efectivo y la regulación de los allanamientos nocturnos.

"Tenemos índices de reincidencia altísimos", señaló Pereira, y explicó que entienden que esto ocurre porque Uruguay "no tiene políticas de egreso claras ni efectivas", y que esto dificulta las posibilidades de "reinserción de las personas en la sociedad" que, a su vez, se traduce en la "reducción del delito".

"Después de que una persona sale en libertad no hay acompañamiento, no hay seguimiento, no hay fomento concreto dentro de las instituciones de privación de libertad a que las personas puedan estudiar, trabajar y desarrollarse", expresó, y dijo que esas son la clase de políticas que deben atenderse y pueden hacer la diferencia.