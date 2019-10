César Vega, lo que le pasó en el cuarto secreto y la posibilidad de no haberse votado

El líder del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) cometió un error el domingo y eso lo llevó a no sabe si anuló su voto, por lo que cree que no logró votarse a sí mismo como candidato a presidente.

"¿Sabés que me voté anulado, Juanchi?", le dijo al periodista Juanchi Hounie en Desayunos Informales. Contó que, cuando entró en el cuarto secreto no encontraba su lista y no quiso "hacer pasar verguenza a la mesa". Entonces se acordó que tenía unas listas que llevaba consigo. La sacó, la puso en el sobre de votación, cerró el sobre. Después encontró que sus listas estaban en un lugar del cuarto que eran difíciles de ver. Fue entonces que recordó que en su bolso tenía listas de Canelones y de Montevideo, por lo que ahora cree que hay un "50% de probabilidades" de que haya puesto la lista de otro departamento y que su voto haya sido anulado.

"Yo iba a ir en mi vehículo. Ahí llevaba la credencial y la lista. Pero al cambiar, y afortunadamente cambié que me llevó un compañero supertranquilo para manejar, me olvidé de la credencial y de la lista" correcta, contó.