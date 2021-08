Chile descartó organizar la Libertadores femenina: se molestó porque Conmebol le dio la final a Uruguay

La Federación de Fútbol de Chile renunció a la organización de la Copa Libertadores de fútbol femenino en respuesta a la decisión de la Conmebol de cambiar el formato del certamen y cambiar la sede de la final, que se jugará en Montevideo.

“La Federación de Fútbol de Chile declara que hoy martes 3 de agosto, le comunicó a Conmebol su decisión de no organizar en Chile la Copa Libertadores Femenina 2021, debido al cambio de formato del torneo, que implica sacar del territorio nacional la final del certamen”, explica la organización, mediante un comunicado oficial, publicó el diario La Tercera.

El torneo está previsto que se dispute entre el 30 de setiembre y el 16 de octubre.

Lo hizo días después de que el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciara que la final se disputará en el Estadio Centenario el miércoles 24 de noviembre, pese a que todas las fases anteriores se iban a jugar en Chile.

Camilo dos Santos

Nacional es el equipo uruguayo que jugará la Libertadores

Con este movimiento, la Conmebol buscó unificar en una misma sede los partidos por el título de los grandes torneos continentales de clubes, ya que en el Centenario se disputarán también las finales de la Sudamericana (sábado 20 de noviembre) y la Libertadores masculina (sábado 27 de noviembre).

"En una semana vamos a tener tres partidos intensos que van a promocionar, la ciudad, Uruguay, el estadio, pero también va a promocionar muchísimo más el fútbol femenino que es un gran compromiso que tenemos desde la Conmebol", dijo Domínguez la semana pasada en Montevideo.

Asimismo, la final puede cambiar de escenario. El presidente de la AUF Ignacio Alonso, indicó que ese encuentro se podría jugar en el Interior del país. "Podría jugarse en el Interior por un tema logístico del césped", dijo Alonso en el programa Vamos que vamos de 1050 AM y 94.7 FM

La idea es dejar descansar el césped que será nuevo y que se va a "plantar" en setiembre, según dijo el ingeniero Salvador Invernizzi a Referí.

Cuatro estrellas

Alonso también se refirió al tema de las cuatro estrellas en la camiseta de la selección y señaló que la Asociación se moverá rápidamente ante la FIFA por el asunto de la cuatro estrellas en la camiseta: "Vamos a ir ahora a hablar sobre el tema porque parece sensible a la propia naturaleza del fútbol uruguayo. No vamos a claudicar en defender esto desde ahora", señaló.

Camilo dos Santos

Estadio Centenario

Señaló que la AUF no recibió ninguna notificación oficial de FIFA sobre el asunto y contó que "lo que tuvimos fue un mail de la empresa Tenfield que es la que tiene los derechos de la indumentaria deportiva y a su vez tiene un contrato con Puma, que es la que provee a la selección de la indumentaria deportiva. Un funcionario de Puma contactó con una funcionaria de FIFA y la funcionaria de FIFA le explicó que de acuerdo a un artículo del reglamento no debían estar presentes esas estrellas. Fue un intercambio entre funcionarios, no hubo ninguna notificación a nivel político entre la FIFA y la AUF. Nosotros no estamos notificados del tema".

Agregó: "Lo que si se había hablado originalmente es que se pretendían abrir las competencias masculinas y femeninas y que se iba a permitir que aquellos países que han sido campeones del mundo femenino, luzcan cuando juegan el Mundial o competiciones femeninas, las estrellas que tienen adjudicadas por los campeonatos del mundo que han logrado en esa categoría y eso nos parece normal, razonable".