China es el mercado de mayor monto arancelario para las exportaciones uruguayas

China es el primer socio comercial de Uruguay y el mercado en el que se paga el mayor monto arancelario. Así lo destaca el último informe de Uruguay XXI sobre exportaciones, donde se presentan las características principales de las ventas a ese país, con énfasis en el tema arancelario.

El documento destacó que China es el principal destino de las exportaciones uruguayas desde 2013 y además el principal mercado de los tres principales bienes de exportación. En efecto, en 2019 fue destino del 61% de la carne bovina, el 32% de la celulosa y el 78% de la soja de Uruguay.

Estos tres productos representaron en conjunto 82% del total exportado a China. Las exportaciones uruguayas a este destino se concentraron en unos pocos productos de base agropecuaria. En particular, en 2019 el 99% de los envíos a este país correspondieron a este tipo de bienes.

China fue el mercado de mayor monto arancelario pagado. El total pago concepto de aranceles en 2019 fue de US$ 184 millones, 55% del total. El 80% de las exportaciones a China ingresan con arancel.

La carne bovina representó el 43% de las exportaciones a ese mercado. El arancel aplicado es de 12%, y el total pago en 2019 por concepto de aranceles fue US$ 129 millones.

En cuanto a la soja, paga una tasa de 3% en su principal mercado de exportación. El total en 2019 se ubicó en US$ 23 millones.

El mercado chino se mantuvo como el principal para los subproductos cárnicos ese año. En total, recibió 47% de las exportaciones uruguayas, por las cuales se debió abonar US$ 15 millones de aranceles. La tasa aplicada es de 12%, y no existen cuotas de ingreso.

Otros productos que pagan derechos aduaneros en China son la carne ovina, los productos lácteos, la lana y el pescado. El pago para estos productos, es notoriamente inferior, dado que los volúmenes exportados también lo son. En conjunto el pago alcanzó US$ 13,5 millones, 4% del total pagado por concepto de aranceles.

China solo otorga cuotas para el rubro lanar. Estos contingentes alcanzan las 287.000 toneladas para las fibras en estado natural y 80.000 toneladas para tops, con un arancel intracuota de 1% y 3% respectivamente. Las mismas presentan una reducción significativa, ya que el arancel fuera de cuota se ubica en 38%. Sin embargo, esta cuota no es exclusiva para Uruguay, sino que funciona con el sistema de distribución “first come, first serve” (por orden de llegada), por lo que no existe adjudicación previa.

Uruguay exportó a este mercado cerca de 6.500 toneladas de tops en 2019, y 8.800 de lana sucia y lavada, con un pago total de aranceles de US$ 1,3 millones y US$ 510.000, respectivamente.

China cuenta con numerosos acuerdos comerciales en vigor, muchos de ellos con contrapartes latinoamericanas como Chile, Perú y Costa Rica. Esto no sólo le permite insertarse en esos mercados con condiciones preferenciales, sino que facilita el ingreso de una amplia gama de productos, dentro de los cuales se incluyen aquellos que compiten con Uruguay.

Australia y Nueva Zelanda, principales competidores de Uruguay en varios rubros, ingresan al mercado chino con un trato preferencial.

Para 2021

El gobierno chino anunció una medida extraordinaria de rebaja de aranceles para las importaciones de bienes con alta demanda de los consumidores chinos a partir de año 2021.

La tasa de importación reducida aplicará a 883 productos, de rubros básicos, alta tecnología y equipos médicos.

La medida será temporal; las autoridades chinas no especificaron por cuánto tiempo.