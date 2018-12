Cinco errores comunes que se cometen al usar la tarjeta de crédito

La comodidad de no tener que llevar dinero en efectivo y la posibilidad de acceder a dinero rápidamente han posicionado a las tarjetas de crédito como uno de los medios de pago favoritos actualmente.

Sin embargo, el desconocimiento y la falta de autocontrol del usuario pueden traer más de un dolor de cabeza.

Andrés Uribe, especialista en Inversiones de Mapfre Perú , detalla algunos errores que debemos evitar al utilizar este medio de pago:

1. Gastar más de la cuenta. Si abusás del uso de la tarjeta, excedés tu capacidad financiera y no liquidás la cantidad del exceso de límite a final de mes, estás viviendo más allá de tus posibilidades y probablemente adquieras una deuda que en algún momento no puedas controlar.

2. Tener más de una tarjeta de crédito. Aunque algunos abogan por disponer únicamente de una tarjeta de débito para evitar endeudarnos, tener una tarjeta de crédito puede beneficiarte si pagás las factura a tiempo, ya que supone un préstamo gratuito a corto plazo. Con estas dos debería ser suficiente para un usuario medio aunque todo depende de las circunstancias de cada uno. Pero recordá, cuantas más tarjetas de crédito tengas, más tentación tendrás de usarlas (y más comisiones de mantenimiento pagarás).

3. Abusar del aplazamiento en los pagos. Esta solución suele tener un costo elevado, ya que el tipo de interés que se paga por el aplazamiento suele ser bastante alto.

4. No revisar los movimientos y el saldo de forma periódica. Esto es necesario no solo para comprobar que todo está correcto, no pasarse de los límites y pagar a tiempo, sino también para controlar el crecimiento de la deuda que se acumula en cada liquidación, ya que puede crecer de forma exponencial.

5. Retirar efectivo de tu tarjeta de crédito. Si las tasas de interés de las tarjetas de crédito ya son altas y superan el 50%, el retiro de efectivo duplica esta tasa de interés, por lo que estarías pagando más del 100% en intereses. Esta debe ser solo una medida de última instancia.

Fuente: Gestión - RIPE