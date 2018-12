El poder de las flores en la historia de la ganadora del EmprendO

Flower Power era un término utilizado en la década de los 70 en Estados Unidos, cuyo significado era transformar la guerra en paz. Desde hace seis meses, es también el nombre con el que Soraya Peyre bautizó a su furgoneta, con la que reparte flores por los hogares, estaciona en diferentes esquinas y participa de eventos y ferias. El lunes 26 de noviembre, fue el emprendimiento ganador del EmprendO 2018.



Como si aquel eslogan hubiera ejercido algún poder, Flower Power convirtió una difícil situación de Peyre en una oportunidad. A la emprendedora le detectaron cáncer de mama en 2016. Recibió varios tratamientos durante ese año y un tiempo después de regresar al trabajo la despidieron. En enero de 2018 tuvo una recaída y fue cuando decidió hacer un cambio en su estilo de vida.



Detectó la necesidad de crear un delivery de flores cuando, antes de hacerse una cirugía, recorrió todo un barrio buscando un ramo que la acompañara en ese momento. El primer paso fue hacer una prueba piloto en el complejo donde vive junto a su esposo y sus dos hijas. Compró las flores y, a los cinco minutos, las había vendido a todas a mujeres del barrio. El siguiente paso fue conseguir la furgoneta, que se la compraron a un rochense –coterraneo de Peyre– y fue restaurada por Facundo Dellacasa, quien recicla vehículos antiguos.



El día a día

El viernes pasado, Peyre se sometió a una cirugía. Hasta ese mismo día estuvo armando ramos y repartiéndolos por varias casas. Al día siguiente, de nuevo en su casa, siguió preparando ramos para entregar el domingo. Flower Power, según cuenta, la ayuda a vivir el día a día “más alegremente”, sin pensar muy a largo plazo.



“Agradezco por el cambio de vida que significó este emprendimiento”, dijo la emprendedora, emocionada hasta las lágrimas cuando el lunes 26 fue anunciada como la ganadora del EmprendO. “(Recibir este premio) me inyecta de energía y fuerzas para seguir con el emprendimiento”, dijo el día después a Café & Negocios.





El miércoles de tarde, en Martí y Benito Blanco –en la puerta del restaurante Fellini–, de a ratos varias personas se amontonaban y hacían fila para comprar flores del pintoresco camión y hacerle consultas a Peyre. Se acercaban desde señoras mayores hasta veinteañeras y algún señor. Pero los ojos de Peyre brillaron de una manera particular cuando un chico de no más de 20 años se llevó un ramo de flores para su madre. La emprendedora y su esposo –quien trabaja en la parte creativa del emprendimiento y según Peyre es parte fundamental– trabajan para captar al público masculino, que compra flores por Instagram y solicita envíos, pero le cuesta más acercarse al camión. “Muchos me contactan para que le lleve el ramo a las esposas y a veces a través de Whatsapp se animan un poco más”, dijo la emprendedora. Instagram es el principal canal de ventas de Flower Power, señaló Peyre. Destacó también la feria Degusto, donde hizo la presentación del truck en mayo, y La Dulcería de Xime Torres, donde las ventas la han dejado sin flores.



En general, Peyre solicita los pedidos con uno o dos días de anticipación para poder armar ramos personalizados para cada cliente y ocasión. Trabaja tanto con flores locales como importadas. El delivery se concentra en los barrios Malvín, Punta Gorda, Carrasco, aeropuerto y, algunos días, llega hasta El Pinar.





Desde el 20 de diciembre hasta el 10 de enero, junto a su esposo y sus hijas, llevará su furgoneta a Maldonado. Se instalará en La Barra, José Ignacio y Manantiales. El camión ya estuvo en un casamiento y comenzó a recibir solicitudes para ir a otros, en algunos casos para estar unas horas y entregar souvenirs; en otros, para oficiar como locación para las fotografías de los novios y también para trasladarlos a la fiesta.



El airbnb de las mascotas que se expande por Uruguay

Para Como en Casa, una plataforma que conecta a propietarios de mascotas que necesitan un lugar donde dejarlas al ausentarse de sus casas con anfitriones con experiencia dispuestos a cuidarlas, o “el Airbnb de las mascotas”, el año 2018 empezó viento en popa. El 3 de enero se realizó la nota de Café & Negocios que en noviembre los llevó a ubicarse entre los 10 finalistas del EmprendO, y como segundo emprendimiento más votado por los lectores. Además, esa nota generó una repercusión inesperada, según contó uno de sus fundadores, Ignacio Ferrari.

Como en Casa fue lanzada al mercado en noviembre de 2017 por Ferrari, Rodrigo Saldías y Rodrigo Machado. El verano pasado, dijo Ferrari, aún debían explicar el concepto y su similitud con Airbnb. Este año, agregó, no solo tiene un nombre en el mercado y son reconocidos, sino que además ya tiene 50 anfitriones y 1.200 noches reservadas, con 100% de calificaciones positivas. Los emprendedoes esperan con expectativa el verano, que es la época en que muchas familias evalúan alternativas para dejar a sus mascotas mientras están de vacaciones. “Se está moviendo mucho ahora. La gente está mucho más propensa a estas tecnologías”, indicó Ferrari.

El perfil de usuarios se compone en un 75% por mujeres. La plataforma cuenta con anfitriones en todo Montevideo, en Canelones, Maldonado y Colonia. Según Ferrari, el reglamento de uso de la plataforma es un filtro importante para anfitriones: “No importa porque los de ahora son 100% calificados”, señaló. “Es gente más grande que lo hace porque le gustan las mascotas, más que por el ingreso extra”.

El metabuscador que entra en el mundo del ecommerce

Son tiempos de transformación para el modelo de negocios de Goprizer. Nació como un metabuscador que permite, al entrar a la plataforma, comparar los precios de los artículos buscados entre las tiendas que los ofrecen. Al encontrar el producto, la web redireccionaba hacia la página de la tienda para comenzar con el proceso de compra. Desde hace dos meses, sin embargo, el emprendimiento se está preparando para que los usuarios puedan comprar el producto directamente desde Goprizer; es decir, para entrar en el mundo del comercio electrónico.

“Validamos la idea y el usuario no puede creer que exista algo así. Pero nos alejábamos cuando uníamos a las partes, quedábamos por fuera del flujo”, dijo Santiago Durán, quien es fundador de Goprizer junto con Alex Casadevall y Agustín Nopitsch. “Esto nos permite ser parte de la transacción y nos da más facilidad a la hora de monetizar”, agregó Durán. Actualmente Goprizer está desarrollando su plataforma de pago, con la idea de que se pueda comprar directamente en aproximadamente dos meses, contó el emprendedor.



Este cambio en el modelo de negocios implicaría para Goprizer contar con un equipo adicional y más tareas administrativas, y validaría la monetización. Según Durán, ser finalistas del EmprendO y haber salido terceros ayudó a Goprizer a conseguir más tráfico en su sitio, uno de los objetivos más buscados en esta etapa de la startup. Para trabajar en esa línea, están buscando un media partner con tráfico suficiente para ofrecer el servicio y les aporte el flujo que necesitan.

Comercializar la nuda propiedad de a paquetes

Estar en el ecosistema y haber recibido la mención al espíritu emprendedor, es lo mejor que me podía pasar” dijo la fundadora de NudaProp, Constanza Boix, unos días después de los premios EmprendO a Café & Negocios.



NudaProp atraviesa un nuevo boom de ventas por estas semanas, contó Boix. El primero, dijo, se dio los días posteriores a la nota publicada por El Observador en mayo de este año, que dejó a la emprendedora respondiendo mails durante más de una semana. Una propiedad se divide en dos: la nuda propiedad y el derecho de usufructo. Vender la nuda propiedad significa enajenar una parte de la propiedad, pero conservar el uso de por vida o de forma temporal. Es decir, la persona vende su casa, pero se queda viviendo en ella por un lapso de tiempo establecido, y luego de trascurrido, la propiedad sí pasa a ser plenamente del comprador. NudaProp conecta a inversiones y propietarios y desarrolla todo el mercado de nuda propiedades.



Una de las novedades de NudaProp es que comenzarán a ofrecer la comercialización de nuda propiedad de a paquetes, “para que familias o amigos puedan invertir en conjunto y así aumentar los beneficios”, señaló Boix. Hasta el momento, la venta se realizaba en modalidad uno a uno. Comenzarán a difundir la nueva modalidad en marzo, a través de charlas. Además, se preparan para desembarcar en Argentina.”La idea es seguir manteniendo el cuidado que tenemos con las relaciones comerciales que establecemos”, apuntó Boix.

Un disparador en el camino recorrido por Sellin

La nota publicada el 30 de agosto de 2017, titulada “Una mano comercial para exportar a Montevideo”, fue un disparador en la historia de Sellin, ganador del EmprendO 2017.



Así lo dijeron sus fundadores, Diego Fraga y Mariana Chilibroste, en la tarde de la octava edición del EmprendO, que se realizó el 26 de noviembre. Hasta ese momento, los emprendedores llevaban año y medio recorriendo el país, conociendo a microproductores de las localidades más remotas, trabajando en silencio. Meses después llegó la nominación a los premios EmprendO que, como frutilla de la torta, los tuvo como ganadores. Luego de ganar, señaló Fraga, “comenzó otra historia”. “Ganamos visibilidad que sin ese premio nos hubiera llevado muchísimo tiempo alcanzar”, señaló Fraga. Además, el premio sirvió de validación frente a diferentes organizaciones de apoyo a emprendedores. Triplicaron la cantidad de emprendedores de la red, que son 300. A su vez, en el último semestre, Sellin desaarrolló una red productiva para terceras marcas que quieren producir en Uruguay, pero no pueden consolidar y centralizar la producción. “Hay un montón de talleres que los unimos y transformamos en una gran fábrica”, apuntó Fraga. Como ejemplo, contó que Samago y Menini Nicola presentaron en Londres productos ejecutados por la comunidad Sellin.



Por estos días, Sellin forma parte de Startup Nation en Israel, tras haber ganado el concurso en Uruguay. También llegó a la semifinal del concurso Chivas Venture.

Un reflejo de la evolución del ecosistema emprendedor

Femway, Woow, Acceso Fácil, Sinergia, Reservatelo, Club de Chefs, Sellin, Flowe Power. Esa es la lista de los ganadores del EmprendO en sus ocho ediciones. Para muchos, puede ser solo una lista. Pero para quienes dirigen algunas de las instituciones del ecosistema emprendedor, son un reflejo de la evolución del mercado en ese ámbito.

Así lo apreció la directora de operaciones de la Agencia Nacional de Investigación de Innovación (ANII), Sara Goldberg. La ejecutiva notó que tanto los emprendimientos más votados por el público como los elegidos por el equipo de Café & Negocios tienen, año a año, mayor complejidad, impacto y contenido de innovación social. “Me parece que es un reflejo de cómo va madurando todo el ecosistema”, agregó.





Goldberg también destacó que los premios dejan que hay un camino recorrido de los emprendedores de la mano de distintas instituciones de apoyo. “Lo agarra uno para preincubación, después los toma otro cuando está maduro. Hay un trabajo en conjunto, un apoyo mutuo por parte de las distintas instituciones”, señaló.



Dijo, también, que hace unos años los emprendimientos eran en su mayoría digitales y que ahora están orientados, más que nada, a solucionar problemas bien identificados, con algún componente digital. “Eso demuestra que realmente vamos avanzando”, añadió. Para Goldberg, Flower Power puede ser una excepción entre lo que está sucediendo en el ecosistema: “Si vemos el resto, todos nacen con una idea de posicionamiento regional y a nivel global”.

De todo

El director de Ingenio, Rafael García, destacó que algunos de los que ganaron cuando estaban en sus comienzos hoy son “monstruos”, que otros siguieron su camino sin destacarse demasiado y otros dejaron de existir. Por esta razón, cree que la lista de ganadores refleja la realidad del emprendedurismo en Uruguay: “Sacando los nombres del medio, refleja que el emprendedurismo es así, ganar no te garantiza el éxito empresarial después”. Sobre ese punto, advierte que existen emprendedores que se convierten en “especialistas en premios”. “El éxito es facturación, cientos de puestos de trabajo”, dijo. Agregó que una cosa es ganar algunos premios cuando se está bien encaminado, pero que el riesgo aparece cuando esos premios pasan a ser lo principal.



Para García, un ejemplo de emprendimiento exitoso “por donde se mire” es Sellin. “Por lo social, por ser de alcance nacional, es una historia redonda”, apuntó.



Humanismo

El cofundador de da Vinci, Sergio Delgado, fue enfático al afirmar que la lista de ganadores de los EmprendO deja de manifiesto que “hay una mayor sensibilidad por reconocer a aquellos negocios donde el relato humanista está presente”. Con esto se refiere a que hoy, en el relato del mundo de los negocios, están muy presentes las empresas con propósito y con vocación de impacto social. “Estamos teniendo una nueva ola de humanismo aplicado a los negocios que era algo muy extraño hace un tiempo atrás”, puntualizó. “Quizás si uno revisa los balances financieros de todas estas empresas, la que ganó este año no se puede comparar con una de real estate o vinculado a retail. Pero se está premiando esa sensibilidad de la historia del fundador, del emprendedor y a quién impacta su solución. Eso sin duda es una revolución en la valoración que tiene la comunidad hacia los emprendimientos”, añadió Delgado.

Tanto el director del Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE), Enrique Topolansky, como la coordinadora de emprendimientos de ANDE, Amalia Quirici, visualizaron un aumento de la representatividad femenina en los últimos años. “De 2015 con Reservatelo en adelante se consolidó un tendencia con presencia femenina en todos los casos”, dijo Topolansky.

Para Quirici, tanto la presencia de mujeres que lideran en equipos multidisciplinarios como la de emprendimientos de impacto social, son aspectos que han sido trabajados por las instituciones.