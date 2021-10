Cipriani destacó manejo de la pandemia y dijo que "ahora empieza la verdadera gestión"

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, destacó ante el Parlamento el manejo de la pandemia y dijo que ahora, en la nueva etapa de "endemia" –como la definió el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas–, "empieza la verdadera gestión".

Cipriani estuvo convocado por la comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Mientras que la oposición criticó la falta de planes para la pospandemia, en el oficialismo defendieron al organismo y acusaron al Frente Amplio de efectuar una nueva "interpelación" a las autoridades de ASSE.

Respecto al manejo de la emergencia sanitaria, el presidente de ASSE celebró que "no haya colapsado el sistema" y que el organismo haya podido realizar todos los tests previstos y efectuar un correcto seguimiento de todos los casos. A la vez, destacó que los valores de mortalidad por covid-19 en los centros públicos fueron inferiores a los registrados en los prestadores privados. Los datos actualizados por Cipriani indicaban hasta este martes que las dependencias de salud pública atendían a 546 pacientes cursando la enfermedad. Cinco de ellos internados en CTI y otros once ingresados en cuidados intermedios.

Si bien no lo mencionó específicamente, los comentarios de Cipriani también hicieron alusión a la etapa de superación de la pandemia, en la que el organismo no dependerá más de los recursos que le otorgue el Fondo Coronavirus. "Ahora empieza la verdadera gestión, estamos preparados", afirmó. Según Cipriani, la institución deberá manejarse con los recursos previstos originalmente por fuera de los efectos covid: $ 43.700 millones.

Al Frente Amplio no le conformaron estas respuestas. Según la diputada Lucía Etcheverry (MPP), Cipriani no terminó de despejar la incógnita si lo que en su momento ASSE financió a través del Fondo Coronavirus seguirá disponible por otras vías. En particular, la preocupación de la diputada tiene que ver con la contratación extraordinaria de médicos que fueron incorporados para atender la emergencia sanitaria, y cuyos contratos, a su entender, deberían renovarse.

Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone cuestionó los "palos en la rueda constantes" desde el Frente Amplio. "Cada citación es una interpelación", lamentó el legislador en diálogo con El Observador, apuntando a lo que considera que es una "estrategia permamente" de la oposición en cada instancia parlamentaria. Perrone alegó que se insistió en un cuestionario que Cipriani ya había respondido durante la discusión de la Rendición de Cuentas, y recriminó que la oposición inquirió por temas que, a su entender, estaban por fuera de la citación prevista.

El legislador cabildante se molestó además especialmente por la insistencia del Frente Amplio en que Cipriani fijara una posición sobre la propuesta del dirigente nacionalista Carlos Iafigliola en torno a "desestimular" la práctica de abortos en dependencias de ASSE.

Ante la comisión, el jerarca sostuvo que el planteo no responde "más que a un comentario" de Iafigliola, que lejos está de ser una propuesta formal. "El gobierno no tiene pensado tocar la ley y ASSE seguirá cumpliendo la ley", dijo Cipriani.

Durante la pasada discusión del mensaje presupuestal en Diputados, varios integrantes del oficialismo ya se habían quejado de las "interpelaciones encubiertas" a las que los ministros eran sometidos por parte de la oposición.

"Dos datos buenos"

"Tengo dos datos buenos", destacó Cipriani, en relación a la solución de algunas falencias que afectaron al organismo en los últimos meses. La primera está vinculada a las cirugías atrasadas. Según el presidente de ASSE, si bien se registraron 1.200 nuevas pacientes para operar, el atraso es hoy de 2.900 intervenciones, frente a las 4.800 que había a mediados de setiembre.

Por otro lado, a fines de agosto el organismo mantenía 5.000 consultas para psiquiatría. Hoy, ratificó, quedan pendientes menos de 3.000.

Ante la comisión, Cipriani se preocupó en aclarar el número global de afiliados con los que cuenta ASSE: son 1.470.000, según informó. El Frente Amplio ha planteado varias veces que el organismo registró un incremento significativo de usuarios, debido a que la crisis económica y la pérdida de empleos obligó a muchos pacientes a abandonar la salud privada. La oposición habló de "120.000" pacientes nuevos en ASSE durante el último año, sin el corralito incremento presupuestal. Este martes, Cipriani ridiculizó esa cifra. "120.000 pacientes equivalen a un Hospital Pasteur entero", dijo el jerarca.

Según sus cifras, ASSE cuenta solo con 20.000 nuevos afiliados. Según dijo, otros 97.000 usuarios se atribuyen a un "subregistro importante" del "pasado gobierno". Cipriani dijo que esos usuarios carecían del carnet correspondiente por problemas de la anterior administración.

Las autoridades y los representantes de la oposición chocaron también respecto a las denuncias sobre la falta de medicamentos en varias dependencias públicas. Cipriani afirma que ASSE incrementó su inversión en este rubro 16%, que llega hoy a los $ 3.700 millones. El jerarca anunció un "refuerzo" de $ 100 millones para la adquisición de fármacos hasta fin de año. Admitió sí la persistencia de "problemas puntuales" en la zona este de Canelones.

Etcheverry, sin embargo, cuestionó que "siguen faltando en todo el país".

Investigación en Salto

Ante la consulta de los legisladores del Frente Amplio, Cipriani anunció la apertura de una investigación administrativa en el Hospital de Salto, en torno a posibles irregularidades en la contratación de un servicio privado de emergencia móvil en ese centro.

El presidente de ASSE confirmó que el propietario de esa firma es, a la vez, el jefe de Emergencia del propio hospital. De todas formas, relativizó la situación al señalar que ese médico "no es el que da la autorización" para contratar los traslados, que deben ser aprobados por la dirección. Por lo tanto, sostuvo, no violaría lo previsto en el artículo 46 del Texto Ordenado de Administración y Contabilidad Financiera (TOCAF), en cuanto una posible conjunción de interés personal y público.

Cipriani admitió el desafío que supone conducir un organismo en el que la mayoría de sus médicos y funcionarios se desempeñan también en el sector privado. "Hasta el momento, no hubo nada que rompa los ojos", aseguró.