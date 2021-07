Coalición camino a dejar afuera del registro a autocultivadores de cannabis

La intención de acceder a las direcciones de autocultivadores y clubes cannábicos data desde los días de Jorge Larrañaga en el Ministerio del Interior. A pesar de los reparos del presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), Daniel Radío, el artículo fue incluido en la Rendición de Cuentas. Días después de las críticas de Radío en En Perspectiva –dijo que era un "error" que había que "extirpar"–, el ministro Luis Alberto Heber dijo que no se podía desconfiar del Ministerio del Interior. Después de la crítica del presidente, Luis Lacalle Pou, y los reparos dentro de la coalición, la idea de acceder a la dirección de los autocultivadores está a horas de quedar por el camino.

Este lunes, el presidente dijo no compartir la idea de un registro de consumidores (que se daría de hecho si el Ministerio del Interior accediera a las direcciones de los cultivadores). Este martes el ministro Heber manifestó estar "dispuesto" a retirar del artículo 72 de la rendición el pedido de acceso a las direcciones de los autocultivadores.

"Nosotros no estamos de acuerdo en que el Ministerio del Interior tenga registro de los consumidores, pero (en el caso de) los clubes cannábicos, no sabemos cuándo uno es legal y cuándo uno es ilegal (…), necesitamos saber para saber quién está inscripto y quién no lo está", resumió el jerarca en conferencia de prensa en el Hospital Pereira Rossell, donde, junto con el ministro Pablo da Silveira, inauguraron un nuevo local de la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Sin embargo, reconoció que en el caso de los autocultivadores la situación es diferente porque al acceder a la dirección se revela necesariamente la identidad del consumidor. "Podemos sacar perfectamente lo del autocultivo", aseguró y adelantó que discutirá el tema en la Comisión de Presupuesto integrado con Hacienda una vez que sea citado. Además, informó que se reunirá con la presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (Feccu), María José Miles.

Heber, que hace días mantiene diálogo con Radío, destacó que si en la discusión parlamentaria encuentra "argumentos" de por qué tampoco deberían tener acceso a la dirección de los clubes cannábicos también podría desistir de ese intento. "No son registros públicos, (hablamos de) que la policía no tenga registro de la dirección de los clubes… Bueno, si me convencen, naturalmente cambiaremos el artículo", indicó.

Este miércoles el presidente del Ircca se reunirá con la bancada oficialista de representantes para comunicarles las críticas que tiene del artículo y si su intención es modificarlo o descartarlo.

Según supo El Observador, Radío no tiene reparos en entregar la dirección de los clubes cannábicos, aunque se reunirá con ellos para evaluarlo. Su interés es velar por la identidad de los consumidores, que no se vería afectada por el pedido que mantiene Heber.

Puertas adentro de la coalición

Las posiciones dentro de la coalición de gobierno son dispares. Dentro del Partido Nacional, la opinión contraria del presidente Lacalle Pou es un gran motor para bajarle el tono al articulado.

Iván Posada, diputado por el Partido Independiente y correligionario de Radío, también fue crítico de este artículo de la Rendición de Cuentas. Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado e integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que está tratando el tema, dijo a La Diaria que hay que encontrarle una "vuelta de redacción" al artículo para que dé "garantías". Días atrás, el también colorado Gustavo Zubía había dicho a Montevideo Portal que veía la propuesta con "buenos ojos".

Álvaro Perrone, integrante de la comisión por Cabildo Abierto, en diálogo con el mismo medio, había manifestado su desacuerdo con las declaraciones de Radío y dijo que estaba sorprendido por su vehemencia. Luego, dijo a La Diaria que estaba a favor del artículo y de que el Ministerio del Interior realice ese control porque “evidentemente, al IRCCA no le da para controlarlos”.

Perrone dijo a El Observador que en su opinión los autocultivadores "también deben ser controlados" y "más aún que los clubes cannábicos".

El articulado

El artículo 72 de la Rendición de Cuentas, que está a estudio del Parlamento, establece: "La información de la dirección y ubicación de los auto cultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis, serán de acceso por razones de seguridad pública al Ministerio del Interior, a los fines de la prevención de delitos, pudiendo en tales casos realizar inspecciones y controles regulares".



El artículo que modifica un inciso del artículo 8 de la ley de regulación y control del cannabis (19.172) promulgada en 2013, agrega que: "Solo la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible para lo establecido en los literales E) y F) del artículo 5º de la presente ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley N.º 18.331".



El inciso vigente expone que "la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible para lo establecido en los literales E) y F) del artículo 5° de la presente ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley N° 18.331".



Si el Ministerio del Interior accede a las direcciones de los autocultivadores podría fácilmente decodificar su identidad al cruzar otros datos que la cartera posee por la naturaleza de su función.