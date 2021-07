Rendición de Cuentas: Heber, "dispuesto" a que se elimine de la Rendición el pedido de acceder a datos de autocultivadores de marihuana

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que estaba dispuesto a remover del artículo 72 de la Rendición de Cuentas el pedido de la cartera de acceder a las direcciones de los autocultivadores de cannabis. Después de que el presidente, Luis Lacalle Pou, haya dicho que no está de acuerdo con el artículo, Heber afirmó que ese extracto "genera ruido", aunque mantiene su solicitud de acceder a la dirección de los clubes cannábicos.

"Nosotros no estamos de acuerdo en que el Ministerio del Interior tenga registro de los consumidores, pero (en el caso de) los clubes cannábicos, no sabemos cuándo uno es legal y cuándo uno es ilegal (...), necesitamos saber para saber quién está con la ley inscripto y quién no lo está", resumió el jerarca en conferencia de prensa en el Hospital Pereira Rossell donde, junto al ministro Pablo Da Silveira, inauguraron un nuevo local de la Dirección Nacional de Identificación Civil.

De todas formas, reconoció que en el caso de los autocultivadores, la situación es diferente porque al acceder a la dirección se revela necesariamente la identidad del consumidor. "Podemos sacar perfectamente lo del autocultivo", aseguró y adelantó que discutirá el tema en la Comisión de Presupuesto integrado con Hacienda una vez que sea citado. Además, informó que se reunirá con la presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (FeCCU), María José Miles.

Aunque destacó que si en la discusión parlamentaria encuentra "argumentos" de por qué tampoco deberían tener acceso a la dirección de los clubes cannábicos también podría desistir de ese intento. "No son registros públicos, (hablamos de) que la policía no tenga registro de la dirección de los clubes... Bueno, si me convencen, naturalmente cambiaremos el artículo", indicó.

"La filosofía de este tema era combatir al ilegal mediante la legalización de la plantación, entonces ¿qué cuesta saber dónde están? Lo que no está, es ilegal", argumentó.