Colorados: Coutinho genera molestias al apoyar temas de la ley urgente que el partido rechaza

Con la presencia de los ministros del Interior, Jorge Larrañaga, y de Defensa Nacional, Javier García, comenzó a sesionar este lunes formalmente la comisión especial del Senado que estudiará el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) enviado por el presidente Luis Lacalle Pou al Parlamento hace aproximadamente dos semanas.

El texto, que cuenta inicialmente con 502 artículos, sufrirá modificaciones debido a que hay una parte minoritaria que no es apoyada por el Partido Colorado ni Cabildo Abierto, los dos socios de la coalición de gobierno que hicieron públicas sus discrepancias.

Hasta que el texto llegó al Palacio Legislativo, en los colorados había unanimidad respecto a las posiciones partidarias, pero en los últimos días el senador Germán Coutinho comenzó a expresar sus discrepancias de forma pública, lo que generó molestia en la bancada y también en la interna del partido, ya que daban por laudados los temas.

Este lunes, el dirigente que pelea por volver a ser electo intendente de Salto, afirmó que estaba de acuerdo con el artículo 435 de la LUC, que crea una Dirección Nacional de Integración Social y Urbana como un órgano desconcentrado del Ministerio de Vivienda. “Es una buena iniciativa (...) bueno para encarar junto con los gobiernos departamentales de una vez por todas soluciones para los asentamientos”, expresó en su cuenta de Twitter.

El artículo fue rechazado por el Partido Colorado en un documento entregado a la vicepresidenta Beatriz Argimón a mitades de abril. En el texto, los colorados señalaron que no estaban dispuestos a votarlo porque entienden que de crearse conformará un “ministerio paralelo” debido a la autonomía y cantidad de atribuciones que tendrá. Además, piensan que va en contra de la disminución del gasto propuesta por el gobierno y aumenta la burocracia estatal.

Legisladores colorados consultados por El Observador expresaron su molestia con Coutinho debido a que no hizo saber de su discrepancia ni participó de las comisiones internas que analizaron el anteproyecto de ley urgente en los últimos meses ni de las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional en las que se trató el tema.

Facebook Germán Coutinho

El senador, en tanto, dijo a El Observador que era un partido de “hombres libres” y que durante toda su carrera política venía peleando para que las intendencias tuvieran mayores posibilidades de coordinar directamente con organismos, algo que a su entender ocurrirá si es un órgano desconcentrado en lugar de una dirección nacional.

“A mí en este caso, que fui intendente, que estuve en el Congreso de Intendentes, que quiero ser intendente de vuelta, en muchas de estas cosas quedo más pegado al pensamiento de los intendentes que a los temas parlamentarios. En este contexto, la LUC nos da a los gobiernos departamentales una gestión directa en algo que nos preocupa como es focalizar sobre los asentamientos”, justificó.

La semana pasada, durante el debate en sala por el ingreso del proyecto de ley, el legislador ya había marcado sus diferencias con la bancada colorada, al anunciar que estaba de acuerdo y que iba a votar la desmonopolización de la importación de los combustibles por parte de Ancap.

Coutinho dijo que si bien como batllista es "hincha de las empresas del Estado", quiere que compitan y que cree “firmemente” en la desmonopolización de los combustibles.

Sus posiciones han sido respaldadas por el exsenador Pedro Bordaberry. Mientras el legislador niega que haya otras razones de fondo, entre los dirigentes colorados empiezan a hablar de un incipiente reagrupamiento del “pedrismo”.

Coutinho y Bordaberry son amigos, fueron compañeros de fórmula en 2014 y se mantuvieron muy cercanos, incluso en la última campaña electoral en la que tras las internas el fundador de Vamos Uruguay intentó sacar su lista propia (la 10), iniciativa que desistió tras el rechazo de Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti.

El referente salteño también señaló que recién ahora expone sus diferencias, porque antes no tuvo tiempo para estudiar los borradores del proyecto debido a que estaba en campaña para la intendencia departamental. “Este es un escenario no previsto, estaba en campaña entonces no pude dar mi opinión en muchos casos, no porque no quería, sino porque soy de los pocos candidatos a intendentes colorados con chances de ganar. Estaba en plena campaña, estaba peleando la intendencia de Salto para el Partido Colorado. Ahora, estando ahí y viendo los temas, marco mis posiciones”, expresó.

Diego Battiste

A diferencia de lo que ocurrió en Montevideo, donde la coalición se unió para competir, en Salto está dividida y enfrentada. El Partido Nacional y una parte de Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo y competirán juntos, lo que motivó en enero la furia de Coutinho, y también molestia del líder de Batllistas, el expresidente Julio María Sanguinetti.

Coutinho, a su vez, está convencido que ahora desde el gobierno nacional se intenta influir para que el nacionalista Carlos Albisu sea el próximo intendente, por ejemplo con su reciente designación como presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

“La alianza del Partido Nacional y Cabildo Abierto y las designaciones de cargos locales del Partido Nacional en Salto, se involucran claramente en la elección departamental. Pensamos que en esa elección deberíamos competir sin injerencia de los socios de la coalición. Vamos a seguir y vamos a poner, más que nunca, todo lo que haya que poner de nuestra parte para ganar esa elección”, expresó en Twitter tras la designación de Albisu.