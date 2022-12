Combo XL: Rasputín, la fiscal, el presidente y la manija

Esta columna no es sobre Astesiano, aunque parezca que lo es porque trata de todo lo que rodea a un caso que desafía la reputación de este gobierno y la solidez institucional del Estado, pero que deberá decidirse en la Justicia, para bien y para mal. Esta columna no es sobre Astesiano, aunque esta semana se conocieron puntas de todo tipo sobre el exjefe de seguridad/custodia del presidente Luis Lacalle Pou. Hay mucho en discusión sobre este personaje, pero ya no hay duda de que pasó de ser “solo” un integrante de una banda de gestores ilegales de pasaportes para rusos (con la gravedad extra que supone desde el lugar que ocupaba) a un aparente mega espía internacional con vínculos privilegiados en todos los niveles.