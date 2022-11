Comisión asesora de vacunas analiza si es necesario reforzar vacunación anticovid en 2023

La Comisión Nacional Asesora de Vacunas se reunirá con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para decidir si se hará una eventual nueva campaña de vacunación contra el covid-19 para 2023.

"Uno pensaría que si se comportara como un virus de influenza, pudiera ser necesaria. Es una alternativa que ellos van a decidir", aseguró Salinas en rueda de prensa.

"Tenemos citada a la Comisión Nacional Asesora de Vacunas para que nos indique cuál es la periodicidad con la cual habrá que vacunarse. Es una indicación que implica una revisión bibliográfica importante. Y en segundo lugar qué tipo de vacunas se recomendaría. Vamos a estar viendo lo que los científicos decidan y vamos a acompañarlo desde el punto de vista político", agregó.

En cuanto a la situación sanitaria actual, Salinas sostuvo que el covid-19 está "controlado". "Imagínese aquellos momentos de angustia que vivimos como ministro, como ciudadano y como médico cuando teníamos 555 pacientes internados en CTI. Hoy tenemos cuatro pacientes en todo el país. Hoy hace que un 0,04% pacientes estén internados por y con covid. La circulación comunitaria hoy es muy baja, pero no podemos descartar que se pueda incrementar en el verano", advirtió.

La semana pasada el MSP lanzó una convocatoria para quienes hayan recibido tres o cuatro dosis de vacuna anticovid.

Se trata de un estudio de titulación de anticuerpos anti SARS-CoV-2 en curso. El objetivo, indicó la cartera, es “continuar generando evidencia nacional sobre el comportamiento de covid-19”.

Quienes participen deben cumplir también con las siguientes condiciones: ser persona adulta, que no presente enfermedades que afecten el sistema inmune, que no reciba medicación inmunosupresora y que no presente obesidad mórbida.

Los interesados en participar se deben inscribir a través de este link, y concurrir el 14, 15, 17 o 18 de noviembre al edificio del MSP entre las 13:00 y 17:00 horas. El miércoles 16 de noviembre el horario será de 8:30 a 13:00 horas.