Cómo aprovechar las liquidaciones sin "detonar" la tarjeta de crédito

Falta poco más de un mes para que termine el invierno y las marcas de ropa, calzado y accesorios liquidan los productos que aún tienen en stock de la temporada, con descuentos nada despreciables en algunos casos.

El impulso por aprovechar ese "50% OFF" o 60% y hasta 70% que anuncia las marcas puede llevar a tomas malas decisiones y terminar gastando más de lo esperado, o llenar el armario de prendas que luego no se utilizan porque no son del estilo o talle que necesita.

La asesora de imagen y personal shopper, Debbie Goldfard, brindó algunos tips para aprovechar las liquidaciones y comprar de manera inteligente. "Porque está barato muchas veces compramos mal, cosas que no usamos, nos dejamos llevar por el impulso y no por la cabeza", señaló la especialista.

A continuación cinco de esos consejos.

1.Revisar el armario antes de salir de compras. "Para salir a comprar hay que hacer una limpieza previa y visualizar qué tenemos", dijo Goldfard. De lo contrario, puede terminar repitiendo prendas.

2. Manejar un presupuesto. Ver qué dinero se puede invertir en la compra es otro punto importante. "O nos pasamos de lo que podemos comprar o gastamos en cosas que no necesitamos y cuando tenemos que comprar algo importante, ya no tenemos presupuesto", enfatizó.

3. Hacer un listado con lo que se necesita. La lista de compras no aplica únicamente para el supermercado; armar un listado de lo que no puede faltar ayuda a priorizar la compra.

4. No comprar por precio. "Si hay cosas que no son del talle, del estilo o del color, no comprarlo aunque lo veamos rebajado. Termina siendo perdida porque no lo usamos", analizó la experta.

5. Comprar productos de buena calidad. En época de liquidaciones, las prendas de mayor calidad suelen tener rebajas importantes y pueden conseguirse a un precio más accesible que al comienzo de la temporada. Esas son las oportunidades que conviene aprovechar.