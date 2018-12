Cómo cambiar de celular y no perder nada

Las personas suelen cambiar de celular al menos cada dos o tres años y la preocupación que surge en ese momento es: ¿cómo hacer para no perder la información del aparato viejo?

Esta tarea es mucho más sencilla que antes porque ahora se almacena en la nube. Además, se pueden encontrar algunas aplicaciones que ayudarán a cambiar de dispositivo. De todas formas es importante asegurarse de que la configuración sea la correcta para no tener inconvenientes.

Copias de seguridad automática



La mayoría de los usuarios pretende no perder nada del teléfono viejo: desde aspectos de la configuración, contactos a archivos. El primer paso para que la maniobra sea segura y exitosa es constatar dónde se almacena la información de las apps del teléfono.



Lo recomendable es dejar que Apple o Google tengan administración automática. Si es así, al cambiar de dispositivo e iniciar sesión, todo aparecerá automáticamente en el nuevo teléfono.

De hecho, las herramientas de respaldo integradas en Android e iOS ahora permiten guardar casi todo lo que se necesita en la nube o en una computadora, lo que no siempre fue así en el pasado.



En Android hay que ir al menú de Configuración, luego a Sistema y Copia de Seguridad. En iOS se debe ir a Configuración, ingresar el nombre de ID Apple y luego iCloud. En este caso, también puede hacerse un respaldo en iTunes con la computadora. Estas dos herramientas de copia de seguridad se ocupan de gran parte del contenido del teléfono, incluidas fotos y videos, historial de llamadas y configuración del navegador. Tenga en cuenta que Android tiene algunos problemas. Por ejemplo, mientras que Apple respalda las conversaciones de SMS e iMessage, Google solo lo hace en sus modelos Pixel. Para hacer una copia de los SMS en un dispositivo Samsung es necesario usar aplicaciones como SMS Backup + o SMS Backup & Restore.

Copias de seguridad manuales



Gracias al respaldo automático es sencillo pasar la información de un dispositivo a otro. Una vez que se enciende el nuevo celular y se inicia sesión desde la cuenta de Google o de ID de Apple, llegará un mensaje consultando si se desea restaurar la configuración y datos. Sin embargo, puede que las aplicaciones individuales necesiten de una configuración manual. Los juegos, por lo general, no entran en las copias de seguridad. Por ello, es necesario chequear una por una.



Lo más complejo es pasar la información de un dispositivo Android a uno de Apple (y viceversa). Las copias de configuración de uno no funcionan en el otro. Pero ambas compañías cuentan con guías oficiales para hacer el cambio. Apple cuenta con la aplicación Move to iOS, mientras que Android tiene Las Instrucciones de Google.

Cuentas de suscripción



Algunas aplicaciones no funcionan en más de un dispositivo a la vez, por ello se debe cerrar sesión o desactivarlas en el teléfono viejo antes de darlo de baja. No sucede con todos los servicios, pero algunos de suscripción, como Google Play Music o HBO Go, sí. Se deben chequear las instrucciones para configurarlas de nuevo.

Seguridad



Lo ideal es restablecer los dispositivos una vez que se dejan de usar. En iPhone, se debe cerrar sesión de iCloud, luego ir a Configuración, General y Restablecer. Mientras que en Android, hay que ir a Configuración, Sistema y Restablecer. l