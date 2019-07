Cómo fotografiar el eclipse de luna con tu celular

Exactamente 50 años después del lanzamiento del Apolo 11, el 16 de julio de 1969, una gran parte de los terrícolas podrán contemplar hoy martes 16 un eclipse parcial de Luna. Este fenómeno natural se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados y la luna queda en el cono de sombra producido por la Tierra. El de hoy será parcial, por lo que la Luna no quedará totalmente a oscuras. Pero "alrededor del 60% de la superficie visible de la Luna quedará cubierta por la sombra", explicó la Royal Astronomical Society (RAS) de Londres en un comunicado.

A diferencia de lo que sucede con los eclipses solares, que se recomienda sean vistos y fotografiados usando ciertos filtros, en el caso de los lunares todo es más sencillo. Puntos a tener en cuenta:

Apertura e ISO

Hay que tener en cuenta las capacidades técnicas de tu celular y el primer punto a considerar es qué tipo de apertura tiene, una condición fundamental para fotografía en condiciones de poca luz. Lo ideal es utilizar el modo profesional con una apertura de f/1.8 (esto permite que el lente capte mucha luz) con un ISO lo más alto posible. Hay celulares como el P30 Pro de Huawei con f/1.6 y que puede llegar hasta 409600 de ISO o el Samsung S10 y S10+ que permiten una apertura de hasta f/1.5. El iPhone XS Max llega hasta f/1.8, al igual que otros iPhone más antiguos como el 7; el 6S en cambio va hasta f/2.2.

Si tu celular no tiene modo profesional podés experimentar con apps de fotografía como Lightroom Mobile.

Estabilidad

Para poder usar estas funciones es imprescindible que el celular permanezca lo más estable posible y no basta con mantener la respiración y no parpadear. Lo ideal es sostenerlo con algún tipo de soporte; te podés arreglar con una silla, muro o similar, pero es mejor si contás con un trípode. Incluso un bastón de selfies bien posicionado puede servir. También se aconseja no tener que tocar el celular para tomar la foto (porque esto ya produce movimiento), por lo cual lo ideal es tener algún tipo de sistema que conecta el palo de selfies o el trípode al celular a través de un pequeño cable adaptador o por medio del sistema de Bluetooth, si es que el accesorio lo permite.

Zoom o gran angular

Aunque la tentación de usar el zoom al máximo es grande, en la mayoría de los casos no se obtienen buenos resultados. Buena parte de los celulares de gama alta y media tienen zooms digitales y ópticos. Idealmente hay que usar solamente el óptico para evitar las distorsiones que seguramente se generarán.

Los últimos celulares de gama alta de las tres marcas más vendidas, tienen estos teleobjetivos:

Samsung S10 52 mm 2x zoom óptico

iPhone XS 52 mm 2x zoom óptico

Huawei P30 Pro 125 mm 5x zoom óptico

Los profesionales usan lentes teleobjetivos de entre 600 y 800 mm para captar imágenes como estas.

Si usás zoom digital hay que usar, más que nunca, algún tipo de soporte para el celular y evitar cualquier movimiento en el terreno en el cual se lo asienta.

Las tomas de gran angular o ultra gran angular (este último lente permite grandes tomas en los últimos Samsung y Huawei de gama alta) suelen ser las que mejor captan un eclipse, y no tanto las que usan exageradamente el zoom. En este caso la clave no es solo centrarse en la luna sino en el paisaje que la rodea y hasta en la gente que está mirando el espectáculo natural.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Luna pasa a través de la sombra oscura de la Tierra. Esto solo puede suceder durante la luna llena. Aunque hay luna llena cada 29 1/2 días, solo hay 2 o 3 eclipses lunares al año. Esto se debe a que la órbita de la Luna está inclinada 5 grados respecto a la Tierra, por lo que el satélite pierde la sombra de la Tierra en la mayoría de las lunas llenas.

HDR

Si tu celular tiene modo HDR (High Dynamic Range) es un buen momento para utilizarlo porque el eclipse de luna suele tener áreas muy iluminadas y brillantes y otras muy oscuras.

Foco

Los expertos aconsejan no utilizar el autofoco sino hacer foto en la luna, para lo cual hay que tocar sobre la pantalla en el punto deseado.

Planificación

Para que todo lo anterior funcione hay que llegar con tiempo al lugar elegido (y seleccionarlo de antemano considerando ángulo y punto de vista). En este mapa interactivo se puede monitorear cómo será la trayectoria vista desde Uruguay. Según esta herramienta el eclipse se podrá ver durante tres horas y 32 minutos; la luna saldrá a las 17.44, el fenómeno alcanzará su punto máximo a las 18.30, terminará parcialmente a las 19.59 y definitivamente a las 21.17.

Se aconseja buscar un lugar con poca iluminación para evitar que esta apague la luz natural de la luna. Idealmente hay que alejarse de las zonas más urbanas. En Montevideo los expertos han aconsejado posicionarse en la rambla.

Video o time lapse

Además de fotografías también es posible experimentar con un video o con un time lapse, en el cual se combinan varias fotografías para generar una animación. En muchos celulares existe además la función de cámara rápida, que permite grabar un video de todo el proceso, desde antes que comience el eclipse hasta que finalice, comprimido en segundos o pocos minutos. Además del modo que viene incluido en la app nativa de fotos del smartphone, se puede usar Hiperlapse o Lapse It, dos buenas aplicaciones.

Si te perdiste este eclipse o no te funcionan las técnicas fotográficas, en esta tabla podrás ver cuándo son los próximos eclipses lunares. El próximo que se podrá ver desde las América será el 5 de julio de 2020.