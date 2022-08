Cómo le afectó a Rafael Radi y otros tres científicos la crisis de 2002

Ni la ciencia pudo zafar un milímetro de la crisis. En esa época, la actividad se vio resentida como nunca antes en la historia del país y cuatro científicos brindan algunos testimonios de episodios que les tocó vivir.

Judith Sutz Vaisman, ingeniera electricista y profesora uruguaya; Rafael Radi, biólogo y presidente de la Academia Nacional de Ciencias; Victoria Prieto, doctora en Biología Molecular, y la economista Gabriela Mordecki fueron algunos de los investigadores locales que vivieron ese momento, y se lo contaron a Cromo.

Sutz y la resiliencia

El año 2002 “fue bastante terrible”, resumió Judith Sutz, quien ocupaba el cargo de coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República.

Esta área era, y aún es, un pulmón importante en la investigación científica del país. Y la crisis de 2002 golpeó duro al rubro cuando los profesores que necesitaban viajar para aumentar su conocimiento dejaron de hacerlo. “Para ir a congresos o recibir profesores necesitás recursos. Y eso quedó muy distorsionado”, comentó.

Como coordinadora de un lugar central en la investigación científica del país, Judith recuerda que el teléfono de su oficina no paraba de sonar. “Había muchas situaciones de gente que no podía seguir completando sus investigaciones”, comentó. Como todas esas investigaciones deben cumplir ciertos plazos, algunos preguntaban si podrían tener alguna prórroga porque ya no tenían los recursos para seguir investigando. “Imaginate lo que significa para un conjunto enorme de investigadores experimentales que de repente se te distorsione totalmente el sistema de precios de las cosas que tenías que importar para trabajar con los reactivos o con el equipamiento”.

Los costos de las investigaciones suelen contar con presupuestos para todo lo que se necesita. Y de repente la crisis estalló, los precios se dispararon y la importación de equipamiento se hizo casi imposible. “Fue una distorsión muy fuerte”, enfatizó Sutz.

Aunque asegura que ha intentado borrar todo lo malo de la mente, hace el esfuerzo de rememorar cómo fue que salieron adelante. La crisis motivó en 2003 la creación de un programa que se llamó Investigación e Innovación para la Emergencia Social.

Este programa buscaba interesados que quisieran investigar los impactos de la crisis. Recibieron 54 propuestas. Solo pudieron elegir tres por la falta de recursos. Y uno de los proyectos tenía que ver con problemas de alimentación infantil en escolares. Esa investigación fue un insumo clave para la elaboración del famoso Plan de Emergencia de 2005, que impulsó el entonces presidente Tabaré Vázquez.

Radi y la protección para los jóvenes

Rafael Radi también padeció el momento. El biólogo y excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) durante la pandemia dijo que antes de que estallara la crisis algunos economistas le adelantaban que lo que estaba viviendo Argentina en ese período luego llegaría a Uruguay.

Y recuerda los momentos más duros de la crisis: “Estábamos en la reunión de laboratorio de los viernes en la facultad, como lo hacemos desde hace 30 años, cuando empezaron a surgir los rumores del feriado bancario y también que había personas que se movilizaban por distintas zonas de la ciudad”.

Él y su grupo de investigación se pusieron a pensar cómo surfear una ola que parecía taparlos.

En ese momento, Radi estaba trabajando en una investigación sobre salud que tenía financiación internacional. Tras reuniones con sus equipos hicieron un pedido especial: “Decidimos solicitar a las agencias internacionales redireccionar fondos que estaban pensados para equipamiento para pasar a sostener recursos humanos que de otra forma perderíamos”.

Su “máximo esfuerzo”, agregó, fue que su equipo de investigación no se desarmara. “En eso fuimos exitosos y fue relativamente poca la pérdida de capital humano que tuvimos”, indicó. La situación persistió hasta 2005, cuando la actividad del grupo científico se normalizó.

La crisis implicó que el equipo de Radi impulsara las llamadas “tareas de colaboración”, una estrategia muy utilizada por los científicos en momentos críticos. “Cuando hay muchas restricciones económicas, los científicos se mueven, empiezan a hacer pasantías en el exterior, o se inician colaboraciones donde parte de los experimentos se hacen en otras partes del mundo”, comentó. Por eso viajó mucho tratando de conseguir esas alianzas. Y las consiguió.

El rol de Radi también fue relevante para la gente joven que integraba su grupo de investigación. Cuando comenzó la debacle económico-financiera, se les dijo a quienes hacían sus primeras armas que se iban a hacer “los máximos esfuerzos para que se sintieran protegidos”. “Las familias de muchos de ellos estaban pasando una situación difícil”, recordó.

“Esos esfuerzos son los que nos han permitido sostener un grupo de investigación pujante”, según Radi. De hecho, 20 años después siguen manteniendo las reuniones de los viernes y son las que han ayudado a atacar la pandemia de covid-19.

Mordecki en el “día cero”

Gabriela Mordecki es profesora asociada del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Udelar. Cuando sobrevino la crisis trabajaba en un área que se rotulaba “Análisis de la coyuntura” y realizaba informes de la realidad. En el lugar clave, con información clave sobre un momento histórico.

La economista vivió esos momentos con mucha incertidumbre. Como analista, ella y su equipo solían armar proyecciones del país catalogadas como optimista, neutra y pesimista. “La realidad resultaba peor que nuestro mejor escenario”, comentó.

Mordecki estaba en el lugar más importante cuando estalló la crisis. “Fue vivir los hechos históricos en el momento en que sucedían”, relató. En el día más especial de la crisis, la economista estaba en la sede del Banco Central. Se encontraba allí porque se desarrollaba una jornada de divulgación, de las que el banco suele organizar y en las que los expertos comparten conocimientos sobre el tema.

“En determinado momento vemos que hay gente que entra y sale, entra y sale. Y de repente todo el mundo empieza a salir y nos dicen: ‘¡Se declaró feriado bancario!’. La pregunta fue: ¿qué hacemos?”, relató.

La decisión fue que todos los invitados salieran por una puerta trasera del banco, donde aguardaban periodistas que querían tener novedades sobre la situación. “Fue algo muy fuerte”, contó.

Victoria Prieto y la reutilización de tubos

Victoria Prieto trabaja hoy como investigadora en el Instituto Pasteur, un lugar que todavía no se había inaugurado en 2002.

En esa época era estudiante y grado 1. Trabajaba en un proyecto que era financiado por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que en un abrir y cerrar de ojos se cortó. “Yo tenía grado 1 y no había perspectivas de un grado 2”, comentó.

Cuando investigaba, recuerda que tenía que lavar y reciclar los tubos de ensayo indispensables para todas las cosas. “Si queríamos comprar reactivos era imposible”, agregó. Cuenta que esa práctica es muy riesgosa para las investigaciones. “Primero porque se pierde mucho tiempo y segundo porque si no se limpia adecuadamente puede llegar a contaminar y dar problemas con los experimentos siguientes”, aclaró.

Como las dificultades iban en crecimiento, decidió emigrar. Se fue a la Universidad Estatal de Nueva York y empezó un doctorado que la llevó a estar fuera del país hasta 2010, momento en que decidió regresar.