Cómo Pipe Stein inspiró a productores del agro para hacer mejores negocios

Enviada a Dolores, Soriano

En el cierre de una jornada en la que productores agrícolas y ganaderos recibieron conocimientos sobre mercados, rentabilidad y genética, ADP Zone 2022, el CEO de Notable, Felipe “Pipe” Stein habló sobre las ideas y las formas de mostrarlas, en “una charla que no toca en ningún momento al agro”, pero que tuvo como objetivo “inspirarlos para los negocios y proyectos que tengan”, dijo.

La motivación, la creatividad y la inspiración forman una de las patas de la mesa en el camino de los negocios, de todos los negocios, incluso los del agro, fue una de las reflexiones que expuso el creativo publicitario.

ADP Zone, organizada por Agronegocios del Plata (ADP), se desarrolló en la planta de acopio de granos de la empresa, en Dolores.

En una sala llena, con más de 600 personas (otras 100 siguieron la actividad de forma virtual), Pipe Stein invitó a los productores a pensar en la forma de crear y de innovar en las formas de mostrar sus negocios y producciones, para que, como su charla, puedan ser de atracción para otros sectores.

No repetir el camino

Su primera recomendación fue: avanzar por donde no hay huellas.

“Cuando recorres un camino y tenes que producir, estás frente a lo nuevo, cuando repetís el ciclo y ya sabes todo lo que haces y lo que va a pasar no estás innovando”, dijo, y advirtió que, así como pasa al intentar mostrar ideas en una publicidad, como al momento de mostrar los resultados de una producción “esa cosa mecánica, esa inercia reconfortable, en un momento te puede pasar factura”.

Además, "las ideas que no se realizan, no existen", expresó.

Según expuso, una buena forma de ser creativo y de llamar la atención con los resultados, es aludir a esas cosas que ya se conocen, las simples, pero miradas desde otra óptica. Aunque “llegar a lo simple es muy complejo”, admitió.

En ese sentido compartió con el público una publicidad de yerba Armiño que la agencia Notable realizó recientemente, que tuvo un concepto muy simple y muy conocido en Uruguay, la importancia del mate y de las encomiendas que los estudiantes del interior reciben cuando se van a la capital, y cómo éstas les dan un respiro y gran alegría cuando están en problemas, como la astronauta que en la publicidad se queda sin yerba en medio del espacio. De nuevo: aludir a lo simple, desde otra óptica.

Analía Pereira

Pipe Stein cerró ADP Zone 2022.

Un lugar nuevo

“Vivimos buscando nuevos puntos de vista”, comentó Pipe Stein, y explicó que la creatividad “no es una idea loca”, sino que se trata de “mirar la misma cosa desde un lugar nuevo. Encontrar un nuevo punto de vista termina siendo una cosa realmente fantástica. El desafío es ver el lado B de las cosas”.

“Eso está aplicado a la actividad de cada uno de ustedes, hagan aceite, carne o lo que sea”, agregó.

Como creativo de la publicidad, aceptó: “Nos encanta que nos vea gente que no nos ve, queremos ser vistos”, lo que también pasa en los agronegocios.

Para hacer buenas ventas y atraer clientes, los uruguayos buscan mostrarle al mundo cómo se produce en Uruguay, por ejemplo como pasó por ejemplo recientemente con las lanas uruguayas, que se llevará al Mundial de Fútbol para revalorizar el trabajo de miles de productores laneros, esquiladores y tejedoras.

Para explicar esa idea, Pipe Stein compartió la publicidad de la tarjeta de crédito OCA que Notable hizo para el mundial de fútbol pasado, con un hincha de la selección que vive en Islas Faroe. “Logramos contar lo nuestro desde otra perspectiva”, remarcó, “encontramos un nuevo punto de vista de lo que todos ven”.

En una instancia de motivación para cerrar el evento, el publicista concluyó: “El objetivo (de ADP Zone) es abrir puertas para recorrer el camino que no recorren todos y ver nuevos caminos todo el tiempo, (porque) la creatividad no es necesariamente inventar lo que no existe”.

Analía Pereira

A sala llena, en la planta de acopio de ADP, se desarrolló un nuevo ADP Zone.