Repetto explicó la razón por la cual fue a abrazar a Gigliotti tras consagrarse campeón

El entrenador de Nacional Pablo Repetto contó que tras terminar el partido contra Liverpool, en el que Nacional se consagró campeón uruguayo de la temporada 2022, fue a darle un abrazo especial a Emmanuel Gigliotti por todo lo que le aportó al club dentro y fuera de la cancha.

"A Gigliotti le tocó algo particular, la llegada de Luis (Suárez) y no pudo tener todos los minutos que nosotros esperábamos de acuerdo al nivel que tenía cuando se dio la llegada de Luis. Llegó por pedido nuestro, no era fácil, había jugadores en esa posición como el Colo (Juan Ignacio Ramírez) que es un jugador muy importante que no tuvo tantos minutos. Fueron importantes cuando les tocó jugar y cuando no porque siempre apoyaron, entendieron los por qué y hoy cuando terminó el partido lo fui a abrazar porque se merecía una mención especial por todo lo bien que hizo en los futbolístico y en lo grupal", expresó Repetto en declaraciones a VTV.

"Es un sueño cumplido, era lo que soñé cuando llegué a Nacional. Uno empieza a mirar atrás y tiene que agradecer, en primer lugar a mi esposa y mis hijas que me permitieron cumplir este sueño, después ni que hablar a los jugadores que son los artífices de todo esto, y una mención especial a José Fuentes y la directiva que en los momentos complicados siempre nos apoyaron. Hasta la sexta fecha solo habíamos ganado un partido y siempre sentimos el apoyo que fue fundamental, junto con el de los jugadores, y eso hizo que fuéramos de menos a más hasta ser en forma merecida campeones del Uruguayo", admitió el entrenador.

"Fue un partido complejo como fueron todos los partidos con Liverpool, complicado, estábamos un poquito más ansiosos porque ganando ya lográbamos este objetivo, este sueño que teníamos todos. Ellos estaban un poquito más sueltos. Después, cuando sacamos la ventaja ellos nos empataron con una jugada aislada y con la expulsión se nos facilitó. Más que mirar este partido uno tiene que mirar si es justo y es muy justo que hayamos ganado el título porque con Liverpool no perdimos la cuatro veces que nos enfrentamos y hoy le ganamos por tercera vez consecutiva, al segundo mejor equipo del año", agegó.

"El nivel de los equipos lo dan los jugadores y nosotros tenemos jugadores de jerarquía que hoy aparecieron, que aparecieron en momentos complicados del año. A partir del nivel de los jugadores hicimos un equipo muy competitivo, de gran nivel, que jugó muy buenos partidos en el año y hoy se hace justicia", afirmó Repetto.

Consultado sobre Luis Suárez repreguntó: "¿Qué te puedo decir de Suárez?" y luego respondió: "Es un jugador tocado por la varita mágica, que aparece cuando tiene que aparecer. Apareció en el clásico, apareció hoy, con goles determinantes como siempre los ha hecho con la selección y hoy creo que se lleva un premio. No sabemos el futuro, pero si no sigue en Nacional todo ese esfuerzo que hizo de venir hoy lo tiene retribuido con toda la gente que lo ovacionó y se lo agradece como se lo agradece todos los que estamos en Nacional".